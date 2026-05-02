Kim Kardashian và công cuộc “thà chết cũng phải đẹp” ở Met Gala: Giảm 7kg trong 3 tuần, siết eo tới mức tổn thương cơ thể
Mỹ nhân sinh năm 1980 chính là ví dụ điển hình cho việc "phải đẹp trước đã, thở được hay không không quan trọng”.
Met Gala không chỉ là bữa tiệc thời trang sang xa hoa và được mong đợi năm, mà đó còn là “chiến trường ngầm”, nơi các ngôi sao sẵn sàng “hành xác” bản thân để tạo dấu ấn. Và nếu hỏi đến ai chơi hết mình nhất, chắc chắn phải nhắc tới Kim Kardashian. Mỹ nhân 46 tuổi không ngại giảm cân cấp tốc, thắt corset đến mức không thở nổi, hay mặc những outfit bó sát đến bầm tím cơ thể chỉ để có được vài phút ngắn ngủi trên thảm đỏ sự kiện này.
Met Gala 2019: không thể ngồi và đi vệ sinh suốt buổi tối
Năm 2019, Met Gala diễn ra với chủ đề “Camp: Notes on Fashion”, Kim xuất hiện trong thiết kế được làm riêng bởi cố NTK Thierry Mugler. Concept của nữ ngôi sao truyền hình thực tế là “wet look”, mô phỏng hình ảnh một cô gái vừa bước lên từ đại dương, vừa ướt át, gợi cảm và cũng không kém phần lóng lánh.
Để có vòng eo thon gọn đến mức đáng sợ ấy, Kim phải mặc corset do ông hoàng corset Mr. Pearl thiết kế riêng. Cô còn học, luyện tập kĩ thuật thở đặc biệt với corset bó sát để không bị ngất giữa sự kiện. Huấn luyện viên của Kim tiết lộ trong 6 tuần, mỹ nhân sinh năm 1980 đã tập gym ở cường độ cao gần như mỗi ngày, thức dậy từ rất sớm để rèn luyện. Và mọi nỗ lực của Kim đã được đền đáp xứng đáng với outfit này.
Trong một video phóng sự hậu trường, Kim đã chia sẻ bản thân mình không thể ngồi thoải mái, thậm chí khó đi vệ sinh suốt cả buổi tối. Toàn bộ outfit mất đến 7 tháng chuẩn bị, với nhiều lần thử đồ ở các thành phố khác nhau. Nhưng đổi lại, khoảnh khắc ấy khiến trend thắt eo lan rộng khắp mạng xã hội.
Met Gala 2022: Giảm 7kg trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy mang tính lịch sử
Tua nhanh đến Met Gala 2022, Kim lại một lần nữa đẩy mọi thứ đi xa hơn. Và lần này không phải chỉ mỗi corset, mà Kim còn thách thức giới hạn của chính cơ thể mình. Nữ doanh nhân gây bão toàn cầu khi xuất hiện với chiếc váy có tuổi đời 60 năm (tính đến thời điểm năm 2022). Thiết kế này từng được chính nữ diễn viên Marilyn Monroe mặc vào năm 1962 khi hát mừng sinh nhật tổng thống Mỹ đương thời John F. Kennedy.
Ngôi sao sinh năm 1980 chia sẻ quá trình tập luyện của bản thân vô cùng gắt gao và có chế độ ăn nghiêm ngặt. Thậm chí, cô còn liên tục mặc những bộ đồ xông hơi khi rèn luyện để ép cơ thể giảm nước, giảm mỡ nhanh nhất có thể. Kim cho biết bản thân cô cố gắng đến nỗi liên tục có suy nghĩ hoặc là mình sẽ diện thiết kế này hoặc là sẽ không tham dự Met Gala nữa. Đây không phải là một hành trình “fitness” lành mạnh, mà là một cuộc chạy nước rút khắc nghiệt với deadline rõ ràng.
Met Gala 2023: Khi "tra tấn" cơ thể đạt đến level max
Hai năm sau, Kim Kardashian một lần nữa khiến cả thế giới phải choáng vì level “tự hành xác” cơ thể mình đã lên một tầm cao mới. Với chủ đề “Người đẹp say ngủ, đánh thức thời trang” tại Met Gala 2024, mỹ nhân sinh năm 1980 xuất hiện với vòng eo vô thực trong thiết kế được may đo riêng bởi Maison Margiela.
Dù được thực hiện kỳ công là thế, nhưng vòng eo “ảo ma” của Kim năm ấy mới chính là spotlight mà netizen tập trung vào. Giữa trăm vạn lời trầm trồ dành cho tỉ lệ cơ thể gần như vô thực đó, ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là một quá trình chuẩn bị gần như… tra tấn thể chất.
Để hoàn thiện outfit, bà mẹ 4 con đã phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Chỉ riêng việc mặc corset đã mất hơn 30 phút, và nó không phải là kiểu “mặc vào là xong”. Đây là một quá trình siết dần, điều chỉnh từng chút một để đạt được phom dáng mong muốn. Thậm chí, cô cần tới 3–4 người hỗ trợ chỉ để hoàn tất bước này. Giờ đây, cơ thể của Kim không còn là thứ tự do vận động, mà trở thành một cấu trúc phải được “lắp ráp” chính xác theo thiết kế.
Sau khi rời sự kiện, Kim cho biết bản thân mình khó thở và đau đớn đến nỗi chỉ mong sao có thể cởi bộ trang phục này ra nhanh nhất có thể.
Trong đoạn video chia sẻ về câu chuyện đằng sau Met Gala 2024, Kim đã cho biết cô không thể cúi, không thể ngồi thoải mái, không thể thở được, không thể đi vệ sinh và mỗi bước đi đều cần tính toán – một sự đánh đổi hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài "dễ như không" trên thảm đỏ. Hơn hết, bà mẹ 4 con thẳng thắn nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và khó chịu như vậy trong đời". Khi stylist hỏi lại: "Vậy có đáng không?", câu trả lời của cô đến gần như ngay lập tức: "Tuyệt đối đáng. Đây là con người tôi. Nếu bạn trông thật tuyệt, thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng."
Kim thậm chí còn tiết lộ phần lưng của mình bị hằn sâu và bầm tím sau khi cởi bỏ thiết kế này. Đây là những dấu vết mà công chúng không bao giờ thấy nhưng lại là cái giá thật sự của một outfit đẹp hoàn hảo.
Điểm đáng nói là Kim dường như luôn ý thức rất rõ những gì mình đang làm và những tranh cãi đi kèm nhưng cô vẫn chọn tiếp tục. Bởi với cô, Met Gala không chỉ là mặc đẹp, mà là tạo ra khoảnh khắc. Và nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của cô tại Met Gala, có thể thấy rất rõ ràng một xu hướng mà cô luôn theo đuổi đó là những chiếc váy bó sát, chiết eo để khoe trọn đường cong cơ thể.
Kim Kardashian không phải là người duy nhất chấp nhận hi sinh vì thời trang. Nhưng cô là người biến điều đó thành một phần bản sắc – công khai, nhất quán, và không hề né tránh. Ở một góc nhìn tích cực, đó là sự cam kết tuyệt đối với concept, tạo hình. Nhưng ở một góc nhìn khác, nó cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn về cái giá của cái đẹp trong thời đại kĩ thuật số. Đồng thời nó cũng vô tình có tác động đến tới phụ nữ và phong trào kêu gọi body positive nói chung.