Lịm đi trước nhan sắc Karina: Hễ xuất hiện là gây bão, bùng nổ visual với tóc mái bằng

Không dừng lại ở lễ trao giải hay concert SM, Karina trong bộ ảnh teaser quảng bá ca khúc Stamp On It của nhóm GOT the Beat một lần nữa chứng minh đẳng cấp visual: lạnh lùng, sắc sảo và vô cùng thu hút, sang trọng