Leon nhà Hồ Ngọc Hà suốt ngày ngủ ở tư thế này, trông khá hài hước nhưng thực ra lại là biểu hiện bé thông minh về sau

Không thể phủ nhận độ hot hit của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Mới hơn 1 tuổi nhưng từng khoảnh khắc của cậu ấm, cô chiêu được đăng tải lên mạng xã hội đều khiến các fan cảm thấy háo hức. Nữ hoàng giải trí cũng khá thoải mái khi đăng tải hình ảnh của các con, từ nết ăn, nết chơi cho đến lúc ngủ đều được nữ ca sĩ chụp lại làm kỷ niệm.

Một trong số những bức ảnh được quan tâm nhất là của cậu bé Leon khi đang nằm ngủ. Thay vì nằm thẳng hay nghiêng bình thường như nhiều bé khác, Leon lại cực kỳ yêu thích tư thế quỳ trên đầu gối, chổng mông lên trời. Lần nào cậu ấm nhà Hà Hồ cũng bị bắt gặp đang say giấc nồng trong tư thế đáng yêu này.

Các fan chỉ biết ôm bụng cười trước dáng ngủ "bá đạo" xen lẫn hài hước của Leon, ai cũng nhận xét trông cậu bé đáng yêu nhất là lúc ngủ, dù ở tư thế khó như vậy mà cũng ngủ rất ngon.

Leon thường xuyên ngủ trong tư thế nằm úp như thế này. Từ nhỏ cho đến bây giờ cậu bé vẫn rất yêu thích dáng ngủ bá đạo và hài hước này.

Trông cậu bé ngủ ngon chưa kìa! Đang chơi mà tự nhiên nằm úp vậy là cũng ngủ được luôn! Nhiều mẹ bỉm nhanh chóng "xin vía" ngủ về cho bé nhà mình.

Trong khi bố nằm nghiêng thì Leon vẫn riêng mình một tư thế! Có vẻ như chỉ có dáng ngủ này mới khiến cậu ấm nhà Hà Hồ ngon giấc được.

Bên cạnh đó, hội bỉm sữa cũng than vãn các bé nhà mình cũng suốt ngày nằm như Leon, sợ bé nằm úp lâu sẽ mỏi người, khó chịu và cũng tạo thành thói quen không tốt khi ngủ. Không ít bố mẹ vội điều chỉnh tư thế ngủ cho con nhưng chỉ được một lúc trẻ lại trở mình và ngủ với tư thế ban đầu khiến bố mẹ vô cùng bất lực.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ ngủ với tư thế quỳ trên đầu gối, chổng mông lên trời phát triển trí não nhanh hơn những trẻ ngủ với các tư thế trông thoải mái khác.

Một số lý do khiến bé thích ngủ ở tư thế này là: Bé đã nằm tư thế y hệt khi còn là thai nhi trong bụng mẹ, thế nên tư thế này sẽ khiến con cảm thấy thoải mái nhất. Bên cạnh đó, tư thế này giúp bé cảm thấy thoải mái hơn và cũng có thể em bé đang gặp vấn đề về đường hô hấp, khó thở nên khi ngủ, bé thay đổi nhiều tư thế nằm khác nhau.

Một số lợi ích khi trẻ ngủ trong tư thế chổng mông lên trời

- Con ngủ sâu giấc hơn: Khi bé đã quen và thường xuyên nằm ngủ ở tư thế như vậy có nghĩa là bé cảm thấy thích và thoải mái khi ngủ. Thói quen này có vẻ sẽ khiến người lớn cảm thấy lo lắng và khó chịu nhưng giúp con cảm thấy an toàn, ngủ ngon và sâu giấc hơn, kéo dài thời gian ngủ vào ban đêm.

- Cơ thể cứng cáp hơn: Khi ngủ kiểu này bé cũng sẽ phải sử dụng các bộ phận trên cơ thể một cách linh hoạt giúp tạo nên tư thế ngủ thoải mái nhất. Điều này cũng sẽ hỗ trợ bé trong việc tập lẫy, bò, đi hay chạy sau này.

- Thúc đẩy hệ tiêu hóa: Ngủ nằm sấp với hai chân co lại cũng thúc đẩy nhu động ruột bé phát triển, giúp hệ tiêu hóa của trẻ ngày một hoàn thiện.

Tuy nhiên, khi cho các bé ngủ với tư thế này, bố mẹ cũng cần phải chú ý trông nom con, đặc biệt với các bé nhỏ dưới 1 tuổi. Lý do là bởi cổ các bé khi chưa cứng cáp nên ngủ nằm sấp trên đầu gối dễ gây ra các trường hợp nghẹt thở do gối, chăn che miệng và mũi bé. Bên cạnh đó, bố mẹ nên đảm bảo môi trường ngủ an toàn cho con bằng cách hạn chế các vật nặng, to có thể gây nguy hiểm cho con.