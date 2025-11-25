Lisa nhận ngoại lệ chưa từng thấy trong lịch sử

Sau loạt bìa tháng 12 gây chấn động của BVLGARI và Lisa tung ra tuần trước, mới đây Vogue Korea tiếp tục khiến giới mộ điệu và người hâm mộ phấn khích khi hé lộ concept hoàn toàn khác lạ, gần như chưa từng xuất hiện trong lịch sử tạp chí này. Thay vì trên người Lisa, Vogue lần này lại đem những món trang sức đỉnh cao của BVLGARI kết hợp với các vật dụng gắn liền với đời sống Lisa, những chi tiết nhỏ nhưng đủ sức nói lên tầm ảnh hưởng của một "chiến thần sold-out".

Lisa trên Vogue Korea số tháng 12 cùng BVLGARI.

Trong loạt ảnh mới, những món đồ bình dị gắn với lifestyle và những kỷ niệm của Lisa như: Labubu, thông mũi Poy-Sian Thái Lan đến cốc trà sữa Heytea của Trung Quốc... đều là những lựa chọn từ sở thích cá nhân của Lisa, từng vô tình trở thành hiện tượng toàn cầu.

Tất cả được Vogue Korea nâng cấp thành vật phẩm thời trang khi "khoác lên" những bộ trang sức Serpenti, B.zero1, Divas' Dream hay đồng hồ Octo xa xỉ. Cách kết hợp độc đáo khiến người xem có cảm giác BVLGARI đang tôn vinh không chỉ Lisa, mà cả vũ trụ xoay quanh cô.

Theo giải thích từ Vogue Korea, bộ ảnh được xây dựng theo thông điệp: "Của Lisa, bởi Lisa, vì Lisa!"

Labubu mà Lisa yêu thích đeo trang sức BVLGARI trên cổ.

Chú vị con màu vàng tượng trưng cho Lisa cũng được BVLGARI gọi tên.

Thông mũi Thái Lan và nhẫn BVLGARI chỉ có thể kếp hợp khi đó là lựa chọn của Lisa.

Cốc trà sữa từng vô tình được nhìn thấy trên xe của nữ idol cũng được dùng để quảng bá đồng hồ.

Loạt merch trong album Alter Ego.

Card bo góc không thể thiếu khi nhắc đến 1 idol Kpop.

Lighstick biểu tượng ngôi sao.

Điều khiến bộ ảnh trở thành "ngoại lệ chưa từng thấy" là việc một thương hiệu xa xỉ hiếm khi, thậm chí gần như không bao giờ lăng xê những thương hiệu khác không liên quan và cũng... không cùng đẳng cấp vào chiến dịch quảng bá trang sức cao cấp. Với Lisa, mọi quy chuẩn dường như được phá bỏ: chỉ cần liên quan đến Lisa, món đồ nhỏ bé nào cũng được phát cuồng không cần lý do.

Động thái này được xem là sự công nhận rõ ràng nhất về tầm phủ sóng văn hóa đại chúng của Lisa. Từ thời trang, âm nhạc đến lifestyle, mọi thứ cô chạm vào đều trở thành xu hướng toàn châu Á. Vogue Korea và BVLGARI lần này chỉ đơn giản là nhìn ra một ý tưởng thú vị đã tồn tại từ lâu: Lisa không chỉ là đại sứ thương hiệu, mà là hiện tượng có thể biến mọi thứ thành tâm điểm.