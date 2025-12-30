Kỳ Duyên không cần cố vẫn hơn Tiểu Vy

Không chỉ được nhớ đến với sắc vóc chuẩn chỉnh, Kỳ Duyên còn là nàng hậu gây ấn tượng với phong cách thời trang hiện đại, có gout thẩm mỹ. Mới đây, khi xuất hiện tại fanmeeting của Lê Dương Bảo Lâm, nàng hậu cũng nhận về nhiều lời khen nhờ cách tinh tế khi lựa chọn trang phục. Không cần váy áo cầu kỳ, Miss Universe Vietnam 2024 vẫn toát lên khí chất nổi bật nhờ cách phối đồ gọn gàng, tinh giản nhưng tôn dáng. Visual rạng rỡ, thần thái tự tin cùng vẻ ngoài tươi tắn đã giúp mỹ nhân sinh năm 1996 ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. Thậm chí, trong khung hình chung cùng Tiểu Vy, nhiều người còn cho rằng Kỳ Duyên có phần "lấn lướt" hơn dù diện trang phục đơn giản.

Khoảnh khắc hội ngộ của Kỳ Duyên và Tiểu Vy tại fanmeeting Lê Dương Bảo Lâm hút hơn 2 triệu lượt xem. (Nguồn: nguyencaokyduyen1311)

Kỳ Duyên gây ấn tượng với visual sang chảnh, quyến rũ cùng outfit tối giản nhưng hiệu quả tôn dáng ấn tượng. Nàng hậu diện áo tank top cổ cao dáng ôm màu trắng của Loewe, với chất liệu gân nhẹ giúp tôn trọn bờ vai mảnh mai và vòng eo thon gọn. Kết hợp cùng quần jeans xanh ống suông cổ điển và giày cao gót, tạo nên tổng thể mang đậm tinh thần casual chic – đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa. Cách Duyên phối phụ kiện cũng rất tiết chế: từ đồng hồ đến trang sức đều kiểu dáng mảnh, không phô trương, hoàn thiện outfit 1 cách tinh tế, thời thượng. Mái tóc buộc gọn càng làm rõ đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao và thần thái hút mắt, kết hợp cùng layout makeup tông nude nhẹ nhàng để làm nổi bật làn da sáng tự nhiên.

Không cần trang phục cầu kỳ, Miss Universe Việt Nam 2024 vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Không ít ý kiến còn cho rằng nàng hậu "lấn lướt" Tiểu Vy.

Tỷ lệ body chuẩn của Kỳ Duyên được tôn lên trọn vẹn với set đồ casual. (Nguồn: IGNV)