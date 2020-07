Chọn áo phông theo 4 tips này, đảm bảo luôn đẹp và quan trọng là nhìn người gầy đi vài kilogram

Áo phông luôn là item quen thuộc và cơ bản nhất trong tủ đồ của mọi cô nàng. Nhất là vào mùa Hè, sự năng động thoải mái và quan trọng là cực dễ mix đồ của item thân thuộc này đủ sức giúp nàng công sở mặc đẹp từ nhà ra phố, thậm chí đến sở làm vẫn rất hợp. Nhưng nếu so với các cô nàng teen girl chạy theo đủ kiểu áo phông phá cách nổi loạn, thì chị em công sở lại cần tập trung vào những dáng áo tôn dáng nhất. Ngay cả một item basic như áo phông cũng có dáng áo mặc lên nhìn dáng người như to béo hơn, và cũng có kiểu dáng giúp người mặc thon gọn, mảnh mai hơn hẳn. Vậy thì chọn áo phông như thế nào để tôn dáng nhất, câu trả lời có trong 4 tips dưới đây.

Chú ý tới đường viền cổ áo: Nên chọn áo cổ V, cổ tròn hơi rộng

Nhiều người bỏ qua đường viền cổ áo vì nghĩ nó không mấy quan trọng, nhưng thực tế chính chi tiết này lại quyết định độ mảnh mai cho phần thân trên của bạn. Nếu muốn thân trên thon gọn và gầy hơn thì hãy để lộ một ít xương quai xanh hay phần cổ cao của bạn bằng cách diện áo phông cổ V hay cổ chữ U, cổ tròn hơi rộng.

Càng là những người bị bụng to, ngực lớn... càng phải chú ý đến chi tiết này. Không chỉ áo phông, mà với áo thun dài tay, áo len mỏng... cũng có thể áp dụng tip này để tạo hiệu ứng vóc dáng mảnh mai và gầy hơn.

Đường cắt vai của áo phông quyết định sự thon gọn cho bờ vai

Đường cắt vai của chiếc áo cũng góp phần không nhỏ vào việc định hình vóc dáng cho bạn.

* Với nàng vai to và thô

Nếu bạn có bờ vai rộng to và thô thì nên chọn áo phông với đường cắt vai chéo - đây cũng là dáng áo được rất nhiều fashionista lăng xê trong hè năm nay. Chi tiết cắt vai mới lạ vừa khéo che vai to, vừa tạo nét cho mọi set đồ dù là đơn giản nhất. Nếu không thích áo cắt vai, các nàng có thể chọn sang kiểu áo vai trượt (đường may trượt khỏi vai) cũng tạo cảm giác vai nhỏ và thân trên thon gọn hơn nhiều.

* Với nàng vai ngang/ vai xuôi

Những nàng vai ngang vai xuôi lại rất đơn giản, bởi vờ vai vốn đã mảnh mai nên chỉ cần diện những dáng áo vừa vặn, có đường cầu vai vừa khít với bờ vai của bạn là được.

Kích thước phần tay áo

* Nàng có bắp tay to chắc nịch

Những nàng có bắp tay to cần chú ý nhiều đến chi tiết này. Để che đi phần bắp tay thô cứng, các bạn hãy bỏ qua áo tay ngắn ôm bắp tay mà nên chọn những thiết kế có phần tay áo rộng rãi dài lửng lơ gần khuỷu tai.

Nếu chọn áo tay ôm thì vẫn nên chọn phần tay áo lửng che hết bắp tay, kết hợp cùng phần cổ rộng để lộ đôi xương quai xanh, như vậy sẽ hướng chú ý theo chiều dọc giúp vóc dáng thon gọn và gầy hơn. Người đối diện sẽ không để ý đến phần bắp tay to mà chỉ cảm thấy vóc dáng bạn thon thả, nhỏ gọn hơn nhiều.

Nên chọn áo phông phom đứng dáng, với độ rộng vừa phải

Muốn mặc áo phông gọn dáng thì bạn cần chọn đúng phom dáng của chiếc áo. Ngay cả khi bạn sơ vin gọn gàng thì chiếc áo phông oversized cũng khó lòng tạo được hiệu ứng thon gọn như những kiểu áo phông đứng dáng. Áo càng rộng thì khi sơ vin lại càng tạo độ phồng, vậy nên dù có sơ vin gọn thế nào thì nhìn tổng thể phần thân trên vẫn cứ bị to, tròn.

Thay vì những dáng áo phông rộng hơn hẳn so với dáng người, các nàng nên chọn áo đứng dáng, phom vừa phải có thể hơi ôm nhẹ, như vậy dù có sơ vin hay để thả, thì vẫn định hình cho vóc dáng, nhờ vậy phần thân trên sẽ trở nên mảnh mai hơn.

Nguồn: Beauty123