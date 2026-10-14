Nếu trước đây thường gắn liền với hình ảnh nữ tính, dịu dàng, Kim Yoo Jung mới đây đã mang đến một diện mạo có phần phóng khoáng và hiện đại hơn khi xuất hiện tại sân bay. Trong bộ đồ thể thao tông hồng pastel, "em gái quốc dân" khiến người hâm mộ chú ý với phong cách đậm chất các IT girl Âu Mỹ: thoải mái, khỏe khoắn, không cần phối đồ cầu kỳ vẫn toát lên sức hút riêng. Chiếc áo croptop đen ôm sát kết hợp cùng áo khoác zip hoodie và quần nỉ ống rộng tạo nên tổng thể vừa năng động vừa thời thượng. Đặc biệt, phần áo ngắn để lộ vòng eo gọn gàng cùng cơ bụng săn chắc, giúp bộ trang phục mang tinh thần sporty-chic rõ nét mà không cần phô trương quá đà.

Outfit ra sân bay đơn giản, cá tính và tràn đầy năng lượng của Kim Yoo Jung. (Nguồn: dailyfashion_news)

Điểm thú vị nằm ở cách Kim Yoo Jung cân bằng những gam màu tưởng chừng đối lập. Sắc hồng phấn phủ trên áo khoác và quần nỉ đem lại vẻ mềm mại, ngọt ngào, trong khi chiếc áo đen bên trong tạo điểm nhấn tương phản, khiến tổng thể trông cá tính hơn. Phom áo khoác rộng, tay áo bồng nhẹ đi cùng quần thể thao thoải mái cũng gợi liên tưởng đến công thức phối đồ quen thuộc của các sporty girl trên MXH.

Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng kính râm đen dáng ngang, ba lô cỡ lớn cùng sneaker. Không có quá nhiều phụ kiện hay chi tiết cầu kỳ, chính sự tối giản lại khiến outfit trông tự nhiên, trẻ trung và có gu.

Kim Yoo Jung gây ấn tượng với outfit cá tính và năng động.

Lối trang điểm của mỹ nhân sinh năm 1999 cũng là điểm cộng lớn, mang đậm tinh thần clean girl đang được yêu thích. Gương mặt nữ diễn viên gần như để mộc, dường như chỉ điểm tô chút son bóng nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng môi căng mọng và tươi tắn.

Không có lớp makeup đậm hay những chi tiết cầu kỳ, vẻ đẹp tự nhiên cùng đường nét thanh tú của nữ diễn viên vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn. Mái tóc được búi gọn càng làm nổi bật gương mặt sáng và thần thái tự tin của cô. Đặt cạnh bộ đồ thể thao hồng pastel có phần phóng khoáng, kiểu makeup tối giản này tạo nên sự kết hợp thú vị: vừa khỏe khoắn, năng động, vừa giữ được nét ngọt ngào, trong trẻo. Qua những khung hình chụp bằng ống kính cam thường, làn da của Kim Yoo Jung vẫn trông mịn màng, sáng khỏe và có độ căng bóng tự nhiên.

Không cần makeup, Kim Yoo Jung vẫn ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ.

Nhan sắc không tì vết qua ống kính cam thường của "em gái quốc dân".

Sự thay đổi này càng thú vị khi đặt cạnh phong cách thời trang trước đây của Kim Yoo Jung. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên thường xuất hiện với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào, phù hợp với gương mặt trẻ trung và nét đẹp dịu dàng. Những thiết kế thanh lịch hay các bộ cánh có đường cắt mềm mại thường giúp cô giữ được vẻ ngoài duyên dáng, nền nã.

Phong cách nữ tính, thanh lịch thường thấy của Kim Yoo Jung.

Khi tham dự sự kiện, Kim Yoo Jung cũng thường ưu tiên những lựa chọn tôn lên nét thanh tú, đôi khi kết hợp cùng kiểu tóc buông nhẹ và lối trang điểm làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo. Hình ảnh ấy từng trở thành dấu ấn quen thuộc của nữ diễn viên, gắn liền với biệt danh "em gái quốc dân" mà công chúng dành cho cô từ những ngày còn hoạt động với tư cách sao nhí.

Bởi vậy, diện mạo mới không đơn thuần chỉ là màn đổi trang phục mà còn cho thấy Kim Yoo Jung có thể linh hoạt bước ra khỏi vùng an toàn của hình ảnh dịu dàng quen thuộc để thử nghiệm tinh thần thời trang trẻ trung, năng động hơn. Điều đáng nói là nữ diễn viên không cần thay đổi hoàn toàn diện mạo hay chạy theo những xu hướng quá phức tạp. Chỉ bằng cách kết hợp trang phục thể thao với gương mặt gần như để mộc, điểm xuyết chút son bóng, cô đã tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa thời thượng. Vừa qua, tại fashion week, nữ diễn viên cũng cho thấy khả năng biến hóa phong cách ngày càng đa dạng, mới mẻ.

Kim Yoo Jung thử sức với phong cách "girl boss" mạnh mẽ tại Milan Fashion Week.

Ảnh: Instagram.