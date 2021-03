Lại lên đồ giống Lisa, thành viên THE9 so kè khốc liệt với lão sư về style và thần thái

Mới đây, THE9 vừa tổ chức concert online và mang đến nhiều màn biểu diễn hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đáng chú ý, trong concert lần này, thành viên Hứa Giai Kỳ còn diện bộ cánh giống hệt thiết kế mà "lão sư" Lisa từng diện. Lại một lần nữa, Lisa và học trò đã có màn so kè khốc liệt cả về style và thần thái.

Trong THE SHOW, Lisa từng tách lẻ cover hit Say So. Trong màn trình diễn này, Lisa mang đến hình ảnh quý cô gợi cảm cổ điển khi diện mẫu váy ngắn tôn lên vòng 1 căng đầy và đôi chân dài nuột nà.

Mái tóc uốn xoăn lọn to cùng với lối makeup đậm khiến hình ảnh của Lisa càng thêm kiêu sa, quyền lực.

Vóc dáng chuẩn chỉnh như búp bê Barbie của Lisa càng được tôn lên triệt để với dáng váy ngắn gợi cảm. Cô còn đeo vòng cổ ngọc trai, đeo găng tay đen.

Trong concert mới đây của THE9, học trò của Lisa - Hứa Giai Kỳ cũng diện mẫu váy này. Cô để kiểu tóc hime, đeo cài tóc đính đá tạo cảm giác ấn tượng.

Thay vì diện boots cổ thấp như Lisa, Hứa Giai Kỳ lại chọn mix váy cùng boots đùi tôn lên đôi chân thon dài, cô đeo găng tay ren quyến rũ.

Bộ cánh gợi cảm giúp Hứa Giai Kỳ tỏa sáng trên sân khấu chẳng kém lão sư Lisa. Tuy nhiên một số người cho rằng kiểu tóc của cô không thực sự phù hợp với bộ cánh này. Ngoài ra vì váy vốn đã nhiều chi tiết nên việc mix cùng boots thấp như Lisa sẽ tạo cảm giác thanh thoát, tôn chân hơn.

Được biết đây là thiết kế đến từ thương hiệu The Blonds.

Trước đó thành viên An Kỳ (THE9) cũng có màn lên đồ giống hệt Lisa nhưng bị chê thần thái cách biệt một trời một vực.

Ngu Thư Hân vốn là fan trung thành của Lisa và cũng từng đụng hàng với "lão sư".

Ảnh: Internet