Lisa bị nói "bỏ bê" BLACKPINK, nhưng chiếc váy cô diện lại hé lộ điều ngược lại

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, BLACKPINK một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh những màn hội ngộ được mong chờ, 4 thành viên cũng nhận về không ít bình luận trái chiều, đặc biệt xoay quanh Lisa – người đang có lịch trình hoạt động quốc tế dày đặc và ngày càng xây dựng sự nghiệp độc lập bên ngoài Hàn Quốc.

Việc Lisa liên tục xuất hiện tại các sân khấu quốc tế, hợp tác với những tên tuổi lớn và phát triển thương hiệu cá nhân khiến một bộ phận khán giả cho rằng cô đã chuyển trọng tâm khỏi BLACKPINK. Thậm chí, nữ idol còn bị gắn với hình ảnh "bỏ bê" nhóm trong một số cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Thế nhưng, chỉ một chi tiết thời trang trong dịp đặc biệt này lại khiến câu chuyện được nhìn theo một hướng khác.

Xuất hiện trong sự kiện kỷ niệm, Lisa lựa chọn một bộ trang phục đến từ nhà mốt Mark Gong. Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một set đồ mang phong cách nữ tính, cổ điển với áo len và chân váy. Tuy nhiên, phía sau lựa chọn tưởng như đơn giản ấy lại là một câu chuyện được chuẩn bị khá kỹ. Theo thông tin được nhà mốt chia sẻ, mẫu áo len thêu hoa mà Lisa diện nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2026, trong khi phần chân váy đi kèm được thiết kế riêng để hoàn thiện tổng thể trang phục dành cho nữ idol. Điều này đồng nghĩa, đây không phải một bộ đồ được lựa chọn vội vàng từ những thiết kế có sẵn, càng không đơn thuần là một outfit được ghép ngẫu nhiên vào phút cuối.

Ngược lại, việc chuẩn bị riêng một thiết kế đồng bộ cho Lisa cho thấy trang phục đã được tính toán từ trước, từ phom dáng, màu sắc cho đến cách kết hợp các chi tiết. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến người hâm mộ nhận ra một thông điệp thú vị phía sau bộ cánh.

Đáng chú ý nhất là bảng màu của outfit. Lisa xuất hiện trong tông xám trầm, tạo cảm giác trưởng thành và sang trọng, nhưng trên nền màu tối lại điểm xuyết những bông hoa màu hồng nổi bật. Sự kết hợp giữa hai sắc độ tưởng như đối lập này vừa giúp diện mạo của nữ idol trở nên mềm mại hơn, vừa được nhiều người liên tưởng đến chính cái tên BLACKPINK – "black" và "pink", hai màu sắc đã trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng của nhóm suốt một thập kỷ.

Nếu chỉ nhìn riêng từng món đồ, đây có thể đơn giản là một bộ trang phục nữ tính. Nhưng khi đặt trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm BLACKPINK, lựa chọn màu sắc ấy lại trở nên đáng chú ý hơn rất nhiều. Đặc biệt, việc phần chân váy được chuẩn bị riêng càng khiến giả thuyết về một thông điệp thời trang có chủ đích trở nên thú vị. Lisa hoàn toàn có thể lựa chọn những bộ cánh mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ – điều vốn rất quen thuộc với hình ảnh của cô trong những năm gần đây. Thế nhưng lần này, cô lại xuất hiện trong một thiết kế có màu sắc gợi nhớ đến nhóm nhạc đã đồng hành cùng mình suốt một thập kỷ. Và đôi khi, thời trang chính là cách truyền tải cảm xúc tinh tế nhất.

Lisa không cần một chiếc áo in tên BLACKPINK, cũng không cần những dòng chữ trực tiếp nhắc đến nhóm. Chỉ một chút màu hồng trên nền đen, hay chính xác hơn là sắc hồng nổi bật trên nền xám tối, cũng đủ để người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc của BLACKPINK. Đây cũng là điểm thú vị trong phong cách của Lisa. Trong những năm qua, nữ idol đã xây dựng hình ảnh thời trang ngày càng độc lập, mạnh mẽ và mang tính quốc tế. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục táo bạo, sang trọng, phù hợp với vai trò nghệ sĩ solo và đại sứ của nhiều thương hiệu đình đám. Chính vì vậy, mỗi khi cô lựa chọn một chi tiết có khả năng liên tưởng tới BLACKPINK, người hâm mộ lại càng chú ý.

Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào một bộ trang phục để khẳng định Lisa đang muốn gửi gắm thông điệp cụ thể nào. Nhưng xét trên những thông tin được nhà mốt Mark Gong chia sẻ về quá trình chuẩn bị thiết kế, ít nhất có thể thấy outfit này không phải một lựa chọn ngẫu hứng. Và có lẽ, đó cũng là điều khiến bộ váy trở nên đặc biệt. Giữa rất nhiều lời bàn luận về việc Lisa có còn dành nhiều sự quan tâm cho BLACKPINK hay không, một bộ cánh được chuẩn bị riêng, với bảng màu vô tình hay hữu ý gợi nhớ đến nhóm, lại trở thành một chi tiết đầy sức nặng.

Sau 10 năm, 4 cô gái đều đã có những hướng đi riêng, những thị trường riêng và những dấu ấn cá nhân ngày càng rõ nét. Lisa cũng vậy. Cô đang đứng ở một vị trí khác, với sự nghiệp quốc tế ngày càng phát triển. Nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc cô quên đi hành trình đã đưa mình đến ngày hôm nay. Đôi khi, sự gắn bó không cần phải thể hiện bằng những điều quá ồn ào. Một bộ váy được chuẩn bị chỉn chu, một chút sắc hồng trên nền tối, hay một lựa chọn thời trang đủ tinh tế cũng có thể trở thành lời nhắc rằng: dù đã đi rất xa, Lisa vẫn có cách riêng để mang hình bóng BLACKPINK theo mình.