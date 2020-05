Là dép lê nhưng 4 phiên bản này chuẩn thanh lịch chứ không hề luộm thuộm, bạn diện đi làm hay đi chơi cũng đẹp tuốt

Dép lê vẫn luôn là item thoải mái nhất, diện vào ngày Hè nóng nực hay ngày mưa cũng đều lý tưởng. Tuy nhiên, sự thoải mái của dép lê thường bị đánh đồng với vẻ luộm thuộm, thiếu chỉn chu, do đó nhiều nàng vẫn e dè khi nghĩ tới việc hoàn thiện phong cách với kiểu giày dép này.

Trên thực tế, có rất nhiều phiên bản dép lê diện lên dễ chịu, mát mẻ nhưng vẫn ghi điểm ở sự thanh lịch, thậm chí nếu môi trường công sở đủ thoải mái, bạn còn có thể diện đi làm nữa đấy.

1. Dép lê quai ngang to bản

Kiểu dép lê này đã hot từ rất lâu rồi và đến tận bây giờ, dép lê bản to vẫn chưa hết thời đâu nhé các chị em. Với chi tiết đinh là phần quai ngang bản to, cộng thêm chất liệu chủ yếu là da hoặc giả da, item này có được vẻ thanh lịch nhất định mà vẫn rất phóng khoáng. Hè muốn thoải mái dạo phố mà ngại xỏ chân vào những đôi giày búp bê, giày sneaker bí chân, bạn hãy sắm ngay cho mình vài đôi dép lê quai ngang bản to nhé.

2. Dép mule

Item này giúp che chắn đôi chân kỹ hơn dép lê quai ngang, bản to nên nếu sợ đen chân, bạn có thể diện dép mule để chống nắng. Quan trọng hơn, dép mule rất chỉn chu và thanh lịch, bạn có thể mix item này với những set đồ đậm chất công sở như áo sơ mi + chân váy, hay áo blouse + quần ống rộng để diện đi làm mà không sợ bị chê thiếu chuyên nghiệp.

3. Dép lê chữ X

Giống như các mẫu dép lê trên, dép chữ X cũng cho người ta thấy sự chỉn chu, gọn gàng chứ không hề luộm thuộm. Tất nhiên, dép chữ X vẫn giữ được vẻ tự do, phóng khoáng vốn có của dép lê nói chung và item này cực hợp để đính kèm với những kiểu trang phục bay bổng, khoáng đạt như váy liền, muôn kiểu áo + chân váy midi hay quần ống rộng thênh thang…

4. Dép lê quai mảnh

Giống như sandal quai mảnh, phiên bản dép lê cũng toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch không hề kém cạnh; đã vậy còn dễ lấy lòng chị em hơn nhờ sự tiện lợi, dễ xỏ ra xỏ vào. Item này rất thoáng chân, do đó giúp cải thiện vóc dáng cực ổn. Dép lê quai mảnh có thể đi kèm với mọi kiểu trang phục, kể cả những set đồ khỏe khoắn như áo phông + quần jeans nên rất xứng đáng được có mặt trong tủ giày Hè của bạn.