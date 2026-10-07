Màn trình diễn của Louis Vuitton tại khuôn viên Bảo tàng Louvre đêm qua đã chính thức khép lại Tuần lễ Thời trang Paris nói riêng và Tháng thời trang Spring/Summer 27 nói chung. Bên cạnh các thiết kế trên đường đua hay màn so kè tạo hình của dàn khách mời, những khoảnh khắc tương tác giữa các ngôi sao hạng A và giới chức cấp cao trên hàng ghế đầu nhanh chóng trở thành tiêu điểm bàn tán. Tại toạ độ hội tụ hàng loạt gương mặt đắt giá, Lisa và Zendaya một lần nữa trở thành hai cái tên phủ sóng mạng xã hội, nhưng theo hai kịch bản hoàn toàn trái ngược về thái độ ứng xử.

Tại khu vực hàng ghế đầu trước giờ G, Lisa thu hút sự chú ý lớn khi chủ động tiến đến chào hỏi các nhân vật VIP. Nữ đại sứ dành tặng nụ hôn má thân tình tới Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn LVMH - ông Bernard Arnault, cùng Phu nhân Tổng thống Pháp - bà Brigitte Macron.

Màn tương tác ngoại giao giữa Lisa cùng người đứng đầu tập đoàn LVMH và Phu nhân Tổng thống Pháp (Clip: Instagram).

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, không ít đồn đoán từng nghi ngại về vị thế của Lisa tại Louis Vuitton cũng như mối quan hệ với tập đoàn LVMH sau khi cô và Frédéric Arnault không còn đồng hành như trước. Tuy nhiên, thái độ ấm áp và sự chủ động từ cả người đứng đầu tập đoàn lẫn Phu nhân Tổng thống Pháp đã hoàn toàn xóa tan mọi nghi vấn.

Dưới các đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, cộng đồng mạng quốc tế dành nhiều lời khen cho thần thái ngoại giao tinh tế và sự khiêm tốn của cô đại sứ gốc Thái:

- Lisa nhận được nụ hôn má từ bà Brigitte Macron trước show diễn, đây là màn chào đón ấm áp nhất mà Paris dành cho một ngôi sao trong cả tuần qua.

- Cô ấy thật sự đáng yêu và vô cùng khiêm tốn.

Lisa ghi điểm tuyệt đối khi chủ động trao nụ hôn má đến các khách mời, nhân vật VIP mà cô quen biết và gặp gỡ.

Trái với phản ứng tích cực dành cho Lisa, Zendaya lại rơi vào tâm điểm chỉ trích vì hành vi được cho là thiếu phép lịch sự cơ bản. Theo sơ đồ chỗ ngồi, nữ diễn viên được xếp ngay cạnh vị trí của ông Bernard Arnault và bà Brigitte Macron.

Khi hai nhân vật quyền lực tiến vào khu vực hàng ghế đầu, Zendaya đã ngồi sẵn tại đó. Chủ tịch Bernard Arnault chủ động tiến đến bắt tay chào hỏi cô đại sứ, và ngay sau đó Phu nhân Macron cũng bước tới nói lời chào. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bục, để hai người lớn tuổi rơi vào thế khiêm nhường.

Tình huống "kẻ đứng người ngồi" khiến Zendaya bị nhắc nhở về phép lịch sự trước Phu nhân Tổng thống Pháp và Chủ tịch LVMH.

Zendaya gây tranh cãi khi ngồi yên tại chỗ trong lúc Chủ tịch Bernard Arnault tiến tới bắt tay.

Bà Macron kiên nhẫn chờ trong giây lát cho đến khi nữ diễn viên nhận thức được tình huống.

Tình huống "kẻ đứng người ngồi" lập tức thành cái gai trước mắt dư luận quốc tế. Nhiều khán giả cho rằng việc không đứng dậy khi chào hỏi người lớn tuổi hoặc nguyên thủ, khách quý là sự thiếu sót nghiêm trọng về mặt nghi thức xã giao:

- Hãy đứng dậy chào Phu nhân Tổng thống chứ, Zendaya!

- Chúng ta luôn phải đứng dậy để chào hỏi, đặc biệt là đối với người lớn tuổi.

- Tôi nghĩ cô ấy thậm chí còn không biết đó là Phu nhân Tổng thống Pháp.

- Bạn luôn nên đứng dậy khi có ai đó đứng chào bạn, bất kể họ là ai, ở độ tuổi nào hay là người của công chúng hay không.

- Tôi rất thích Zendaya, nhưng đây rõ ràng là sự thiếu sót về gia giáo. Văn hóa Mỹ có vẻ khá thoải mái về các quy tắc nghi lễ so với những nơi khác. Nhưng dù đó có phải Phu nhân Tổng thống hay không, việc đứng dậy khi người khác đang đứng chào mình là phép lịch sự tối thiểu.

Netizen quốc tế để lại hàng loạt phản hồi chấn chỉnh quy tắc ứng xử của Zendaya.

Ảnh: Instagram