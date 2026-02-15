Kỳ Duyên tăng cân nhưng phản ứng của netizen thật khó lường

Buổi công chiếu phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đang trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, trong đó Kỳ Duyên trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên thảm đỏ nhờ lựa chọn hình ảnh tối giản nhưng tinh tế. Bên cạnh những lời khen cho vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, gương mặt đầy đặn của nàng hậu cũng khiến dân tình xôn xao.

Hoa hậu Kỳ Duyên tham dự sự kiện ra mắt phim Thỏ Ơi!!. (Nguồn: odaycotrendbymznews)

Nàng hậu xuất hiện trong chiếc đầm quây màu đỏ phủ sàn, phom suông rủ mềm với chi tiết xoắn nhẹ ở phần hông. Thiết kế không quá cầu kỳ song lại tạo hiệu ứng thị giác tốt, vừa định hình vòng eo vừa giúp tổng thể cơ thể trông cân đối và mềm mại hơn. Sắc đỏ bão hòa bắt sáng mạnh, kết hợp phần vai trần và xương quai xanh lộ rõ khiến diện mạo trở nên nữ tính, sang trọng. Cô phối cùng sandal mũi nhọn ánh bạc, đồng hồ kim loại sáng và nhẫn bản lớn - đủ điểm nhấn nhưng vẫn giữ tinh thần thanh lịch.

Kỳ Duyên có phần mũm mĩm hơn so với trước. (Nguồn: TikTok)

Phần makeup cũng được tiết chế theo hướng soft glam. Lớp nền satin mỏng, bắt sáng tự nhiên, má hồng tông đào đặt cao kéo nhẹ về thái dương tạo hiệu ứng nâng gương mặt. Mắt sử dụng gam nâu hồng tán loang, eyeliner nâu mảnh và hàng mi tơi nhẹ, giúp ánh nhìn bớt sắc lạnh mà trở nên nữ tính. Môi phủ son nude đào bóng nhẹ, viền môi mờ khiến tổng thể hài hòa, trẻ trung.

Kiểu tóc đen uốn sóng lơi bản lớn rẽ lệch 7/3 hoàn thiện diện mạo. Những lọn tóc mềm rủ dọc vai vừa tôn dáng váy quây vừa cân bằng gương mặt tròn đầy hơn. Chi tiết kẹp tóc ánh kim nhỏ đặt gọn một bên tạo điểm nhấn tinh tế.

Chiếc đầm đỏ và layout makeup tôn trọn thần thái của Kỳ Duyên. (Nguồn: Kỳ Duyên)

Điểm đáng chú ý là vóc dáng đầy đặn hơn trước lại giúp trang phục "ăn dáng" rõ rệt. Thay vì vẻ sắc cạnh quen thuộc, Kỳ Duyên mang đến cảm giác mềm mại và đằm, được nhiều khán giả nhận xét "tăng cân nhưng đẹp hơn".

Vốn là nàng hậu nổi tiếng kỷ luật nghiêm khắc với vóc dáng và đam mê thể thao, thế nhưng Kỳ Duyên thời gian gần đây lại để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Điều đáng chú ý là thay vì né tránh, cô chủ động thừa nhận sự thay đổi ngoại hình. Trên mạng xã hội, người đẹp nhiều lần đăng tải hình ảnh tròn trịa hơn và bày tỏ sự hài lòng với diện mạo hiện tại. Khi được hỏi cụ thể tăng bao nhiêu ký, cô tự tin cho biết sẽ sớm siết lại cân nặng.

Netizen đồng tình rằng Kỳ Duyên ngày càng đẹp hơn. (Nguồn: TikTok)

Sự đầy đặn hiện tại của Kỳ Duyên không hẳn là dấu hiệu buông lỏng bản thân, mà giống một giai đoạn cơ thể được điều chỉnh để cân bằng nhịp sống. Với nền tảng thể lực tốt, thói quen tập luyện lâu năm cùng ý thức chăm sóc sức khỏe cao, việc lấy lại vóc dáng rõ ràng không phải thách thức lớn. Nhiều khả năng người đẹp sẽ sớm trở lại hình thể thon gọn như đã chia sẻ với người hâm mộ.



Kỳ Duyên thoải mái thừa nhận chuyện tăng cân.



