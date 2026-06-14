Ngày 12-6, Bệnh viện Mắt VISI (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) cho biết vừa điều trị thành công nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị lác (lé) mắt, giúp cải thiện sự cân đối của hai mắt, nâng cao tính thẩm mỹ và góp phần bảo vệ quá trình phát triển thị giác lâu dài cho trẻ.

Bệnh nhi L.T.N (5 tuổi, ở Đồng Nai) vốn sinh non và vẫn được khám mắt định kỳ từ nhỏ. Tuy nhiên, hơn một năm nay, tình trạng lệch mắt ngày càng rõ rệt hơn. Gia đình cho biết sau khi tìm hiểu thông tin và được người thân giới thiệu đã đưa con đến Bệnh viện Mắt VISI để thăm khám chuyên sâu.

Bệnh nhi được bác sĩ thăm khám sau khi điều trị chỉnh lác (lé) mắt. Ảnh: Bệnh viện Mắt VISI

Qua các đánh giá chuyên khoa, BS.CKII Trần Bá Kiền (Chủ tịch Hội đồng chuyên môn cấp cao, Tập đoàn Y khoa VISI), xác định bệnh nhi mắc lác trong hai mắt kèm viễn thị nhẹ. Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp lác bẩm sinh và chỉ định phẫu thuật chỉnh lác bằng phương pháp lùi cơ trực trong hai mắt.

Tương tự, bệnh nhi N.G.H (5 tuổi, ở TPHCM) được gia đình phát hiện có biểu hiện lệch mắt từ khi khoảng 2 tuổi. Ban đầu, tình trạng xuất hiện không thường xuyên nên gia đình chưa nhận thấy mức độ ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, khi trẻ lớn hơn, đặc biệt trong những tháng gần đây, dấu hiệu lác mắt trở nên rõ ràng hơn. Sau khi thăm khám, trẻ được chẩn đoán mắc lác ngoài hai mắt và được chỉ định phẫu thuật chỉnh lác bằng phương pháp lùi cơ trực ngoài 5 mm hai mắt.

Do các bệnh nhi còn nhỏ tuổi, toàn bộ quá trình phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê nhằm đảm bảo an toàn, giúp trẻ ổn định trong suốt thời gian can thiệp và tạo điều kiện để bác sĩ thực hiện thao tác chính xác, tối ưu hiệu quả điều trị. Sau điều trị, các bệnh nhi đều có sự cải thiện rõ rệt về độ cân bằng trục mắt, hồi phục tốt và được xuất viện theo dõi.

Lác mắt ở trẻ em không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn có thể tác động đến khả năng phối hợp thị giác hai mắt, làm tăng nguy cơ nhược thị

BS.CKII Trần Bá Kiền cho biết lác mắt ở trẻ em có nhiều nguyên nhân và biểu hiện khác nhau. Không ít trường hợp phụ huynh chỉ nhận thấy trẻ bị lé khi nhìn xa, khi mệt hoặc trong một số thời điểm nhất định nên dễ chủ quan.

Việc phát hiện sớm và thăm khám chuyên khoa kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và nâng cao cơ hội phục hồi thị giác cho trẻ.