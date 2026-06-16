Tông lào cao su là trend toàn cầu không thể chối cãi, nhưng đôi tông 1,2 triệu này mới thật sự là mốt lớn!

Ở một đất nước mà chỉ cần bước chân ra ngõ là có thể mua ngay một đôi tông lào giá 20 nghìn đồng, việc một đôi dép cao su có mức giá lên tới 1,2 triệu đồng trở thành "mốt lớn" nghe có vẻ là một nghịch lý. Thế nhưng, bước sang mùa hè 2026, dép xỏ ngón cao su đã chính thức khẳng định vị thế là một xu hướng toàn cầu không thể chối cãi.

Vì thế, nếu những ngày này lướt Instagram hay TikTok và bắt gặp một cô nàng ăn mặc cực mốt, thả dáng kiêu kỳ với chiếc quần tây may đo hay chân váy maxi thiết kế, nhưng dưới chân lại là đôi dép cao su đế mỏng đi kèm dòng caption: "The Devil Wears Havaianas", thì bạn cũng đừng lấy làm lạ. Havaianas - "ông vua" của những đôi dép xỏ ngón đang âm thầm càn quét tủ đồ từ Âu Mỹ cho đến Việt Nam theo cách thời thượng nhất.

Từ đôi dép đi biển thành "đồng phục" của hội mặc đẹp

Theo tạp chí Vogue, Havaianas đang tận hưởng thời điểm huy hoàng nhất trong nhiều năm trở lại đây khi dép tông cao su trở lại đường đua xu hướng toàn cầu. Nếu như trước đây thương hiệu Brazil này gần như chỉ gắn liền với các kỳ nghỉ trên biển, hồ bơi hoặc những chuyến du lịch nhiệt đới thì hiện tại Havaianas đã âm thầm tiến vào đời sống thường nhật của giới mộ điệu thời trang.

Những đôi dép cao su xỏ ngón, thứ mà người Việt vẫn quen gọi bằng "tông lào" đã bắt đầu xuất hiện cùng quần âu, blazer oversized, váy maxi lụa, chân váy thiết kế hay thậm chí cả những outfit street style được styling cầu kỳ.

Sự trỗi dậy này phần lớn được thúc đẩy bởi những người đứng đầu ngành công nghiệp thời trang xa xỉ, mà khởi đầu là phong cách tối giản của The Row. Việc chị em nhà Olsen - những người tiên phong tạo nên cuộc cách mạng "quiet luxury" - liên tục diện Havaianas song song với các thiết kế nghìn đô của họ, đã biến đôi dép xỏ ngón khiêm tốn thành một item xứng đáng xuất hiện ở hàng ghế đầu các show diễn. Giờ đây, bê tông đô thị mới là sàn diễn của những xu hướng theo mùa như dép tông.

Đôi dép rơm Nhật Bản và cuộc cách mạng tái định nghĩa thời trang cao cấp

Ở Việt Nam, dép tông vốn chưa bao giờ là món đồ được xem là thời trang. Bởi chúng xuất hiện ở mọi ngóc ngách, đủ hình dáng, chất lượng và được sử dụng với đủ mọi tầng lớp. Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người khó hiểu khi Havaianas liên tục xuất hiện trên người các fashionista quốc tế. Tuy nhiên, Havaianas không đơn thuần bán một đôi dép, họ bán cả một lifestyle.

Thương hiệu Havaianas được thành lập vào năm 1962 tại Brazil, lấy cảm hứng thiết kế từ những đôi dép truyền thống Zori của Nhật Bản vốn có quai vải và đế đan bằng rơm. Nhìn ra tiềm năng từ phom dáng phóng khoáng này, hãng đã có một bước đi thiên tài khi thay thế chất liệu đế rơm bằng cao su Brazil cao cấp nhất thế giới, đồng thời tận dụng sức sáng tạo để cho ra mắt những sản phẩm thời trang và sử dụng lâu bền hơn. Chất liệu này không chỉ mang lại cảm giác êm ái với khả năng chống trượt vượt trội mà còn sở hữu tuổi thọ vô cùng lâu dài.

Từ một món đồ vốn bị xem là rẻ tiền và không được xem trọng như các phụ kiện thời trang khác, Havaianas đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về thời trang cao cấp khi tung ra những đôi dép đính kim cương quý giá, chễm chệ xuất hiện trong các cửa hàng sang trọng bậc nhất.

Cú chuyển mình này giúp thương hiệu nhanh chóng lan rộng khắp thế giới và được phân phối chính thức ở các quốc gia có thị trường thời trang phát triển mạnh mẽ như Úc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản...

Ngày nay, Havaianas đã hiện diện ở hơn 100 quốc gia. Không chỉ trung thành với mẫu dép hai quai hở ngón truyền thống, hãng còn biến tấu độc đáo thành dép mũi kín cho vùng khí hậu lạnh hay dép tông có quai mô phỏng kiểu dáng của sandals, giúp món đồ này được đón nhận một cách cởi mở từ các tín đồ thời trang ở mọi vùng miền khí hậu.

Tại Việt Nam, thương hiệu cũng đã có hệ thống phân phối chính hãng với mức giá dao động từ khoảng 499 nghìn đồng đến hơn 1,2 triệu đồng tùy dòng sản phẩm. Những phiên bản hợp tác đặc biệt như Havaianas x Zara thậm chí có giá trên 1,2 triệu đồng.

Nếu nhìn lại lịch sử, Havaianas chưa từng thực sự biến mất. David Beckham từng diện Havaianas từ năm 2004. Nhưng làn sóng mới chỉ thực sự bùng nổ khi thế hệ Gen Z và những biểu tượng thời trang trẻ tuổi bắt đầu xem dép tông là một phần của phong cách sống.

Nhiều tạp chí quốc tế gọi đây là xu hướng "celeb-coded normcore" - thời trang cố tình đơn giản nhưng lại rất thời thượng. Theo các chuyên gia, khi "quiet luxury" dần thoái trào, giới trẻ bắt đầu tìm kiếm những món đồ chân thật hơn, ít phô trương mà vẫn có tính nhận diện cao.

Một đôi Havaianas đen đơn giản lại trở nên hấp dẫn hơn cả những món đồ cố gắng chứng minh sự xa xỉ. Chúng vừa thoải mái lại mang tinh thần nghỉ dưỡng, vừa tạo cảm giác rằng người mặc không cần phải cố gắng quá nhiều để trở nên sành điệu.

Để diện đôi tông cao su tiền triệu này thật sang-xịn-mịn mà không trông như vừa bước ra từ phòng gym, hội IT-girl toàn cầu đã bỏ túi loạt bí kíp mix-match đỉnh cao.

Dòng Slim Square với phần quai thanh mảnh và mũi vuông thời thượng - item liên tục cháy hàng vào mùa hè - chính là lựa chọn lý tưởng khi kết hợp cùng quần ống rộng và áo tank top dáng ôm.

Phiên bản Slim quai mảnh tinh tế được ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo yêu thích khi kết hợp mượt mà cùng một chiếc đầm lụa satin diện đi tiệc tối hoặc một chiếc minidress mùa hè năng động.

"The Devil Wears Havaianas" và cú nâng cấp thành thời trang cao cấp

Nếu cần một dấu mốc để chứng minh Havaianas không còn là thương hiệu dép đi biển thông thường, đó chính là màn bắt tay cùng bộ phim đình đám của ngành công nghiệp thời trang: The Devil Wears Prada 2.

Lấy cảm hứng từ phần tiếp theo của tác phẩm huyền thoại, Havaianas đã tung ra bộ sưu tập giới hạn mang tên Puffed Family. Bộ sưu tập gồm bốn thiết kế mới: Puffed Up, Maxi Puffed, Over Puffed và Luna Puffed. Các mẫu dép được nâng cấp bằng quai phồng, đế dày, đường nét điêu khắc và tỷ lệ phóng đại, tạo cảm giác như một món phụ kiện thời trang thực thụ thay vì dép đi biển.

Đi kèm là chiến dịch quảng bá với khẩu hiệu: "If it's not heels, it's Havaianas." (Tạm dịch: Nếu không đi giày cao gót thì hãy đi Havaianas.)

Chiến dịch được triển khai đồng thời tại Rio de Janeiro, Paris, Milan, London, Madrid và cả quảng trường Times Square ở New York. Đó là khoảnh khắc cho thấy thương hiệu tông lào của Brazil đang nghiêm túc bước vào địa hạt thời trang cao cấp.

Năm 2026, giữa vô số đôi giày đắt đỏ, Havaianas đang làm điều mà rất ít thương hiệu thực hiện được chính là biến sự giản đơn thành xu hướng.

Ảnh: Instagram, Havaianas