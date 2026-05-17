Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc cùng diện mạo trẻ trung gần như không thay đổi suốt nhiều năm. Mới đây khi tham dự một sự kiện thương hiệu tại Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ chi tiết về bí quyết giữ dáng của mình, từ chế độ ăn uống, tập luyện cho tới việc thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt để duy trì cơ thể khỏe mạnh và ổn định lâu dài.

Từ “cú đêm” thành người ngủ sớm dậy sớm

Lâm Tâm Như cho biết trước đây cô từng có thói quen thức khuya và thích dành thời gian riêng vào ban đêm. Sau khi đưa con đi học vào buổi sáng, nữ diễn viên thường quay về ngủ bù để lấy lại năng lượng.

Tuy nhiên vài năm gần đây, cô bắt đầu thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt vì muốn có sức khỏe tốt hơn để đồng hành cùng con gái trong quá trình trưởng thành. Thay vì thức khuya, nữ diễn viên chuyển “me time” sang buổi sáng. Sau khi đưa con đi học, cô sẽ dành thời gian ăn sáng, tập luyện và chăm sóc bản thân.

Hiện tại, Lâm Tâm Như cố gắng duy trì việc đi ngủ lúc khoảng 9 giờ tối và thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng. Theo cô, việc giữ nhịp sinh hoạt ổn định là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh, ít tăng cân và tinh thần cũng tốt hơn rõ rệt.

Tăng tần suất tập luyện lên gần như mỗi ngày

Không chỉ thay đổi giờ giấc sinh hoạt, nữ diễn viên còn nâng mạnh cường độ vận động. Nếu trước đây cô chỉ tập khoảng 2 buổi mỗi tuần thì hiện tại gần như duy trì lịch tập 5-6 ngày/tuần.

Các bộ môn được Lâm Tâm Như luân phiên gồm tập tạ, Pilates, yoga và boxing để cơ thể luôn vận động đa dạng thay vì dễ nhàm chán. Vào cuối tuần, cô thường xuống phòng gym tại khu dân cư để chạy bộ hoặc tập những bài đơn giản giúp duy trì thể lực.

Ngay cả khi có lịch quay hay công việc dày đặc, nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện. Nếu có lịch làm việc vào buổi sáng, cô sẽ tranh thủ tập trước đó thay vì bỏ buổi.

Nhờ duy trì đều đặn trong thời gian dài, hiện tại tỷ lệ mỡ cơ thể của Lâm Tâm Như đã giảm xuống còn 22,2. Cô cho biết vóc dáng hiện tại thậm chí còn săn chắc hơn cả thời trẻ.

Bí quyết ăn uống giúp giữ dáng suốt nhiều năm

Một trong những bí quyết được nữ diễn viên duy trì suốt thời gian dài là phương pháp “ăn theo tam giác ngược”. Nghĩa là bữa sáng sẽ là bữa ăn đầy đủ và quan trọng nhất trong ngày, bữa trưa ăn vừa phải còn bữa tối sẽ ăn ít nhất.

Lâm Tâm Như thường ưu tiên ăn tối sớm để cơ thể có nhiều thời gian tiêu hóa hơn trước khi đi ngủ. Với cô, bữa sáng đóng vai trò cực kỳ quan trọng nên luôn được đầu tư đầy đủ dinh dưỡng. Thực đơn buổi sáng của nữ diễn viên thường gồm protein như trứng, rau xanh, tinh bột nguyên cám như khoai lang và một ly cà phê để cung cấp năng lượng cho cả ngày. Bữa trưa sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy thời điểm ăn sáng. Nếu buổi sáng ăn muộn, cô có thể ăn ít hơn hoặc bỏ qua bữa trưa. Ngược lại, nếu ăn sáng sớm thì vẫn duy trì đủ ba bữa.

Nữ diễn viên nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong quá trình giảm mỡ không phải là “ăn cực ít” mà là “ăn đúng”. Mỗi bữa cô đều cố gắng bổ sung đủ lượng protein tương đương một lòng bàn tay, ăn thêm chất xơ và ưu tiên tinh bột tốt như khoai lang, gạo lứt hay ngũ cốc nguyên hạt. Đặc biệt, phần lớn lượng tinh bột sẽ được cô ăn vào ban ngày thay vì buổi tối.

Không còn ép cân cực đoan như trước

Lâm Tâm Như cũng thừa nhận cô từng giảm cân bằng cách ăn kiêng khắt khe khi còn trẻ. Nhưng theo thời gian, nữ diễn viên nhận ra việc cân bằng dinh dưỡng mới là yếu tố giúp cơ thể khỏe mạnh và giữ dáng lâu dài. Hiện tại, cô hạn chế tinh bột tinh chế, gần như bỏ hẳn bánh mì và ưu tiên những món chế biến đơn giản, ít dầu mỡ và ít muối khi ăn ngoài.

Theo nữ diễn viên, việc xây dựng thói quen sống lành mạnh mỗi ngày hiệu quả hơn nhiều so với những giai đoạn “ép cân cấp tốc”. Đặc biệt với người làm nghề có lịch trình thất thường như diễn viên, việc duy trì nền tảng sức khỏe ổn định sẽ giúp cơ thể ít bị mất kiểm soát hơn khi bước vào thời gian làm việc cường độ cao.

Sau nhiều năm kiên trì với lối sống kỷ luật, Lâm Tâm Như hiện trở thành hình mẫu “lão hóa ngược” trong mắt nhiều khán giả châu Á không chỉ bởi ngoại hình trẻ trung mà còn nhờ nguồn năng lượng khỏe khoắn và tinh thần tích cực mà cô duy trì suốt nhiều năm qua.

Nguồn TVBS; Ảnh IGNV