"Lại quên nói yêu ba rồi" - Cường Đô La rèn con cực khéo, là bước đầu cho hành trình kế nghiệp?

Bên cạnh vai trò doanh nhân, "đại gia phố núi", Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường) còn được nhắc đến nhiều với vai trò người chồng - người cha của 3 đứa con; đặc biệt là cách dạy con khéo léo.

Mới đây, hình ảnh Subeo (Nguyễn Quốc Hưng, SN 2010) - con trai lớn của Cường Đô La xuất hiện trong vai trò thực tập sinh tại tập đoàn của bố, nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Cường Đô La và con trai - Subeo.

Ở tuổi 15 tuổi, cậu đã trải qua hai tuần được trải nghiệm ở nhiều vị trí trong tập đoàn lớn, từ phục vụ bàn, chăm sóc khách hàng đến tham dự các buổi họp kinh doanh. Tất cả đúng tinh thần “học việc từ gốc” mà doanh nhân phố núi kỳ vọng. Song song đó, Subeo vẫn duy trì thành tích học tập ấn tượng tại trường quốc tế BIS và đang chuẩn bị hành trang du học New Zealand trong thời gian tới.

Những trải nghiệm song song này khiến nhiều người tò mò: Đây là bước khởi đầu cho hành trình kế nghiệp, hay đơn giản chỉ là một phần trong cách Cường Đô La rèn con trưởng thành?

Doanh nhân dạy con cực khéo

Cường Đô La nổi tiếng với cách dạy con cực khéo - cho thấy vai trò đồng hành, dành nhiều thời gian bên con. Điều này được thể hiện rõ trong các chia sẻ trên mạng xã hội và những lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn truyền thông.

Trên sóng một buổi livestream trên trang Facebook cá nhân vào năm 2024, chia sẻ về cách nuôi dạy con, Cường Đô La bày tỏ: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng".

Cách dạy con của doanh nhân Cường Đô La nhận về nhiều lời khen ngợi.

Tuy bận rộn với công việc kinh doanh, doanh nhân vẫn thường kèm con học, tham gia hoạt động ở trường và luôn có mặt trong các buổi họp phụ huynh. Các dịp thể thao của con, anh sẵn sàng nghỉ việc để đến cổ vũ.

Doanh nhân không ngần ngại bày tỏ tình cảm, thường xuyên nói lời yêu thương và ủng hộ con, dành thời gian chất lượng bên con. Sự gần gũi, tình cảm này được nhiều người ngưỡng mộ. Biểu hiện là trong những tin nhắn đời thường, anh và con duy trì “quy ước” nói lời yêu thương mỗi ngày, nếu Subeo quên, anh sẽ nhắc ngay: “Lại quên nói yêu ba rồi” và nhận lại câu trả lời: “I love you”.

Đây cũng là minh chứng cho sự giáo dục tinh tế, đầy tình cảm mà Cường Đô La dành cho con, bên cạnh việc đồng hành và định hướng sự nghiệp.

Cường Đô La không ngần ngại nói lời yêu con, khích lệ con trong cuộc sống thường ngày.

Cường Đô La cũng nổi tiếng là ông bố "cuồng" con. Với 2 con nhỏ Suchin và Sutin, ông bố doanh nhân luôn dành nhiều thời gian để đồng hành trong từng giai đoạn phát triển của con. Trang cá nhân của anh luôn tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ cùng các con.

Những khoảnh khắc anh vào bếp nấu ăn, đưa con đi siêu thị, đọc truyện cho con. Cho thấy “đại gia phố núi” này không chỉ lo vật chất mà còn hiện diện trong đời sống của con từng ngày.

Cường Đô La cho thấy hình ảnh "ông bố hoàn hảo".

Song, anh cùng vợ hoàn toàn tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư của con. Với Subeo, khi bước vào giai đoạn tuổi teen, sinh nhật tròn 15 tuổi, Cường Đô La chỉ đăng ảnh con thời bé cùng lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật tuổi 15 nhé Henry… vì thanh niên của baba nay không cho up hình”.

Được biết, bố mẹ chỉ chia sẻ hình ảnh của cậu vào các dịp đặc biệt và luôn “phải xin phép” trước khi đăng.

Là con trai của hai người nổi tiếng, Subeo có cuộc sống sung túc từ nhỏ nhưng cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều hạn chế phô trương về con. Khi đưa Subeo đi chơi cùng bạn bè, anh thường xuất hiện với áo thun, quần short, dép lê. Khác với hình dung về một “cậu ấm”, Subeo thường xuất hiện mộc mạc, đúng độ tuổi.

Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ con trai “sống cực kỳ đơn giản, chỉ mặc những gì thoải mái nhất và không quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò”. Có lần, khi mẹ nhắc nên chú ý tóc tai vì được khen đẹp trai, cậu bé chỉ cười: “Thôi kệ đi mẹ ơi, con thích như vậy”. Subeo không khoe khoang về gia đình, không chạy theo đồ hiệu mà giữ lối sống bình dị, thân thiện.

Hình ảnh gần đây của Subeo được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trong chuyến đi du lịch cùng gia đình cô.

Chuyện kế nghiệp vẫn là một ẩn số

Dạo gần đây, anh cũng để Subeo đến tập đoàn thực tập 2 tuần trong kỳ nghỉ hè. Cậu bé được trải nghiệm ở đủ vị trí, từ phục vụ bàn, chăm sóc khách hàng, giao nhà đến tư vấn kinh doanh, đúng tinh thần “học việc từ gốc” mà nam doanh nhân kỳ vọng.

Subeo sở hữu thành tích học tập ấn tượng tại trường quốc tế, và đang chuẩn bị hành trang du học New Zealand. Hồi tháng 5, thiếu gia 15 tuổi được Kim Lý đưa sang New Zealand để tham quan trường mới, tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài và chuẩn bị du học.

Theo những gì mà doanh nhân Cường Đô La hé lộ, thì ngôi trường mà Subeo theo học có tên Auckland Grammar - là một trong những trường trung học danh tiếng tại New Zealand. Auckland Grammar được biết đến là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Chính những trải nghiệm song song này khiến netizen tò mò: Liệu đây có phải bước khởi đầu cho một hành trình kế nghiệp?

Cường Đô La chưa từng chia sẻ trực tiếp về vấn đề này, còn Hồ Ngọc Hà cũng chỉ bày tỏ mong muốn con được phát triển tự do. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ không đặt áp lực để con phải học giỏi xuất sắc mà mong muốn Subeo sống tử tế, biết yêu thương và có chính kiến riêng.

Vì vậy, dù Subeo đang dần tiếp cận môi trường doanh nghiệp gia đình, chuyện cậu có nối gót bố hay chọn một lối đi riêng vẫn là một ẩn số thú vị. Song, dù lựa chọn thế nào, thì cũng không thể phủ nhận cách rèn con của những thành viên trong gia đình này rất đáng ngưỡng mộ.