Lan Ngọc đu trend “tóc mái Jennie” hơi muộn nhưng visual lẫn chỉ số cá tính vẫn thăng hạng ầm ầm

Còn nhớ trong MV How You Like That phát hành vào năm ngoái, Jennie từng khiến bao người trầm trồ khi thử để kiểu tóc mái nhuộm nửa cá tính. Kiểu tóc này cũng nhanh chóng tạo thành hot trend được bao người học tập theo. Ở Vbiz, hết Mỹ Tâm, mới đây Lan Ngọc cũng vừa đu trend tóc mái nhuộm kiểu "hết thuốc" giống Jennie.



Lan Ngọc vốn có hình ảnh ngọt ngào, mái tóc của cô thường nhuộm màu nâu dịu dàng.

Tuy nhiên trong hình ảnh mới đây trên trang cá nhân, Lan Ngọc hé lộ cô đã đổi kiểu tóc mới. Kiểu tóc mới của cô có phần tóc mái được nhuộm sáng màu, phần phía sau lại tối màu hơn tạo sự phân cách rõ rệt. Hình ảnh của cô cũng vì thế mà cá tính, mới lạ hơn mấy phần so với thường lệ.

Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra kiểu tóc nhuộm này từng được Jennie lăng xê khi quảng bá ca khúc How You Like That. Kiểu tóc nhuộm mái này còn được nhiều người ví von như "tóc nhuộm hết thuốc" khi chỉ nhuộm phần tóc mái mà thôi.

Nhờ sự lăng xê của Jennie mà kiểu tóc này đã nhanh chóng tạo thành hot trend được bao cô nàng sành điệu thi nhau áp dụng theo.

Ở Vbiz, trước Lan Ngọc thì Mỹ Tâm cũng từng nhuộm kiểu tóc này. Kiểu tóc nhuộm mới lạ mang đến cho nữ ca sĩ hình ảnh trẻ trung, cá tính hơn hẳn.

Ảnh: Internet