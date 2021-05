Làm thế nào để xử lý mụn do khẩu trang gây ra? Bác sĩ da liễu chỉ ra 5 cách sau

Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh thêm một lần nữa. Tuy nhiên ngoài việc chăm sóc sức khỏe, còn 1 vấn đề nữa chúng ta cần quan tâm đó chính là chăm sóc da. Không thể phủ nhận những ích lợi của việc đeo khẩu trang, nhưng bạn có đang phải đối mặt với tình trạng mụn do đeo khẩu trang gây ra không?



(Nguồn: Internet)

Các bác sĩ da liễu chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến việc này:

- Việc đeo khẩu trang liên tục trong thời gian dài khiến da bị bí, cộng với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam sẽ tăng nguy cơ phát triển mụn



- Khẩu trang y tế chúng ta thường dùng chỉ có từ 3-4 lớp, khá mỏng và vì thế không thể bảo vệ da toàn diện được. Bụi bẩn vẫn có thể thâm nhập, đặc biệt là bụi mịn.



- Phần lớn chúng ta đều đang đeo khẩu trang không đúng cách, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào khẩu trang.



Dưới đây là 5 cách dành cho bạn để khắc phục tình trạng mụn do đeo khẩu trang:



Luôn giữ da sạch sẽ, thông thoáng

Mẹo đầu tiên là rửa mặt trước khi đeo khẩu trang và sau khi tháo khẩu trang. Các loại khẩu trang mà bạn sử dụng sẽ vô tình giữ lại vi khuẩn, dầu thừa và bụi bẩn trên mặt đồng thời "đè" nó trở lại da khi bạn đeo. Hãy sử dụng những loại sữa rửa mặt không có hương liệu và dịu nhẹ như Cerave hoặc Cetaphil. Điều này đảm bảo da bạn sẽ luôn thông thoáng và sạch sẽ, giảm nguy cơ xuất hiện mụn.

Cerave Foaming Facial Cleanser - Khoảng 350.000 VNĐ/355ml

Centaphil Gentle Skin Cleanser - Khoảng 120.000 VNĐ/125ml

Hãy chọn cho mình loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da: loại dưỡng ẩm cho da thường đến da khô, loại tạo bọt nhẹ nhàng cho da dầu. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt có bổ sung Salicylic Acid nếu da bạn đang gặp vấn đề về mụn trứng cá, như Neutrogena Oil-Free Acne Wash.

Đừng quên dưỡng ẩm cho da

Nghe có vẻ ngược đời, nếu đeo khẩu trang gây bí da thì dưỡng ẩm thêm làm gì cho bí hơn? Nhưng điều này hoàn toàn không chính xác đâu nhé. Sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa kích ứng từ việc đeo khẩu trang liên tục. Ngoài ra, các chuyên gia gợi ý bạn nên sử dụng các loại dưỡng ẩm có kết cấu dạng gel thân nước, không chứa hương liệu. Gel dưỡng sẽ nhanh chóng thấm vào da, không gây bóng nhờn mà còn tăng cường lớp màng bảo vệ cho da nữa.

(Nguồn: Internet)

Hạn chế trang điểm quá dày khi đeo khẩu trang

Đúng vậy, thật khó để thừa nhận điều này nếu bản thân bạn là một người yêu thích trang điểm, nhưng việc bỏ qua trang điểm khi đeo khẩu trang là cách tốt nhất để giữ cho làn da luôn thông thoáng. Thêm vào đó, các thành phần trong trang điểm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của khẩu trang. Tuy nhiên nếu việc trang điểm là bắt buộc, hãy chắc rằng bạn sử dụng những sản phẩm trang điểm không chứa dầu khoáng hoặc không gây kích ứng, bít tắc lỗ chân lông và nhớ tẩy trang thật kỹ vào cuối ngày nhé.

COVER FX là hãng mỹ phẩm không chứa dầu khoáng khá nổi tiếng

Sử dụng các sản phẩm đặc trị dành cho mụn

Nếu bạn vẫn gặp phải tình trạng mụn liên tục tái diễn hoặc ngày càng nặng do đeo khẩu trang dù đã cố gắng hết sức, đây chính là lúc bạn nên sử dụng thêm các sản phẩm đặc trị cho mụn. Hãy thoa ít gel có chứa 2% Salicylic Acid (BHA) hoặc 2,5% Benzoyl Peroxide trực tiếp lên vết mụn từ 1-2 lần mỗi ngày. Neutrogena On the Spot Acne Treatment (2.5% benzoyl peroxide) hoặc Clean & Clear Advantage Acne Spot Treatment (2% salicylic acid) là 2 sản phẩm đặc trị mụn được gợi ý bởi một số chuyên gia.

Luôn dùng khẩu trang mới

Hoặc hãy giặt khẩu trang thường xuyên nếu bạn đang sử dụng khẩu trang vải. Điều quan trọng là bạn phải chú ý đến những gì bạn đang sử dụng để giặt khẩu trang của mình. Bột giặt bình thường có thể tốt cho quần áo của bạn, nhưng có thể không tốt cho khẩu trang của bạn vì nó cũng là 1 yếu tố gây kích ứng cho da mặt. Vì hương liệu và thuốc nhuộm trong chất tẩy rửa có thể để lại cặn trên vải và có thể gây kích ứng, nên hãy sử dụng chất tẩy rửa ít gây dị ứng.