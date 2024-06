Lan Khuê - Minh Tú "đụng độ" trên sàn catwalk

Ba người mẫu nữ của Việt Nam xuất hiện trong màn này cũng gây ấn tượng mạnh không kém là quán quân The Face 2023 Huỳnh Tú Anh, quán quân Next Top Model - á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hương Ly, quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang. Mỗi chân dài đều có phong cách riêng, đã khiến khán giả mãn nhãn với những bước catwalk mạnh mẽ. Trong đó, Hương Ly vừa sải bước vừa nâng tạ mô hình.