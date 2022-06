Bước làm sạch đặc biệt giúp chị em cải thiện rõ tình trạng lỗ chân lông to ngoác trên da

Tạo sao lại có tình trạng lỗ chân lông to?

Trước khi đến với câu hỏi làm thế nào để thu nhỏ lỗ chân lông, chúng ta phải hiểu lý do tại sao làn da lại bị lỗ chân lông to. Có một thực tế mà không phải ai cũng biết: Lỗ chân lông không thể to ra hay thu hẹp lại như nhiều người vẫn tưởng.

Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể làm cho chúng có vẻ lớn hơn

- Làm sạch qua loa khiến lỗ chân lông tắc nghẽn: Da của chúng ta sản xuất bã nhờn một cách tự nhiên và có rất nhiều tế bào chết. Nếu chúng không được loại bỏ, chúng có thể tích tụ trong lỗ chân lông và cứng lại theo thời gian, gây tắc nghẽn. Điều này khiến lỗ chân lông của bạn bị giãn ra, khiến chúng trông lớn hơn.

- Da mất đi độ đàn hồi: Khi chúng ta già đi, da của chúng ta mất đi collagen và trở nên kém đàn hồi hơn theo thời gian. Đó cũng là nguyên nhân khiến lỗ chân lông ngày càng lộ rõ trên da.

Vẫn có cách cải thiện tình trạng lỗ chân lông to trên làn da bạn

Tình trạng lỗ chân lông to ngoác tưởng bất trị, nào ngờ chỉ cần thay đổi thói quen làm sạch là đã có thể cải thiện đáng kể.

Bước 1: Làm mềm lỗ chân lông

Trước khi rửa mặt, bạn hãy thấm ướt miếng bông tẩy trang và đắp lên vùng da cần thu nhỏ lỗ chân lông (khoảng 3 - 5 phút).

Bước 2: Chú ý vào thứ tự làm sạch

Bạn cần biết bộ phận nào trên khuôn mặt mình tiết nhiều dầu nhất, chẳng hạn như mũi, trán rồi đến cằm. Vùng má là nơi khô nhất, nên cần làm sạch cuối cùng. Bạn nên làm sạch từ phần nhiều dầu trước, đến vùng da khô, cố gắng không để bọt rửa mặt quá 30 giây trên mỗi vùng da.

Làm sạch vùng mũi đầu tiên, lên đến trán, rồi chuyển xuống cằm và cuối cùng là hai bên gò má. Chú ý nên di chuyển theo chuyển động tròn, hướng lên trên để tránh làn da bị chảy xệ. Di chuyển theo chiều ngang hoặc không theo bất kỳ hướng nào sẽ làm tổn thương keratin của da khiến lỗ chân lông càng to thêm.

Chú ý tát nước lên mặt chứ đừng massage thêm nữa, bấy nhiêu đó đã đủ cho làn da của bạn. Khi tát nước lên mặt, lực của nước cũng tác động lên da, kích thích tuần hoàn và lưu thông máu. Nhờ vậy củng cố lại hàng rào bảo vệ cũng như giúp da săn chắc hơn.

Bước 3: Massage làn da sau khi làm sạch

Bước massage này sẽ kích thích đàn hồi giúp làn da thêm săn chắc, mịn màng và đặc biệt có thể thu nhỏ lỗ chân lông của bạn.

Sau khi rửa mặt, bước lau toner là không thể thiếu. Toner sẽ giúp cân bằng độ pH cho da, giúp loại bỏ hoàn toàn những bụi bẩn còn tích tụ. Sau đó, bạn sẽ cần đến một loại serum cấp ẩm để cung cấp độ ẩm cho làn da của bạn. Và bước massage này vừa giúp dưỡng chất thấm nhanh hơn vừa rất hữu ích cho tình trạng lỗ chân lông to của bạn.

Đầu tiên, dùng hai ngón tay ấn nhẹ và di chuyển dọc hai bên cánh mũi. Bước này không chỉ giúp sống mũi thon gọn, cải thiện dấu vết rãnh rồng còn có thể hạn chế tuyến bã nhờn vùng chữ T giúp vùng da này luôn láng mịn khô ráo.

Bước tiếp theo là massage hai bên má. Lỗ chân lông rõ nhất là hai bên má, đây cũng là vùng da dễ bị khô và xuất hiện hư tổn. Bạn dùng ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ L và vuốt từ trong ra ngoài. Những nàng mặt to tròn thì đây là bước massage cải thiện nọng cằm giảm bọng mắt cực kỳ hiệu quả, chưa kể làn da còn được kích thích tuần hoàn, cải thiện rõ tình trạng chảy xệ cũng như lỗ chân lông to cho vùng da hai bên má.

Rửa mặt và massage theo cách này, chỉ sau khoảng 10 ngày, các vấn đề về lỗ chân lông của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

