Lắng nghe ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ bí quyết lưu giữ nét thanh xuân ở tuổi 40

Từ năm 18 tuổi, Mỹ Linh đã gây tiếng vang khi đỗ thủ khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Sau đó Mỹ Linh để lại ấn tượng với công chúng khi tham gia nhiều cuộc thi ca hát và đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất với bài hát Thì Thầm Mùa Xuân. Kể từ đó đến nay, Mỹ Linh liên tiếp gặt hái được những thành công rực rỡ trên con đường ca hát, đưa cô trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Từ sau tour diễn xuyên Việt "Thời gian" vào năm 2018, Mỹ Linh ít xuất hiện hơn trong các hoạt động ca hát, tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của cô vẫn rất được công chúng quan tâm và ngưỡng mộ.

Mỹ Linh tâm sự: "Tôi nghĩ, đã đến lúc phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Tôi nhận ra hạnh phúc không chỉ có ở trên sân khấu, trong ánh hào quang. Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy, tận hưởng không khí trong lành của cỏ cây xanh mát, nấu ăn cho gia đình, đưa các con đi học. Bởi vậy, tôi lựa chọn một con đường khác để tiếp tục niềm đam mê với âm nhạc".

Cân bằng cuộc sống, thân thể và sống dựa vào chính mình

Để có thể trở thành một người phụ nữ thành công ở cả sự nghiệp và gia đình, Mỹ Linh chia sẻ rằng bí quyết của cô nằm ở việc cân bằng thân thể và tâm trí. Với nhiều khán giả, Mỹ Linh không chỉ trung thành với một kiểu tóc mà nhan sắc cô cũng không thay đổi quá nhiều so với thời thiếu nữ dù đang ở độ tuổi ngoại tứ tuần.

"Chìa khóa" cho vẻ ngoài trẻ trung của nữ ca sĩ chính là tập thể dục, ăn uống lành mạnh và giữ tinh thần luôn vui tươi, bổ sung những dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh như collagen, vitamin C, omega-3,...

Bên cạnh chạy bộ, tập yoga để rèn sức bền và sự dẻo dai, giọng ca "Hương Ngọc Lan" mỗi buổi sáng đều uống một cốc sinh tố collagen để duy trì vóc dáng và làn da. Không cần ăn sơn hào hải vị nhưng cô luôn đề cao thực phẩm sạch, có nguồn gốc hữu cơ và chế biến đơn giản. Công thức đảo ngược lão hóa của Mỹ Linh đó là: hoa quả theo mùa xay cùng cần tây + ½ chai collagen nước. Thương hiệu được Mỹ Linh tin tưởng sử dụng là DHC Collagen Beauty 7000+.

Lý do khiến cô yêu thích và lựa chọn sản phẩm này đầu tiên là bởi tình yêu và niềm tin mà cô dành cho đất nước Nhật Bản cũng như các sản phẩm được sản xuất tại Nhật. Bởi vốn dĩ, Nhật Bản luôn là quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe khi đánh giá chất lượng và độ an toàn của mọi sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Collagen Beauty 7000 Plus, sản phẩm được ứng dụng công nghệ Beauty Plus độc quyền của DHC nhằm bổ sung các dưỡng chất để hỗ trợ đẩy mạnh hiệu quả làm đẹp da. Trong đó có 500mg vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể, 400mg citrulline và 200mg tiền chất HA giúp tổng hợp và tăng cường collagen hiệu quả.

Để có chỗ đứng trên thị trường, sản phẩm còn ghi dấu ấn với phái đẹp nhờ hàm lượng collagen thủy phân loại 1 lên tới 7000mg, chính thức "vượt mặt" nhiều sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Nguyên tắc khi mua sắm của Mỹ Linh đó là thương hiệu uy tín, thành phần an toàn và công bố hàm lượng rõ ràng, tất cả những điều đó đều có ở DHC Collagen Beauty 7000+ khiến chị quyết định đặt niềm tin vào sản phẩm này.

Cầm lọ collagen thủy tinh màu hồng trên tay, Mỹ Linh hào hứng chia sẻ niềm vui mỗi ngày khi uống sinh tố collagen DHC giúp cô duy trì cả vẻ đẹp và sức khỏe mà không phải lo ngại vấn đề tăng cân vì hàm lượng calo của sản phẩm rất thấp.

Tinh thần có tác động không nhỏ đối với thể chất và nhan sắc của phái đẹp. Việc giữ cho tâm trạng luôn vui tươi và thư thái chính là cách dưỡng nhan bền vững từ bên trong. Để làm được điều đó, Mỹ Linh chọn cách duy trì năng lượng tích cực và niềm vui cuộc sống qua những sở thích lành mạnh như âm nhạc, làm đẹp, nấu nướng và tập luyện,...

Nhân ngày 20/10, diva Mỹ Linh cùng DHC Việt Nam xin dành tặng tất cả những người phụ nữ lời cảm ơn và món quà đặc biệt vì những điều nhỏ bé phi thường họ đã và đang làm mỗi ngày. Mong rằng với sự trợ giúp từ các sản phẩm chất lượng như DHC Beauty 7000+, phái đẹp sẽ luôn luôn giữ được nhan sắc tươi trẻ và tinh thần sảng khoái.

