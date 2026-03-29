Bé Gạo 7 tháng đã ăn dặm rất “sành điệu”, mẹ Ngô Thanh Vân chia sẻ điều quan trọng nhất khi rèn con ăn

Sau loạt series ăn dặm của bé Gạo được chia sẻ đều đặn, cộng đồng các bố mẹ bỉm sữa dường như có thêm rất nhiều gợi ý thực đơn phong phú để "đổi gió" cho con mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống, những đoạn clip còn khiến người xem "đắm chìm" trong sự đáng yêu tự nhiên của bé Gạo. Sự háu ăn, tò mò và biểu cảm ngộ nghĩnh của bé khiến ai nhìn cũng phải "tan chảy".

Đặc biệt, những khoảnh khắc bé ngồi chăm chú quan sát ba Huy nấu ăn, đôi mắt háo hức dõi theo từng động tác, rồi mong chờ từng miếng rau được đưa cho để nhâm nhi trong lúc đợi món chính… đã trở thành "đặc sản" khiến dân mạng ngày nào cũng mong ngóng.

Và khi khay đồ ăn vừa được đặt xuống bàn, bé lập tức nhập cuộc, chuyên tâm thưởng thức từng món một cách đầy thích thú. Từng khoảnh khắc nhỏ ấy đều "cưng xỉu", đủ để hiểu vì sao các clip ăn dặm của gia đình này lại có sức hút đến vậy.

Hành trinh ăn dặm của bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

Ăn dặm với bé Gạo: Hành trình ba mẹ học cách chờ đợi

Mới đây, mẹ bỉm Ngô Thanh Vân tiếp tục chia sẻ một đoạn clip ngắn, nhưng chứa đựng nhiều góc nhìn sâu sắc về hành trình tập cho bé Gạo ăn dặm tự chủ (BLW).

"Ăn dặm BLW với Gạo không phải là "cho ăn", mà là một hành trình học cách chờ đợi. Chờ con cầm, chờ con khám phá, chờ con thử và cả chờ những lần con chưa muốn ăn. Mọi thứ diễn ra rất chậm, rất từ tốn… nhưng cũng rất thật.

Mẹ học được cách kiên nhẫn hơn mỗi ngày. Không ép, không vội, không so sánh. Chỉ là quan sát và tin vào nhịp phát triển của con. Đây là một hành trình dài, không có "đúng – sai", chỉ có "phù hợp hay không".

Hôm nay mẹ chia sẻ trước một góc nhìn tổng quan về BLW (ăn dặm tự chủ). Những ngày tới, mẹ sẽ kể kỹ hơn từng giai đoạn Gạo đã đi qua, ăn gì, phản ứng ra sao… để các mẹ có thêm góc nhìn và lựa chọn cho các bé nhà mình nhé".

Trong clip, nữ diễn viên cũng chia sẻ chi tiết hơn về quá trình cho bé Gạo làm quen với ăn dặm. Theo cô, để một em bé hơn 7 tháng có thể ăn dặm "sành điệu" như vậy là cả một quá trình kiên trì của ba mẹ.

Về cơ bản, có hai phương pháp chính: Ăn dặm truyền thống (đút cháo, bột) và ăn dặm tự chủ (BLW - bé tự bốc, tự khám phá thức ăn). Điều quan trọng nhất khi lựa chọn phương pháp không phải là xu hướng, mà là quan sát phản ứng của con.

Ăn dặm tự chủ: Những nỗi lo của ba mẹ

Một trong những nỗi lo lớn nhất của các bậc phụ huynh khi áp dụng BLW là vấn đề hóc và nghẹn. Ngô Thanh Vân giải thích rất rõ: Hóc là tình huống nguy hiểm khi thức ăn mắc ở đường thở, bé có thể không phản ứng mạnh nhưng mặt tím tái, lúc này cần can thiệp ngay.

Trong khi đó, nghẹn lại là phản xạ tự nhiên: Bé đỏ mặt, chảy nước mắt và có động tác ọe để đẩy thức ăn ra ngoài. Đây thực chất là cách cơ thể giúp bé học cách kiểm soát lượng thức ăn đưa vào miệng.

"Lúc đầu bé chưa hiểu vấn đề nên có thể nuốt như thế nào, cũng chưa hiểu vấn đề ăn là sẽ no nên ba mẹ cần phải hỗ trợ và tin tưởng bé. Bắt đầu từ 5 tháng rưỡi là mẹ Vân đã cho bé Gạo làm quen với cháo nghiền nát, ăn thử cháo nghiền với các loại rau củ. Sau đó tháng thứ 6 thì mẹ Vân mới để bé Gạo bắt đầu ăn dặm chủ động" - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Bé Gạo gạt tay mẹ Vân, tự chọn cách săn dặm chủ động

Hành trình của bé Gạo bắt đầu từ khoảng 5 tháng rưỡi với cháo nghiền nhuyễn kết hợp rau củ. Đến tháng thứ 6, mẹ bắt đầu cho bé chuyển sang ăn dặm tự chủ. Thú vị là trong giai đoạn đầu, dù mẹ có thử đút thìa, bé lại chủ động gạt tay, thể hiện rõ mong muốn tự cầm nắm và khám phá thức ăn bằng chính đôi tay của mình.

"Em bé trên 6 tháng tuổi là nướu rất mạnh, có thể cắn nhai và nghiền nát đồ ăn và em phải tập tự chủ để nghiền thức ăn trong vòm miệng của mình, trộn lẫn với nước bọt như vậy mới tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Bé tập bóp, nghiền... nhiều loại đồ ăn khác nhau, nhiều bề mặt khác nhau khiến bé thích thú. Bé tập cầm nắm bằng hai ngón, rồi 5 ngón, chuyển sang tay này tay kia... tất cả các kỹ năng này đều rất là cần thiết cho bé".

Bên cạnh đó, ăn dặm tự chủ còn giúp bé phát triển hàng loạt kỹ năng quan trọng: từ cầm nắm bằng hai ngón, rồi cả bàn tay, chuyển đổi linh hoạt giữa hai tay, cho đến cảm nhận đa dạng kết cấu thực phẩm. Tất cả đều là nền tảng quan trọng cho sự phát triển vận động tinh sau này.

"Trước 12 tháng thì bé vẫn lấy dinh dưỡng từ sữa mẹ, hoặc sữa công thức, nên ba mẹ đừng quá áp lực em sẽ ăn bao nhiêu. Lúc đầu bé chỉ ăn 10% lượng thức ăn mà ba mẹ đưa, sau đó bé biết nhai nuốt rồi sẽ tăng lên 20% - 30% rồi 50%. Đến giờ bé Gạo đã ăn dặm được 2 tháng rồi, bé hợp tác rất tốt với đồ ăn của ba mẹ nấu, bé thành thạo việc cầm nắm, nhai nuốt..." - mẹ bỉm chia sẻ.

Hành trình của bé Gạo không chỉ là câu chuyện ăn dặm đơn thuần, mà còn là hành trình trưởng thành của cả con và ba mẹ, nơi sự kiên nhẫn, quan sát và thấu hiểu trở thành "gia vị" quan trọng nhất. Và có lẽ cũng chính vì sự chân thật, gần gũi ấy mà mỗi clip được chia sẻ đều khiến người xem không chỉ thấy dễ thương, mà còn học hỏi được rất nhiều điều hữu ích cho hành trình nuôi con của mình.