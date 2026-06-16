Kim Ji Won từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc hàng đầu màn ảnh Hàn. Với đường nét gương mặt thanh tú, khí chất sang trọng cùng visual được đánh giá hoàn hảo không góc chết, nữ diễn viên nhiều lần chiếm trọn tâm điểm dù đứng cùng nhiều ngôi sao khác.

Tuy nhiên, có vẻ như Kim Ji Won đã gặp được đối thủ xứng tầm khi đụng hàng 1 thiết kế với “tình đầu quốc dân” Suzy, tạo nên cán cân nhan sắc bất phân thắng bại. Cùng lựa chọn một bộ trang phục nhưng hai người đẹp lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt: một bên là vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa của Kim Ji Won, một bên là nét trong trẻo, thanh lịch của Suzy. Màn đọ sắc này khiến khán giả khó lòng chọn ra ai mới là người chiếm ưu thế hơn.

Kim Ji Won và Suzy mỗi người một vẻ khi diện cùng 1 mẫu váy. (Ảnh: Instagram)

Thiết kế váy lụa xanh navy của thương hiệu Danielle Frankel là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tối giản và nét sang trọng đầy cuốn hút. Chất liệu satin mềm mại với bề mặt ánh bóng nhẹ giúp chiếc váy có độ bắt sáng vừa phải, tạo cảm giác cao cấp và thanh lịch. Phần cổ yếm cao ôm sát tạo điểm nhấn cho bờ vai thanh mảnh, trong khi phom dáng ôm nhẹ theo đường cong cơ thể của người mặc. Những đường draping mềm mại ở phần eo và thân váy giúp thiết kế không quá đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ nữ tính, quyến rũ.

Kim Ji Won từng gây sốt mọi mặt trận khi mang đến hình ảnh một nàng tiểu thư tài phiệt tại event của BVLGARI. Minh tinh đình đám bùng nổ visual với kiểu tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp cùng layout makeup trong trẻo, tập trung tôn lên làn da trắng mịn và đường nét gương mặt thanh tú. Sắc xanh navy càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng, kiều diễm của đại sứ thương hiệu, kết hợp cùng chiếc vòng lấp lánh của BVLGARI mang đến cảm giác vừa mềm mại vừa đầy quyền lực. Không quá khi nói tạo hình này như sinh ra để dành cho Kim Ji Won.

Kim Ji Won đúng chất tiểu thư tài phiệt với mẫu váy của Danielle Frankel. (Ảnh: Instagram)



So với Kim Ji Won, tạo hình của Suzy có phần tinh giản hơn nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên giữ mái tóc dài buông xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi sáng đã đủ sức "đốn tim" người hâm mộ. Trên nền váy xanh navy cổ yếm, vẻ đẹp “tình đầu quốc dân” của Suzy càng được phát huy với nét thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ. Dù không sử dụng vòng cổ nhưng "tình đầu quốc dân" vẫn mang đến một phiên bản khác: ngọt ngào, trẻ trung và nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được khí chất của một mỹ nhân hàng đầu Kbiz.

Suzy vẫn sáng bừng với visual và khí chất khó ai sánh bằng. (Ảnh: Instagram)

Netizen cho rằng thật khó để chọn ra ai là người đẹp hơn trong màn đọ sắc này.

Đi cùng với nhan sắc "trời phú" và khí chất nhẹ nhàng, thanh lịch, Kim Ji Won và Suzy còn ghi điểm với gout thời trang tinh tế, luôn nhận được nhiều lời khen từ công chúng mỗi khi xuất hiện. Cả hai đều theo đuổi phong cách không quá phô trương, thường lựa chọn những thiết kế mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn đủ sang trọng, tôn lên vẻ đẹp riêng của bản thân. Vì vậy, ngay cả khi cùng diện chung một thiết kế, màn so kè giữa Kim Ji Won và Suzy cũng khó mà phân định được rõ ai mới là người đẹp hơn.

Cả Kim Ji Won...