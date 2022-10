LEMINO - bởi vẻ đẹp vốn dĩ không thể gọi tên

Thức giấc sau cơn mộng mị, điều người ta kiếm tìm là một lý do. Một lý do đánh thức khát vọng sau những khắc khoải chìm sâu. Một lý do là ngay cả NSND Lê Khanh và Lemino đều đau đáu không thể gọi tên.



Vốn dĩ chẳng có một định nghĩa rõ ràng nào cho cái gọi là đẹp. Sự ưng mắt, hay cảm giác thích thú khiến chúng ta thốt lên hai từ: đẹp quá. Những chiếc túi xách LEMINO với thiết kế ấn tượng, kéo rũ tấm màn che lấp ngờ vực, để bao ánh nhìn vào đó mà tự tìm cho mình câu trả lời rõ nhất về: Đẹp!

Tiếp nối cho sự kế thừa phong cách thời trang cổ điển, điều mà LEMINO gửi gắm trong từng sản phẩm chính là mạch nguồn xưa chảy trong thời đại nay. Xưa nhưng không cũ. Giống như thiết kế mà NSND Lê Khanh mang trên tay mình. Những chiếc túi với nét hoa văn tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ cầu kì, thêu dệt nên cả những tháng năm phai mờ dưới màu vải.

Xưa nhưng không cũ. Xưa nhưng không lỗi thời. Và xưa nhưng không thể không đậm dấu ấn. Dù đi chơi, đi tiệc hay đi sự kiện, những chiếc túi LEMINO đều khiến NSND Lê Khanh trở nên rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

Sự bắt kịp thời đại được khắc hoạ tinh tế qua từng đường nét. Những mẫu túi với sự sắc sảo, điểm tô thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông.

Đẹp sau cùng chính là khí chất. Và mỗi người phụ nữ dù là ai thì sinh ra đã được ban phú cho một vẻ đẹp riêng không lẫn hoà. LEMINO tin rằng với những chiếc túi xách hay những món phụ kiện của mình sẽ giúp NSND Lê Khanh hay bất cứ sắc vóc nào luôn toát lên nét đẹp của chính mình, kiêu sa, ngọt ngào!