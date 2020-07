Liên tục bị stylist "dí" cho áo sến súa, Lisa dừ hơn hẳn 3 nàng Black Pink còn lại nhưng vẫn gây "cháy hàng" nhanh lẹ mới hay

Không biết nguyên do ngẫu nhiên thế nào mà trong hai lần xuất hiện gần đây trên live countdown MV "How You Like That" và live trên Twitter Blueroom hôm qua (30/6), Lisa đều bị "dí" cho những chiếc áo khó nhằn, thậm chí có phần hơi sến súa. So với outfit của bộ 3 JenSooChaeng, style của "búp bê Thái" lệch tông trông thấy.



Ngắm trang phục của Black Pink hôm nay, không khó nhận ra kiểu áo Lisa diện có màu sắc tối hơn các thành viên khác. Mẫu áo có hoạ tiết chấm bi và vai áo bèo nhún tương đối khó mặc. Tuy nhiên, stylist vẫn còn có tâm khi chế item này thành crop top năng động cho Lisa chứ không để y chang "bản gốc". Nhờ đó mà trông cô nàng không quá lao đao.

Nhiều ý kiến cho rằng phong cách này không hợp với Lisa, khiến cô nàng "chìm" hơn so với 3 thành viên trong nhóm, nhưng cũng có không ít người nhận xét main dancer vẫn xịn mịn nhờ khoe được eo thon. Ngoài ra, cách mix đồ với quần jeans trắng cũng giúp set đồ ổn áp, trẻ trung vài phần.



Một lần khác khi live countdown MV "How You Like That", Lisa cũng ăn mặc cứng nhắc, đứng đắn chuẩn style công sở, và lần nữa, tách biệt với lối ăn mặc trẻ trung của 3 đoá hồng Black Pink còn lại. Theo đó, cô nàng diện áo blouse màu beige của Celine, sơ vin với quần jeans và buộc tóc thấp lạ lẫm, tạo nên hình ảnh cổ điển, trưởng thành.

Và cũng chính vì vậy nên Lisa trông "dừ" hơn. So với những lần xoã tóc như bình thường và diện trang phục cá tính, sexy, thì Lisa trong outfit này cứ như đang phí hoài nhan sắc.

Nhưng dù diện áo sến súa ra sao thì Lisa vẫn thể hiện sức hút ở chỗ khiến item này sold out nhanh chóng. Mẫu áo chấm bi của Vetements có giá tận 37 triệu là thế vẫn được các fan lùng mua cho bằng được nhờ sức ảnh hưởng của Lisa.