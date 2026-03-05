Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển làm gì cũng đáng yêu quá đi mất

Nếu hỏi “em bé nào mỗi lần xuất hiện là auto gây sốt mạng xã hội?”, nhiều người chắc chắn sẽ gọi tên Lisa - cô con gái út cưng của cặp đôi kiện tướng dancesport đình đám Khánh Thi và Phan Hiển. Dù còn nhỏ xíu, nhưng bé Lisa Phan đã sớm chứng minh mình là “thế lực nhí” trong lòng cư dân mạng: làm gì cũng đáng yêu hết sảy!

Trong những khoảnh khắc đời thường được gia đình chia sẻ, Lisa ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài xinh xắn và thần thái tự nhiên đúng chuẩn “con nhà nòi”. Khi đứng bên mẹ ngắm những khóm hoa vàng rực rỡ, cô bé chăm chú nhìn mẹ bằng ánh mắt long lanh, gương mặt bầu bĩnh toát lên sự ngây thơ khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Khoảnh khắc hai mẹ con tương tác nhẹ nhàng, ánh nhìn đầy yêu thương ấy đủ khiến khán giả “tan chảy”.

Không chỉ dịu dàng, tình cảm, Lisa còn có những phút giây cực kỳ lém lỉnh. Cảnh cô bé ngồi ăn ngon lành, hai má phúng phính, miệng chúm chím cắn từng miếng bánh khiến dân mạng phải thốt lên: “Đáng yêu quá trời!”. Ở Lisa có sự hồn nhiên đúng chất trẻ thơ, không gượng ép, cứ tự nhiên mà dễ thương quá đỗi. Nhiều người nhận xét cô bé thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ bố mẹ nổi tiếng. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong, sống mũi thanh và nụ cười tươi tắn giúp Lisa luôn nổi bật dù chỉ diện những bộ đồ đơn giản. Đặc biệt, thần thái tự tin, ánh nhìn thông minh của cô bé khiến không ít người tin rằng trong tương lai, Lisa hoàn toàn có thể trở thành một “ngôi sao nhí". Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và thể thao đỉnh cao, Lisa cũng thường xuyên được bố mẹ cho tiếp xúc với môi trường năng động, hiện đại. Tuy vậy, điều khiến công chúng yêu mến nhất vẫn là cách Khánh Thi và Phan Hiển nuôi dạy con: gần gũi, tự nhiên, để bé phát triển đúng với lứa tuổi. Lisa vì thế lúc nào cũng giữ được nét hồn nhiên, trong trẻo - thứ “vũ khí” khiến cô bé ghi điểm tuyệt đối.