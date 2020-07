Lần đầu tiên đồng hành cùng chồng, siêu mẫu Xuân Lan đưa sân khấu công nghệ hoành tráng tới Tuần lễ thời trang trẻ em 2020

Trong buổi gặp gỡ báo chí diễn ra ngày 30.06.2020 tại JP World – Trung tâm thương mại GIGAMALL, Xuân Lan chính thức giới thiệu sự trở lại của Vietnam Junior Fashion Week – Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Xuân – Hè 2020 cùng với nhiều điểm đổi mới. Sau các buổi casting sôi nổi diễn ra ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để chọn ra gần 400 mẫu nhí tham gia trình diễn, Xuân Lan cũng hào hứng công bố các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang đồng hành cùng Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior Fashion Week Xuân – Hè 2020.

12 Thương hiệu – Nhà thiết kế đồng hành cùng chương trình lần này gồm có: GUON, Anta Vietnam, Ada Anh Trương, Tutupetti, tiNiWorld và các nhà thiết kế nhí, đại diện sinh viên ngành thiết kế thời trang Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Văn Lang, NTK Kim Chi, thương hiệu Three Gun, Henry KoF, Balabala và NTK Lê Thanh Phương.

Đặc biệt, Xuân Lan chia sẻ sân khấu của chương trình lần này sẽ được ứng dụng công nghệ tương tác hiện đại với sự trợ giúp của First Interactive Technology và đạo diễn bởi chồng cô – đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kết hợp đặc biệt nhằm khắc họa những câu chuyện riêng đầy cảm xúc ở mỗi màn trình diễn, giúp hiện thực hóa thế giới giấc mơ của từng người mẫu nhí và thông điệp từng Bộ sưu tập.



Ngoài ra, VJFW Xuân Hè 2020 còn mang đến phần trình diễn đặc biệt từ các nhà thiết kế nhí của Xuan Lan's Academy trong trang phục do chính các bé thiết kế, kết hợp cùng phụ kiện của tiNiWorld. Các bé còn được thỏa sức sáng tạo và tự thiết kế trang phục cho mình. Đây chính là 2 màn trình diễn đáng mong đợi nhất và là cột mốc đặc biệt của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Xuân – Hè 2020.



Đặc biệt, nhằm mang lại một trải nghiệm thời trang thực sự độc đáo và khác biệt cho các người mẫu nhí và khán giả, Xuân Lan đã đầu tư để mang công nghệ tương tác từ First Interactive Technology ứng dụng vào sân khấu lần này. Với công nghệ tương tác độc đáo, khi người mẫu nhí trình diễn, hình ảnh liên quan đến câu chuyện của bộ sưu tập đó sẽ xuất hiện theo từng bước chân và trên màn hình phía sau. Yếu tố công nghệ độc đáo cùng với những sáng tạo thời trang vô tận sẽ giúp vẽ nên những mơ nhiều màu sắc gửi gắm qua 12 Bộ sưu tập.

Dự kiến, ngày 04/07, BTC sẽ giới thiệu BST "Giấc mơ của con" của sinh viên Đại học Văn Lang, BST "Dream, Explore and Play" của Balabala , BST của Tutupetti, BST "Giấc mơ tuổi thơ" của tiNiWorld và các nhà thiết kế nhí, BST "Play makes your Day" của Anta Vietnam, BST "The Mind" của Ada Anh Trương; ngày 05/07 sẽ giới thiệu BST "Sweet dream" của sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng, BST "The dreamy show" của Three Gun, BST "Secrect Garden" của NTK Kim Chi, BST "Junior Timeline Collection Spring - Summer 2020" của Henry KoF, BST "Đóa yêu thương" của GUON, BST "Chuyển động và bồng bềnh" của NTK Lê Thanh Phương.