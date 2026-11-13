Những đoạn video ghi lại màn xuất hiện của Kylie Jenner tại LACMA Art+Film Gala 2026 đang thu hút hàng chục triệu lượt xem và tương tác trên mạng xã hội X. Tuy nhiên, tâm điểm bàn luận lần này không đơn thuần nằm ở bộ cánh gợi cảm hay diện mạo quyến rũ của nữ tỷ phú trẻ, mà đến từ một hành động khá bất thường trong lúc cô tạo dáng trước ống kính. Ở nhiều góc quay, Kylie được cho là liên tục điều chỉnh tư thế, dùng tay hoặc cánh tay che chắn khu vực dưới chân ngực. Điều này khiến một bộ phận khán giả đặt nghi vấn người đẹp đang cố tránh để lộ vết sẹo tại vị trí nhạy cảm này. Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt ghép, chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề tranh luận.

Kylie Jenner khoe triệt để vóc dáng tại LACMA Art+Film Gala 2026. (Nguồn: X)

Vẫn với phong cách gợi cảm và sang trọng, Kylie xuất hiện với 1 thiết kế couture đến từ Ashi Studio. Bộ váy mang tông nâu chocolate pha ánh bạc, phủ họa tiết đốm lấy cảm hứng từ bộ lông của loài hươu non. Chất liệu bắt sáng cùng phom dáng ôm sát cơ thể giúp nữ tỷ phú khoe trọn đường cong đồng hồ cát. Thiết kế cổ yếm cao, phần eo được dựng phom gọn gàng, trong khi chân váy dài chạm sàn và hơi xòe từ đầu gối tạo cảm giác thướt tha. Điểm gây ấn tượng mạnh hơn cả nằm ở phần lưng khoét sâu gần như để lộ toàn bộ tấm lưng, kết hợp chi tiết tua rua lớn buông dọc sống lưng.

Vóc dáng gợi cảm của nữ tỷ phú.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ những khung hình được truyền thông ghi lại, người xem lại chú ý đến một chi tiết khác. Phần thân trên của chiếc váy có những khoảng hở táo bạo, khiến vùng dưới bầu ngực bên trái của Kylie lộ ra trước ống kính. Tại một số góc chụp, nữ tỷ phú được cho là có động tác điều chỉnh tư thế, khép tay và xoay người để hạn chế để lộ khu vực này. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ lại nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, nhất là khi một vết sẹo khá rõ xuất hiện ở ngay dưới chân ngực trái. Tờ The Sun cũng đăng tải loạt ảnh, nhận định tư thế tạo dáng của Kylie có vẻ như nhằm che đi dấu vết này.

Kylie cố tạo dáng để tránh lộ vết sẹo trước ống kính.

Vết sẹo khá rõ được nghi vấn là vết tích thẩm mỹ nâng ngực của mỹ nhân sinh năm 1997.

Đây không phải lần đầu tiên dấu vết này được phát hiện trên cơ thể Kylie Jenner. Tháng 7/2025, loạt ảnh paparazzi ghi lại nữ tỷ phú diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng tại Saint-Tropez từng khiến mạng xã hội xôn xao khi để lộ một vết sẹo dài, khá rõ bên dưới ngực. Nhiều trang tin quốc tế khi ấy đặt nghi vấn dấu vết này có liên quan đến các can thiệp thẩm mỹ, thậm chí dẫn lời bác sĩ phẫu thuật phân tích hình dạng vết sẹo. Tuy nhiên, Kylie chưa từng xác nhận nguyên nhân cụ thể.

Vết sẹo phần chân ngực của Kylie Jenner lộ trước ống kính khi cô diện bikini.

Một số người cho rằng Kylie có quyền riêng tư với những dấu vết trên cơ thể và không cần phải che giấu chúng chỉ vì xuất hiện trước công chúng. Ngược lại, cũng có ý kiến tò mò về lý do cô liên tục điều chỉnh tư thế trong những khung hình được chia sẻ. Đáng chú ý, không ít bình luận nhận xét rằng chiếc váy vốn được thiết kế để khoe đường cong và phần lưng trần, nhưng chính sự chú ý quá mức vào một chi tiết nhỏ lại khiến màn xuất hiện của Kylie bị chuyển hướng khỏi câu chuyện thời trang. Những đoạn video ngắn tiếp tục được đăng lại trên X, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về áp lực ngoại hình mà các ngôi sao phải đối diện mỗi khi xuất hiện trước hàng trăm ống kính.

Các bài đăng về khoảnh khắc loay hoay che sẹo ngực của Kylie Jenner hút hàng chục triệu lượt xem.

Thực tế, câu chuyện về vòng 1 thị phi của Kylie Jenner vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Năm 2023, cô từng thừa nhận hối hận vì đã can thiệp dao kéo từ năm 19 tuổi, "Ngực của tôi vốn đã rất đẹp và hoàn hảo, vì vậy tôi ước gì mình đã không động dao kéo ngay từ đầu." - Kylie chia sẻ trong show truyền hình của gia đình. Nữ tỷ phú cũng từng khiến dân tình xôn xao khi thẳng thắn về những thắc mắc liên quan đến phẫu thuật nâng ngực, cô từng tiết lộ chi tiết thông tin về túi độn silicone 445 cc, dáng implant moderate profile và vị trí đặt một phần dưới cơ. Nữ tỷ phú cũng tiết lộ tên bác sĩ thực hiện là Garth Fisher.

Kylie từng không ngần ngại nhắc về phẫu thuật nâng ngực.

Ảnh: X, Instagram.