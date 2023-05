Làm được 5 việc này vào buổi sáng thì làn da sẽ thăng hạng ngỡ ngàng

Những thói quen sinh hoạt hằng ngày có thể ảnh hưởng lớn đến làn da. Đặc biệt vào buổi sáng khi chúng ta vừa thức dậy và chuẩn bị 1 ngày mới, việc chăm sóc da lúc này chính là tiên quyết giúp bạn có được làn da mịn đẹp cả ngày. Dưới đây là 5 thói quen dưỡng da buổi sáng vô cùng quan trọng mà bạn nên ghi nhớ.



1. Uống 1 cốc nước

Sau cả 1 đêm dài, khi vừa thức dậy chính là thời điểm bạn nên uống ngay 1 cốc nước lọc. Uống nước khi bụng đói vào buổi sáng giúp làm sạch ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa và đào thải độc tố bên trong cơ thể. Do đó, uống nước sau khi ngủ dậy sẽ giúp tăng cường sức khỏe làn da, giảm mụn trứng cá và dưỡng ẩm cho da hiệu quả. Mặt khác, uống nước cũng giúp cung cấp độ ẩm cho da, giữ da căng mọng, sáng mịn và khỏe mạnh hơn.

2. Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ và vỗ nước lên da

Với buổi sáng, làn da cần được làm sạch nhẹ nhàng, đủ để loại bỏ lớp dầu thừa và bụi bẩn nhưng không cần tẩy rửa quá mạnh khiến da bị khô. Với bước này, bạn nên chọn sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ, độ pH cân bằng, không chứa các hạt scrub gây khô da. Khi rửa mặt, bạn nên vỗ nước lên da nhẹ nhàng, nước sẽ tác động giống như các động tác massage dịu nhẹ giúp da dẻ hồng hào, kích thích tuần hoàn máu.

3. Sử dụng serum vitamin C

Sau khi rửa mặt và thoa toner, bạn đừng quên sử dụng serum vitamin C. Serum vitamin C có khả năng giảm thiểu sự hình thành gốc tự do, xóa mờ đốm nâu, làm đều màu da, kích thích sản sinh collagen, ngừa lão hóa. Dùng serum vitamin C vào buổi sáng sẽ giúp làn da của bạn trở nên tươi sáng, khỏe đẹp hơn.

4. Bôi kem dưỡng ẩm

Vào buổi sáng, làn da của bạn cần một loại kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, hiệu quả và không gây tắc lỗ chân lông. Các loại kem dưỡng ẩm không dầu, thấm nhanh chính là món đồ bạn cần lúc này. Kem dưỡng sẽ giúp cung cấp độ ẩm và duy trì làn da căng mịn, mướt mát suốt cả ngày.

5. Thoa kem chống nắng

Cuối cùng, kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu vào buổi sáng, giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của ánh nắng mặt trời. Bạn cần thoa kem đủ liều lượng, khoảng 1 thìa cà phê cho toàn mặt. Các loại kem chống nắng có SPF trên 50, không chứa dầu, không gây bít tắc lỗ chân lông sẽ là sản phẩm bảo vệ da hiệu quả suốt cả ngày.

Sản phẩm gợi ý:

Sữa rửa mặt Gilaa Plant Serum Cleanser With Saffron Extract

Nơi mua: Gilaa ; Giá: 386k

Vegick Super Whitening Serum

Nơi mua: Vegick; Giá: 425k

Kem dưỡng Nacific Real Floral Air Cream Calendula

Nơi mua: Nacific; Giá: 435k

Kem chống nắng Nature Republic California Aloe Daily Sun Block SPF50+PA+++