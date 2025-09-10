Lisa chờ ngày này lâu lắm rồi, "mở trúng secret" ra túi Moynat x Labubu

Chiều 9/9, Lisa khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi đăng story trên Instagram khoe chiếc túi Moynat phiên bản đặc biệt in hình Labubu. Với hơn 106 triệu người theo dõi, chỉ một động thái nhỏ của nữ thần tượng cũng đủ biến sản phẩm thành tâm điểm toàn cầu. Ngay sau bài đăng của Lisa, thương hiệu Moynat cũng tung thông báo chính thức về bộ sưu tập kết hợp cùng "quái thú" Labubu, khẳng định đây sẽ là cú bắt tay bùng nổ nhất mùa thu năm nay.

Thực tế, Lisa không phải gương mặt quảng bá chính thức bộ ảnh chiến dịch có sự góp mặt của minh tinh gạo cội Dương Tử Quỳnh, tài tử Lương Triều Vỹ, nhưng với sức ảnh hưởng lan tỏa của mình, Lisa một lần nữa chứng minh cô là người có khả năng đã đưa Labubu bước hẳn vào đại lộ thời trang, tiếp cận với số đông công chúng và Gen Z.

Labubu - nhân vật đồ chơi sưu tập nổi tiếng của Pop Mart vốn đã làm mưa làm gió trong giới trẻ châu Á. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, nghệ sĩ Hồng Kông Kasing Lung, cha đẻ của vũ trụ The Monsters, lần đầu tiên hợp tác cùng một nhà mốt châu Âu: Moynat. Bộ sưu tập đặc biệt sẽ chính thức ra mắt ngày 11/10 tại Thượng Hải, trước khi chu du qua Paris, Đài Bắc, Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ.

Trong lần kết hợp này, những nhân vật quen thuộc như Labubu, Zimomo và King Mon được đưa lên nhiều thiết kế: từ túi canvas in họa tiết, rương mini, túi da, bao hộ chiếu cho đến móc khóa. Với làn sóng "móc trang trí xa xỉ" đang bùng nổ, những chiếc móc khóa Labubu chắc chắn sẽ trở thành món đồ cháy hàng trong chớp mắt.

Xuất phát điểm là một món đồ chơi trẻ em, Labubu ngày nay đã trở thành "biểu tượng" được săn lùng, xuất hiện từ sân khấu concert của BLACKPIN, trở thành bạn đồng hành tại giải quần vợt Mỹ Mở rộng cùng Naomi Osaka, cho đến khi treo lủng lẳng trên những chiếc túi Hermès Birkin. Lần kết hợp với Moynat chính là dấu mốc khẳng định Labubu không còn chỉ là một món đồ sưu tập, mà đã bước thẳng vào hàng ngũ biểu tượng thời trang.

Trên nền DNA thanh lịch và cổ điển của Moynat, Labubu thổi vào một tinh thần hoàn toàn khác - vui nhộn, sặc sỡ và "maximalism" đúng nghĩa. Sự đối lập khiến người ta đặt câu hỏi liệu "quái thú" nhỏ bé này có đủ sức biến một thương hiệu di sản thành cơn sốt toàn cầu? Nếu bộ sưu tập Moynat x Labubu thật sự cháy hàng như dự đoán, đây sẽ là minh chứng rõ rệt cho xu hướng mới: văn hóa đồ chơi và nhân vật hoạt hình hoàn toàn có thể "dẫn dắt" người hâm mộ bước sang thế giới thời trang xa xỉ.