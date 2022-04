Lên kế hoạch sinh 1 con nhưng lại mang thai 3, mẹ Việt ở Canada rơi nước mắt nghĩ đến thời gian ám ảnh sau sinh nhưng vẫn hạnh phúc vì điều này

Phát hiện mang thai 3, mừng thì ít mà lo thì nhiều

Đó là câu chuyện của chị Alen Trần, mẹ Việt hiện đang sống và làm việc ở Canada, hiện đang là mẹ của 4 bé gái. Cặp sinh 3 Tuệ Linh, Tuệ Minh, Tuệ San hiện đã được gần 1 tuổi. Nhớ lại khoảnh khắc lúc phát hiện mình mang thai 3 bé, chị Alen Trần cho biết bản thân mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều vì thai đôi đã khó khăn, đằng này chị còn mang trong mình tới 3 em bé.

Bà mẹ 4 con lúc nào cũng lo lắng không biết thai kỳ có thuận lợi không, sinh thêm 3 đứa là cả nhà sẽ có 4 em bé. "Từ trước tới nay mình chỉ tưởng tượng gia đình 2 con là quá đủ, nhưng khi nghe tin cảm giác mọi kế hoạch của mình đều đi theo hướng khác toàn hoàn, lo lắng tột cùng. Cộng thêm cuộc sống xa gia đình cái gì cũng tự mình, không có người thân quen bên cạnh phụ giúp. Cầm hình siêu âm mà nước mắt trực trào luôn", bà mẹ trẻ tâm sự.

Sau khi siêu âm phát hiện thai ba, chị Alen Trần được giới thiệu đi gặp bác sĩ chuyên cho đa thai, lần khám tiếp theo bác sĩ cho biết thai hiện giờ rất ổn định, chỉ cần làm vài siêu âm thử máu để chắc chắn đủ sức khỏe để mang thai ba. Sau đó bác sĩ nêu ra những trường hợp xấu có thể xảy ra khi phải mang bầu ba đặc biệt là bầu ba cùng trứng và chung 1 nhau thai.

3 em bé giống nhau như đúc.

Hình ảnh khiến mọi mẹ bỉm tan chảy.

Vì là chung 1 nhau thai nên trường hợp 1 trong ba bé sẽ thiếu chất dinh dưỡng rất cao, và nếu lỡ như 1 bé không trụ nỗi vào những tuần 20 của thai kì trở đi, buộc lòng bác sĩ phải mổ lấy cả ba bé ra, như vậy trường hợp sinh quá sớm sẽ rất cao, các bé sinh thiếu tháng quá nhiều như vậy sẽ gặp vấn đề về hô hấp rất lớn.

"Lúc đó, bác sĩ khuyên nên suy nghĩ có thể giảm bớt 1 bé để thành thai đôi. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn, mọi lo lắng rối bời của lần siêu âm đầu tan biến luôn, bây giờ mình lại lo làm sao giữ được cả ba. Nhưng bản thân mình cảm thấy nếu ông trời sắp đặt ba con đến với mình, chắn chắc sẽ ban luôn cho phước lành để ba con mạnh khỏe chào đời, nên cuối cùng mình và gia đình quyết định sẽ giữ hết cả ba bé", chị Alen Trần chia sẻ.

3 em bé siêu đáng yêu và nữ tính.

Khung cảnh chăm con hồi mới đẻ còn ám ảnh tới giờ

Thai kì của bà mẹ 4 con khá may mắn hơn các mẹ khác vì không nghén, ăn uống ngon miệng, điều thay đổi lớn nhất đó là thai phát triển nhanh hơn lần bầu đầu tiên, bụng to nhanh hơn, chân, tay, mặt bị phù và đi lại cảm thấy nặng nề hơn, nhưng may mắn có chồng yêu thương và chăm sóc chu đáo nên chị Alen Trần cảm thấy có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ.

Thai kì của bà mẹ trẻ cán đích vào lúc 34 tuần 4 ngày, bác sĩ lên lịch để mổ lấy các bé ra, trộm vía các bé sinh thiếu tháng nhưng cũng có da có thịt chứ không quá nhỏ. Tuệ Linh 2,4kg, Tuệ Minh 2,2 kg và Tuệ San 1,7kg. Bé út phải nằm lại phòng NICU lâu nhất, tới 1 tháng vì bé nhỏ và yếu nhất. Hai vợ chồng chị Alen Trần lên thăm các bé mỗi ngày, riêng Tuệ Linh và Tuệ Minh sau hai tuần bác sĩ cho về nhà.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Alen Trần.

"Như vậy cũng tốt vì mình có thời gian để hồi phục và làm quen dần với việc chăm nhiều em bé 1 lúc. Mặc dù phải lên viện mỗi ngày để chăm các con nhưng đó là thời điểm duy nhất mình thấy còn rảnh rỗi. Sau 1 tháng các bé về nhà, lúc đó chỉ mỗi hai vợ chồng cùng nhau chăm 4 bé, cộng thêm phải hút sữa hai tiếng một lần nên cực kỳ bận.

Các bé ra tháng bắt đầu hay nôn trớ và khóc dạ đề, quấy khóc cả đêm, đa phần là khóc liên tục từ 9h tối tới 4h sáng, hai vợ chồng phải phụ nhau bồng bế. Các con thường hay ói ra hết sau khi bú, nên khung cảnh chăm con hồi mới đẻ nó còn ám ảnh mình tới giờ. Mình nhớ thời điểm đó bên Canada đang là tâm dịch nên chính phủ có lệnh lockdown, bạn bè cũng có nhưng không ai qua phụ được, chỉ có em gái hay qua thăm cháu và phụ chăm giúp 1 lúc.

4 em bé xinh xắn, đáng yêu là niềm hạnh phúc của vợ chồng chị Alen Trần.

Thế nhưng bù lại có những người bạn nấu gì ngon thì họ lại mang qua để trước nhà, nhiều lúc như này mình mới thấu hiểu câu "bà con xa không bằng láng giềng gần", lại cảm thấy may mắn khi ở nơi xa xôi lại gặp được những con người tốt như vậy, mình thực sự muốn nói lời cám ơn tới mọi người", chị Alen Trần tâm sự.

Sinh 3 hiếm như trúng số độc đắc

Đó là câu nói mà bác sĩ đã dành cho chị Alen Trần. Các bé cùng trứng sinh 3 như vậy rất hiếm, còn hiếm hơn cả trúng số độc đắc nữa. Không phải mẹ bầu nào mang thai 3 cũng cán đích thành công nên trường hợp của chị Alen Trần dành được rất nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ của hội mẹ bỉm.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng, 1 em bé đã mệt và 3 em bé càng chứng tỏ bà mẹ 4 con giỏi giang và cố gắng tới thế nào. Bên cạnh đó, ở nơi đất khách quê người, việc chăm sóc các con phải tự tay làm hết, đó quả là sự cố gắng mà không phải ai cũng làm được.

Tổ ấm hạnh phúc của bà mẹ 4 con.

Các em bé đã lớn và ra dáng lắm rồi.

Mặc dù cùng trứng nhưng 3 em bé Tuệ Linh, Tuệ Minh và Tuệ San lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Hiện tại các bé đã được 1 tuổi, vóc dáng trông hơi nhỏ một xíu nhưng các kỹ năng khác hầu như phát triển như các bé cùng tuổi.

"Thực sự mà nói là hai vợ chồng mình không hề có kế hoạch có nhiều con vậy, nhưng nếu con đến với mình thì là may mắn, đẻ xong thân hình có xấu xí hơn xưa nhưng dù sao mình cũng đã lời lắm mấy cục vàng đáng yêu rồi. Mình không có dự định có thêm con mà chỉ muốn chăm sóc thật tốt các bé hiện tại thôi. Cuối cùng chúc cho các bà mẹ ngoài kia luôn nhiều sức khỏe niềm vui để nuôi dạy con 1 cách tốt nhất", bà mẹ 4 con tâm sự.

