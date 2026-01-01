Lisa được vinh danh hàng loạt, 2025 quá rực rỡ rồi!

Tháng 12 là thời điểm hàng loạt tạp chí thời trang lớn nhất thế giới đồng loạt cho đăng tải các bài tổng kết cuối năm, và một cái tên xuất hiện liên tục trong mọi danh sách "Best Dressed" chính là Lisa. Từ The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, Elle đến Cosmopolitan - tất cả đều vinh danh nữ idol người Thái với những tạo hình đỉnh cao xuyên suốt năm 2025, khẳng định đây là một năm bùng nổ của cô trong lĩnh vực thời trang.

The New York Times: Một trong những người phong cách nhất năm 2025

The New York Times vinh danh Lisa là một trong những người có phong cách nhất năm 2025 trong danh sách "The Most Stylish People of 2025, So Far", giúp cô thành một trong số ít người châu Á góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Biên tập viên thời trang Anthony Rotunno nhận xét: "Some wore vestments, others scrubs. Some were on courts, others in court. All have shaped the look of the year." (tạm dịch: Một số khoác lên mình lễ phục trang nghiêm, số khác lại diện đồng phục công sở. Có người xuất hiện trên sân đấu, có người đứng trước vành móng ngựa. Tất cả đã cùng nhau định hình diện mạo thời trang của năm.) Trong số đó, Lisa nổi bật với sự hiện diện đầy sức hút trên sân khấu, màn ảnh và thảm đỏ.

Ảnh The New York Times.

Cosmopolitan: Kiểu tóc đỉnh cao tại Sicily

Ngày 29/12, Cosmopolitan công bố bài viết "These 25 Celebrity Beauty Looks Were the Highlight of 2025", gọi tên Lisa ở vị trí thứ 15 với tạo hình trong sự kiện BVLGARI tổ chức tháng 5/2025 tại Sicily (Ý).

Tạp chí khen ngợi kiểu tóc của Lisa: "Phần mái mỏng, nhẹ của Lisa được tỉa gọn khéo léo, ôm trọn và tôn lên đường nét khuôn mặt, trong khi phần tóc đánh phồng cao trên đỉnh đầu tạo cảm giác cao ráo và đầy kịch tính. Sự kết hợp này mang đến một kiểu tóc nổi bật, cân bằng hoàn hảo giữa nét cá tính sắc sảo và vẻ tinh tế sang trọng."

Ảnh Cosmopolitan.

Vogue Hong Kong: Biểu tượng thời trang không thể thiếu

Tờ tạp chí viết: "Giới thời trang năm nay thực sự bùng nổ với vô số tạo hình ấn tượng từ các ngôi sao toàn cầu. Khi năm 2025 gần kết thúc, Vogue Hong Kong đã tuyển chọn danh sách 27 Nhân vật thời trang xuất sắc nhất năm 2025. Trong đó, hai thành viên BLACKPINK đang cực kỳ năng động trong làng thời trang là Lisa và Jennie chắc chắn là những đại diện quan trọng của danh sách."

Việc được Vogue Hong Kong - một trong những phiên bản Vogue uy tín nhất châu Á điểm danh trong top 27 cho thấy tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của Lisa đã được ghi nhận rộng rãi.

Ảnh Vogue Hong Kong.

Harper's Bazaar Thailand: Từ Emmy đến Oscar

Vào ngày cuối năm, Harper's Bazaar Thailand tổng hợp danh sách: "Những tạo hình đỉnh nhất trên thảm đỏ năm 2025", bắt đầu từ tạo hình của Lisa tại Emmy 2025 với chiếc váy hồng custom từ Lever Couture, và bộ tuxedo cực ngầu tại Oscar từ thương hiệu MARKGONG.

Hai tạo hình này của Lisa đã trở thành iconic và được nhắc đến nhiều nhất trong các bài tổng kết thời trang năm 2025. Chiếc váy hồng phấn như kẹo bông tại Emmy tạo nên cơn sốt với hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội, trong khi bộ tuxedo đen trắng tại Oscar lại thể hiện một Lisa mạnh mẽ, tự tin và phá cách.

Ảnh Harper's Bazaar Thailand.

Elle Indonesia: Khoảnh khắc định hình ngành công nghiệp

Năm 2025 được Elle Indonesia đánh dấu như một cột mốc đặc biệt của thời trang thế giới. Hàng loạt thay đổi lớn về mặt sáng tạo, màn hợp tác gây sốt giữa Louis Vuitton và nghệ sĩ Takashi Murakami, bộ trang phục Labubu hồng lông xù được thiết kế riêng cho Lalisa Manobal, hình ảnh "Miranda Priestly" xuất hiện tại show diễn Dolce & Gabbana, sự ra đi của huyền thoại thiết kế Giorgio Armani, cùng những phiên đấu giá lập kỷ lục liên tiếp diễn ra… tất cả đã nối tiếp nhau trong một nhịp điệu dồn dập, báo hiệu một bước ngoặt quan trọng của toàn ngành công nghiệp thời trang.

Việc trang phục Labubu màu hồng của Lisa được Elle Indonesia nhắc đến như một trong những khoảnh khắc định hình ngành thời trang 2025 cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của cô. Không chỉ đơn thuần là một outfit đẹp, đây còn là biểu tượng văn hóa kết nối giữa high fashion và pop culture.