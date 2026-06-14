Kỳ Duyên - Thiên Ân phải lùi bước trước Tiểu Vy

Mới đây, Tiểu Vy tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Đáng chú ý, dù đứng chung khung hình với hai nàng hậu đình đám là Kỳ Duyên và Thiên Ân, Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn khiến nhiều người không thể rời mắt nhờ nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào nhưng vẫn toát lên nét sắc sảo đầy cuốn hút xứng danh "mỹ nhân ngàn năm có một".

3 nàng hậu đọ sắc trong cùng một khung hình. (Nguồn: TikTok)

Nếu Kỳ Duyên gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, sắc lạnh và Thiên Ân mang đến hình ảnh sang trọng, trưởng thành thì Tiểu Vy lại ghi điểm bằng nét đẹp hài hòa, nữ tính. Trong những khoảnh khắc chụp cùng hai Hoa hậu, gương mặt của người đẹp sinh năm 2000 dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ các đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to cùng làn da trắng mịn gần như không tì vết. Dù đứng ở bất kỳ góc nào, visual của cô vẫn giữ được độ sáng và sự cân đối đáng ngưỡng mộ.

Tiểu Vy nổi bật khi đứng cạnh Thiên Ân và Kỳ Duyên. (Nguồn: TikTok)

Lần xuất hiện này, Tiểu Vy lựa chọn một thiết kế đầm satin màu kem mang tinh thần cổ điển pha lẫn nét hiện đại. Chiếc váy có phom dáng ôm sát cơ thể, tôn lên vòng eo nhỏ cùng đường cong mềm mại của nàng hậu. Phần cổ đổ kết hợp chi tiết ren xuyên thấu tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Điểm nhấn hoa vải 3D chạy dọc thân váy giúp tổng thể trở nên nữ tính và sang trọng hơn, trong khi đường xẻ cao phía trước khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắp - lợi thế hình thể vốn được xem là "vũ khí" của Tiểu Vy suốt nhiều năm qua.

Không chọn những bộ cánh cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, Tiểu Vy vẫn chiếm spotlight nhờ khả năng làm chủ trang phục. Chất liệu satin bắt sáng khiến từng chuyển động của cô trở nên mềm mại, uyển chuyển. Thiết kế ôm dáng cũng giúp nàng hậu tôn trọn tỷ lệ cơ thể cân đối, tạo nên hình ảnh vừa yêu kiều vừa sang chảnh khi đứng cạnh hai người đẹp còn lại.

Tiểu Vy diện thiết kế đầm satin màu kem với đường xẻ cao táo bạo, khéo léo tôn đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối. (Nguồn: Instagram)

Về phần makeup, Tiểu Vy tiếp tục trung thành với phong cách trang điểm trong trẻo đang được cô theo đuổi thời gian gần đây. Lớp nền mỏng nhẹ giúp làn da căng bóng tự nhiên trở thành điểm nhấn. Tông màu nude đào được sử dụng xuyên suốt từ mắt, má đến môi mang lại cảm giác dịu dàng, thanh thoát. Đôi mắt được nhấn nhá bằng eyeliner mảnh và hàng mi cong nhẹ, đủ để tạo chiều sâu nhưng không làm mất đi vẻ mềm mại vốn có. Kiểu makeup này giúp gương mặt nàng hậu giữ được sự trẻ trung, đồng thời tôn lên những đường nét sắc nét đã là thương hiệu của cô.

Bên cạnh đó, mái tóc búi thấp gọn gàng với vài lọn tóc buông nhẹ trước gương mặt càng làm nổi bật phần xương hàm thanh thoát và chiếc cổ cao. Đây là lựa chọn khá thông minh bởi nó giúp tổng thể tạo cảm giác tinh tế, thanh lịch thay vì quá phô trương. Những món trang sức tối giản cũng được tiết chế vừa đủ để nhường chỗ cho nhan sắc nổi bật trở thành tâm điểm.

Sau 7 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn duy trì phong độ nhan sắc ấn tượng, thậm chí ngày càng mặn mà và cuốn hút hơn. (Nguồn: Instagram)

Nhiều khán giả nhận xét rằng trong những bức ảnh chụp chung, Tiểu Vy sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ gương mặt có tỷ lệ cân đối cùng nét đẹp dung hòa giữa vẻ ngọt ngào và quyến rũ. Chính điều đó giúp cô không bị lu mờ dù đứng cạnh những hoa hậu nổi tiếng về thần thái và visual như Kỳ Duyên hay Thiên Ân. Sau nhiều năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn duy trì được phong độ nhan sắc ổn định, thậm chí ngày càng thăng hạng với hình ảnh trưởng thành, sang trọng nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp trong trẻo từng giúp cô chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.