LANEIGE giới thiệu serum căng bóng da thế hệ mới, hiệu quả tương đương chăm sóc spa

LANEIGE, thương hiệu làm đẹp toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc da, chính thức giới thiệu bước đột phá mới: Serum căng bóng da Water Bank Aqua Facial mang đến hiệu quả chăm sóc da rõ rệt tại nhà, tương đương liệu trình chăm sóc da chuyên sâu tại spa. Với thông điệp Làn Da Glass Skin chuẩn Hàn, chiến dịch ra mắt không chỉ tái định nghĩa khả năng cấp ẩm mà còn đánh dấu bước tiến mới đầy táo bạo của dòng sản phẩm biểu tượng Laneige Water Bank.

Với thành phần độc quyền Aqua Glass Booster™, công thức kết hợp giữa Phức hợp Acid 7,7% và Hydro Infusion Shot™ - dưỡng ẩm chuyên sâu gồm Hyaluronic Acid liên kết chéo, PGA, PDRN và Hyaluronic Ceramide. Sự kết hợp này giúp loại bỏ tế bào da chết nhẹ nhàng trên bề mặt, đồng thời cấp ẩm mạnh mẽ, mang lại làn da căng bóng, ẩm mịn và trong suốt.

Ngay sau khi sử dụng, 93% người dùng cảm nhận làn da đạt hiệu ứng “Glass Skin”, và sau 4 tuần, 100% người tham gia ghi nhận làn da mịn màng hơn, căng mọng và tươi sáng rõ rệt.

Serum căng bóng da Water Bank Aqua Facial với đầu lấy tinh chất được thiết kế từ cảm hứng ống tiêm giúp giúp kiểm soát liều lượng chính xác, tối ưu trong mỗi lần sử dụng, mô phỏng trải nghiệm chăm sóc da chuyên nghiệp tại spa.

Kết cấu sản phẩm nhẹ nhàng, phù hợp cho sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, khi kết hợp cùng Kem dưỡng ẩm Water Bank Blue Hyaluronic Cream, hiệu ứng “Glass Skin” được nhân đôi, tăng cường độ ẩm và độ căng bóng x4, mang đến trải nghiệm chăm sóc da toàn diện và khác biệt.

Để nhấn mạnh hiệu quả vượt trội của sản phẩm, LANEIGE triển khai chiến dịch sáng tạo với hình ảnh trước và sau khi sử dụng thực tế từ 20 người dùng, trực quan hóa sự thay đổi rõ rệt của làn da.

Chiến dịch này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của LANEIGE trong khoa học cấp ẩm, mà còn mang đến làn gió mới đầy cảm hứng cho thương hiệu.

Từ ngày 15/01/2026 , Water Bank Aqua Facial sẽ chính thức được phân phối tại các cửa hàng của Laneige và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee , TikTokshop , Lazada .