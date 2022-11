Sử dụng hỗn hợp bằng nước chanh, nước dưa leo và nước hoa hồng: Rửa mặt với nước chanh, nước dưa leo hay nước hoa hồng là cách làm lỗ chân lông nhỏ lại nhanh chóng và an toàn. Nước chanh chứa các enzyme tự nhiên giúp thu nhỏ lỗ chân lông ở mặt an toàn và giúp da đàn hồi. Tính axit trong chanh còn giúp tẩy sạch tế bào chết, ngoài ra còn cung cấp vitamin C làm sáng da (Ảnh minh họa)