Kim Ji Won - nàng chaebol "hàng thật giá thật" trong phim mới: Đồ hiệu full cây, đến son môi cũng phải xịn cỡ này

Queen Of Tears đang là bộ phim Hàn hot nhất hiện nay khi đánh dấu sự hợp tác của cặp đôi mỹ nam - mỹ nữ Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Bên cạnh visual đẹp đỉnh khiến dân tình "ngắm là say đắm" thì nữ chính Hong Hae In (Kim Ji Won thủ vai) đã liên tục gây sốt với các tạo hình thời trang diện toàn hàng hiệu xa xỉ.

Kim Ji Won xinh đẹp và thần thái ngút ngàn bên bạn diễn Kim Soo Hyun trong Queen Of Tears

Trong phim, Hong Hae In là một nàng tiểu thư, tài phiệt đời thứ ba và là người thừa kế của tập đoàn Queens Group. Bởi vậy không khó hiểu khi chỉ với hai tập phát sóng đầu tiên, số lượng hàng hiệu mà cô nàng diện đã khiến nhiều người phải "hoa mắt". Hầu như, ở phân cảnh nào, nữ chính cũng diện outfit mới tới từ các nhà mốt danh giá Gucci, D&G, Valentino, Balmain, Bvlgari, Cartier...



Ước tính "sương sương", tổng giá trị trang phục của cô nàng đã lên tới hàng tỷ đồng, và ở các tập tiếp theo, chắc chắn con số này sẽ tăng nhanh chóng theo số quần áo, phụ kiện xa xỉ của Hong Hae In.

Bên cạnh quần áo, túi xách hiệu, nàng chaebol "hàng thật giá thật" còn sử dụng thỏi son thương hiệu nhà giàu và đã nhanh chóng được netizen soi ra.

Nếu như bộ phim ăn khách vừa kết thúc Marry My Husband nổi lên với "thỏi son tiểu tam" của nữ phụ Soo Min, thì ngay tại tập 2 Queen Of Tears, "thỏi son chaebol" của Hong Hae In cũng ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Thú vị ở chỗ, dân tình săn lùng item này không chỉ bởi màu son xinh mà vì đây là "tín vật của chaebol", mua về xin vía giàu sang như nàng.

Mang sắc hồng chuẩn xu hướng muted-tone đình đám hiện tại, thỏi son này có thể giúp chị em biến hoá đa dạng phong cách, từ bánh bèo hường phấn tới girlboss quyền lực như nữ chính trong phim.

Qua hai tập đầu tiên của phim, có thể thấy Hong Hae In trung thành với màu son hồng nude, hồng cam pha ánh đất thay vì các sắc son đỏ rực rỡ. Kiểu trang điểm này được nhận xét rất hợp với tính cách lạnh lùng, lãnh đạm của nhân vật do Kim Ji Won thể hiện

Dù chỉ được quay ngắn 10s, các tín đồ làm đẹp vẫn nhận ra ngay đây là thỏi son Rouge Satin Lipstick của thương hiệu Hermès

Rouge Satin Lipstick là dòng son màu với độ dưỡng cao của nhà Hermès hiện đang được bán trên thị trường trong khoảng giá từ 1.6-2 triệu VND (tuỳ thuộc vào tỷ giá thị trường). Dòng son nhận nhiều lời khen từ các tín đồ làm đẹp bởi độ lên màu chuẩn xác lại nhưng không gây tình trạng khô, bong tróc, đồng thời dưỡng môi dịu nhẹ

Với thiết kế 3 màu trắng, đen, vàng đồng sang trọng, trên nắp son có logo chữ H và biểu tượng con ngựa kéo xe của nhà mốt trứ danh, thỏi son này xứng đang là "tín vật chaebol" từ ngoại hình cho tới chất lượng

Hiện tại, chưa rõ màu cụ thể mà Kim Ji Won sử dụng trong phim là mã màu nào. Tuy nhiên, từ hình ảnh nàng nữ chính trong phim, nhiều beauty blogger đã dự đoán đây có thể là màu số 13 - Beige Kalahari. Đây là một thỏi son mang sắc hồng và nâu, có chút ánh tim, vô cùng thích hợp với xu hướng "muted-tone makeup" đang hot rần rần

Trong bối cảnh sắc hồng lạnh và lối "trang điểm lặng" thịnh hành, được rất nhiều ngôi sao như Jisoo, Jennie (BLACKPINK)... lăng xê như hiện nay, 'thỏi son chaebol" trong Queen Of Tears được dự đoán sẽ nhanh chóng cháy hàng và trở thành hiện tượng trong giới làm đẹp

Thông tin sản phẩm: