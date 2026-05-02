Kim Kardashian và công cuộc “thà chết cũng phải đẹp” ở Met Gala: Giảm 7kg trong 3 tuần, siết eo tới mức tổn thương cơ thể

Met Gala không chỉ là bữa tiệc thời trang sang xa hoa và được mong đợi năm, mà đó còn là “chiến trường ngầm”, nơi các ngôi sao sẵn sàng “hành xác” bản thân để tạo dấu ấn. Và nếu hỏi đến ai chơi hết mình nhất, chắc chắn phải nhắc tới Kim Kardashian. Mỹ nhân 46 tuổi không ngại giảm cân cấp tốc, thắt corset đến mức không thở nổi, hay mặc những outfit bó sát đến bầm tím cơ thể chỉ để có được vài phút ngắn ngủi trên thảm đỏ sự kiện này.

Met Gala 2019: không thể ngồi và đi vệ sinh suốt buổi tối

Năm 2019, Met Gala diễn ra với chủ đề “Camp: Notes on Fashion”, Kim xuất hiện trong thiết kế được làm riêng bởi cố NTK Thierry Mugler. Concept của nữ ngôi sao truyền hình thực tế là “wet look”, mô phỏng hình ảnh một cô gái vừa bước lên từ đại dương, vừa ướt át, gợi cảm và cũng không kém phần lóng lánh.

Chiếc váy mà Kim diện năm ấy được làm từ chất liệu silicone organza màu nude bó sát cơ thể. Hàng trăm viên pha lê cũng được đính kết thử công để miêu tả những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây chắc chắn là một trong những outfit để đời nhất của Kim tại sự kiện này. Ảnh: X

Hậu trường buổi fitting cuối cùng của Kim trước ngày diễn ra Met Gala 2019.

Nhìn từ phía sau càng thấy rõ hơn vòng hai của Kim bị siết chặt tới mức nào để co được thân hình đồng hồ cát.

Để có vòng eo thon gọn đến mức đáng sợ ấy, Kim phải mặc corset do ông hoàng corset Mr. Pearl thiết kế riêng. Cô còn học, luyện tập kĩ thuật thở đặc biệt với corset bó sát để không bị ngất giữa sự kiện. Huấn luyện viên của Kim tiết lộ trong 6 tuần, mỹ nhân sinh năm 1980 đã tập gym ở cường độ cao gần như mỗi ngày, thức dậy từ rất sớm để rèn luyện. Và mọi nỗ lực của Kim đã được đền đáp xứng đáng với outfit này.

Kim chia sẻ rằng mình chỉ có thể ngồi "hờ hững" sau khi diện phần corset.

Trong một video phóng sự hậu trường, Kim đã chia sẻ bản thân mình không thể ngồi thoải mái, thậm chí khó đi vệ sinh suốt cả buổi tối. Toàn bộ outfit mất đến 7 tháng chuẩn bị, với nhiều lần thử đồ ở các thành phố khác nhau. Nhưng đổi lại, khoảnh khắc ấy khiến trend thắt eo lan rộng khắp mạng xã hội.

Met Gala 2022: Giảm 7kg trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy mang tính lịch sử

Tua nhanh đến Met Gala 2022, Kim lại một lần nữa đẩy mọi thứ đi xa hơn. Và lần này không phải chỉ mỗi corset, mà Kim còn thách thức giới hạn của chính cơ thể mình. Nữ doanh nhân gây bão toàn cầu khi xuất hiện với chiếc váy có tuổi đời 60 năm (tính đến thời điểm năm 2022). Thiết kế này từng được chính nữ diễn viên Marilyn Monroe mặc vào năm 1962 khi hát mừng sinh nhật tổng thống Mỹ đương thời John F. Kennedy.

Chiếc váy “Happy Birthday Mr President” là một tuyệt tác mang tính lịch sử được NTK Jean Louis may đo riêng dành cho cố minh tinh Marilyn Monroe. Thiết kế được làm từ lụa xuyên thấu với hơn 2500 viên pha lê được đính kết thủ công. Năm 2016, thiết kế này được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 4,8 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng) và khiến cho nó trở thành một trong những chiếc váy đắt nhất hành tinh. Ảnh: X

Vì có cơ thể khác biệt hoàn toàn với cố minh tinh, nên để có thể mặc vừa một trong những hiện vật thời trang mang tính lịch sử này, Kim tiết lộ rằng cô đã giảm khoảng 7kg chỉ trong vòng 3 tuần. Ảnh: Vogue

Quá trình fitting vô cùng vất vả của Kim Kardashian. Nhiều netizen đã chỉ trích cô vì làm rách chiếc váy này nhưng mỹ nhân 8X đã lên tiếng phủ nhận điều đó. Ảnh: X

Ngôi sao sinh năm 1980 chia sẻ quá trình tập luyện của bản thân vô cùng gắt gao và có chế độ ăn nghiêm ngặt. Thậm chí, cô còn liên tục mặc những bộ đồ xông hơi khi rèn luyện để ép cơ thể giảm nước, giảm mỡ nhanh nhất có thể. Kim cho biết bản thân cô cố gắng đến nỗi liên tục có suy nghĩ hoặc là mình sẽ diện thiết kế này hoặc là sẽ không tham dự Met Gala nữa. Đây không phải là một hành trình “fitness” lành mạnh, mà là một cuộc chạy nước rút khắc nghiệt với deadline rõ ràng.



Khoảnh khắc cô bước lên thảm đỏ trong bộ váy của Marilyn Monroe ngay lập tức gây sốc với giới mộ điệu và chấn động dư luận. Nhưng cùng lúc đó, làn sóng chỉ trích cũng bùng lên dữ dội: từ việc cổ xúy cho việc giảm cân cấp tốc không lành mạnh, đến câu hỏi về việc có nên để một món đồ có giá trị lịch sử bị “tác động” bởi cơ thể hiện đại hay không. Ảnh: Pagesix

Met Gala 2023: Khi "tra tấn" cơ thể đạt đến level max

Hai năm sau, Kim Kardashian một lần nữa khiến cả thế giới phải choáng vì level “tự hành xác” cơ thể mình đã lên một tầm cao mới. Với chủ đề “Người đẹp say ngủ, đánh thức thời trang” tại Met Gala 2024, mỹ nhân sinh năm 1980 xuất hiện với vòng eo vô thực trong thiết kế được may đo riêng bởi Maison Margiela.

NTK John Galliano cùng các cộng sự đã tạo ra chiếc áo len bằng vải cashmere thượng hạng cùng chiếc đầm xuyên thấu được đính kết tinh xảo. Các nghệ nhân đã đính thủ công những hoạ tiết cỏ cây làm từ đa chất liệu như vải lace, ngọc trai, pha lê, đá quý, kết hợp cùng sợi chỉ kim loại bạc để hoàn thiện bộ váy. Trong đó, nổi bật nhất chính là những bông hoa được tạo ra từ các mảnh gương vụn khiến cho chiếc váy này trông giống như một món đồ trang sức cao cấp. Ảnh: X

Dù được thực hiện kỳ công là thế, nhưng vòng eo “ảo ma” của Kim năm ấy mới chính là spotlight mà netizen tập trung vào. Giữa trăm vạn lời trầm trồ dành cho tỉ lệ cơ thể gần như vô thực đó, ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo là một quá trình chuẩn bị gần như… tra tấn thể chất.



Vòng eo vô thực đến mưc khó tin của Kim Kardashian tại Met Gala 2024. Ảnh: X

Hình ảnh hậu trường được Kim chia sẻ trong buổi fitting cùng NTK John Galliano. Nhưng thứ khiến netizen chú ý nhiều nhất chính là vòng eo "ảo ma" của cô. Ảnh: X

Để hoàn thiện outfit, bà mẹ 4 con đã phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Chỉ riêng việc mặc corset đã mất hơn 30 phút, và nó không phải là kiểu “mặc vào là xong”. Đây là một quá trình siết dần, điều chỉnh từng chút một để đạt được phom dáng mong muốn. Thậm chí, cô cần tới 3–4 người hỗ trợ chỉ để hoàn tất bước này. Giờ đây, cơ thể của Kim không còn là thứ tự do vận động, mà trở thành một cấu trúc phải được “lắp ráp” chính xác theo thiết kế.

Hệ quả là mọi chuyển động sau đó của Kim tại Met Gala đều bị hạn chế tối đa. Cô gần như phải rón rén từng bước, di chuyển chậm rãi, và luôn có người đỡ bên cạnh.

Và để "tăng độ khó cho game", Kim còn lựa chọn đôi giày platform không gót cao khoảng 20cm khi diện cùng outfit bó sát này.

Sau khi rời sự kiện, Kim cho biết bản thân mình khó thở và đau đớn đến nỗi chỉ mong sao có thể cởi bộ trang phục này ra nhanh nhất có thể.

Trong đoạn video chia sẻ về câu chuyện đằng sau Met Gala 2024, Kim đã cho biết cô không thể cúi, không thể ngồi thoải mái, không thể thở được, không thể đi vệ sinh và mỗi bước đi đều cần tính toán – một sự đánh đổi hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài "dễ như không" trên thảm đỏ. Hơn hết, bà mẹ 4 con thẳng thắn nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và khó chịu như vậy trong đời". Khi stylist hỏi lại: "Vậy có đáng không?", câu trả lời của cô đến gần như ngay lập tức: "Tuyệt đối đáng. Đây là con người tôi. Nếu bạn trông thật tuyệt, thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng."

Kim thậm chí còn tiết lộ phần lưng của mình bị hằn sâu và bầm tím sau khi cởi bỏ thiết kế này. Đây là những dấu vết mà công chúng không bao giờ thấy nhưng lại là cái giá thật sự của một outfit đẹp hoàn hảo.



"Đẹp là phải chịu đau, cưng à" – câu nói của cô không còn là một câu đùa nửa thật nửa vui, mà gần như trở thành tuyên ngôn thời trang cá nhân.

Điểm đáng nói là Kim dường như luôn ý thức rất rõ những gì mình đang làm và những tranh cãi đi kèm nhưng cô vẫn chọn tiếp tục. Bởi với cô, Met Gala không chỉ là mặc đẹp, mà là tạo ra khoảnh khắc. Và nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của cô tại Met Gala, có thể thấy rất rõ ràng một xu hướng mà cô luôn theo đuổi đó là những chiếc váy bó sát, chiết eo để khoe trọn đường cong cơ thể.

Từ váy xuyên thấu, latex bó sát, corset siết eo, đến những màn giảm cân cấp tốc, mọi thứ đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: đạt tới một hình ảnh vô thực, vượt xa chuẩn mực thông thường. Ảnh: X

Kim Kardashian không phải là người duy nhất chấp nhận hi sinh vì thời trang. Nhưng cô là người biến điều đó thành một phần bản sắc – công khai, nhất quán, và không hề né tránh. Ở một góc nhìn tích cực, đó là sự cam kết tuyệt đối với concept, tạo hình. Nhưng ở một góc nhìn khác, nó cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn về cái giá của cái đẹp trong thời đại kĩ thuật số. Đồng thời nó cũng vô tình có tác động đến tới phụ nữ và phong trào kêu gọi body positive nói chung.

