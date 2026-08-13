Kỳ tích cứu sống em bé sinh non 25 tuần, nặng chưa đầy 700 gram

Ngày 9/8, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sinh cực non ở tuần thai thứ 25, với cân nặng gần 700 gram.



Trước đó, ngày 22/5, sản phụ Hà Thị Thu Yến, ở xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, nhập viện khi thai mới 25 tuần do đau bụng và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Không lâu sau, bé K.T.V chào đời trong tình trạng rất yếu, cân nặng chỉ gần 700 gram.

Cứu sống trẻ sinh cực non 25 tuần, chỉ nặng gần 700 gram. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Đỗ Thị Hạnh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, trẻ sinh ở tuổi thai 25 tuần được xếp vào nhóm sinh cực non, đối mặt với nguy cơ biến chứng rất cao do các cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện.

Ngay sau khi chào đời, bé không thể tự hô hấp, trong khi chức năng tim mạch, tuần hoàn, tiêu hóa và tiết niệu đều chưa ổn định. Nguy cơ nhiễm khuẩn cùng nhiều biến chứng do cơ quan chưa trưởng thành luôn hiện hữu, đòi hỏi trẻ phải được hồi sức và theo dõi liên tục.

Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp điều trị chuyên sâu, gồm hỗ trợ hô hấp bằng máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, kiểm soát nhiễm khuẩn và theo dõi sát diễn biến sức khỏe. Phác đồ điều trị được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Hành trình giành giật sự sống kéo dài gần 3 tháng. Từng ngày, từng chỉ số sức khỏe của bé được các y, bác sĩ theo dõi sát sao. Đến nay, những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả tích cực: bé có thể tự thở, bú mẹ hoàn toàn, cân nặng tăng lên 1,6 kg và sức khỏe ổn định.

Chia sẻ về hành trình của con, chị Hà Thị Thu Yến cho biết khi bé chào đời quá sớm, gia đình vô cùng lo lắng bởi tình trạng của con rất yếu. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc và điều trị tích cực của các y, bác sĩ, sức khỏe của bé từng bước cải thiện. Khoảng hai tuần nay, bé đã có thể bú mẹ trực tiếp.

Đây cũng không phải là trường hợp trẻ sinh cực non có cân nặng thấp nhất được điều trị thành công tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Trước đó, bệnh viện từng cứu sống một trẻ sinh non có cân nặng chỉ 500 gram.

Theo các bác sĩ, điều trị trẻ sinh cực non là một hành trình nhiều thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều phương pháp hồi sức và điều trị. Trong đó, kiểm soát suy hô hấp, phòng ngừa và điều trị nhiễm khuẩn, đồng thời hạn chế các biến chứng do cơ quan chưa trưởng thành là những vấn đề đặc biệt khó khăn.

Việc cứu sống thành công những trẻ sinh cực non, cân nặng rất thấp không chỉ là kết quả của quá trình hồi sức tích cực, chăm sóc chuyên sâu mà còn mở ra thêm cơ hội sống và phát triển cho những em bé không may chào đời quá sớm.

Với bé K.T.V, hành trình phía trước vẫn cần tiếp tục được theo dõi và chăm sóc. Nhưng từ một sinh linh chỉ nặng chưa đầy 700 gram, không thể tự thở khi vừa cất tiếng khóc đầu đời, em đã từng bước vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để mạnh mẽ lớn lên trong vòng tay mẹ.

(t/h TTXVN, Báo Phú Thọ)