Kim cương nhân tạo có thể thay thế kim cương tự nhiên không?

Sự khác biệt giữa kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo



Về nguồn gốc

Kim cương tự nhiên là loại đá quý được hình thành từ sâu trong lòng đất qua hàng triệu năm thông qua quá trình áp suất và nhiệt độ cực cao. Chúng được khai thác từ mỏ kim cương, hầu hết hiện nay các mỏ kim cương đều ở trên biển, với điều kiện khai thác khó khăn. Có giá trị từ 5% số kim cương khai thác được có thể sử dụng trong trang sức, chính vì vậy, những viên kim cương thiên nhiên luôn khan hiếm. Trong khi đó, kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp hoặc kim cương lab-grown, được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng quá trình tạo áp suất và nhiệt độ nhân tạo. Chúng được tạo thành trong thời gian ngắn hơn so với kim cương tự nhiên với sản lượng dồi dào.

Về đặc điểm vật lý

Kim cương thiên nhiên và kim cương nhân tạo đều sở hữu tính chất đầy đủ của một tinh thể kim cương thông thường. Thành phần hóa học đều là 100% tinh thể của nguyên tố carbon. Độ cứng 10/10 mohs và có độ lấp lánh hoàn mỹ. Tuy nhiên, quá trình hình thành lâu dài trong lòng đất khiến kim cương tự nhiên đa dạng hơn về màu sắc cũng như các inclusions tự nhiên (kẽ hở và tạp chất) từ việc nhiễm các kim loại nặng khiến kim cương ngả màu độc đáo hay các tinh thể bên trong viên kim cương. Trong khi đó, kim cương nhân tạo thường có độ sạch và màu sắc trong sáng hơn do chịu tác động từ việc kiểm soát của con người trong quá trình nuôi cấy.

Về giá trị

Trải qua hàng triệu năm hình thành dưới lòng đất, kim cương thiên nhiên được xem là hội tụ tinh hoa đất trời, biểu tượng của sự may mắn. Mặt khác, do việc khai thác khó khăn, sản lượng khan hiếm, kim cương thiên nhiên thường có giá trị cao hơn rất nhiều lần so với kim cương nhân tạo. Thông thường sự chênh lệch vào khoảng 3 lần trên một thông số nhất định. Xác định giá của kim cương nhân tạo không chỉ đơn thuần phần thông số mà còn dựa vào quy mô sản xuất của nhà cung cấp của loại kim cương này.

Độ chấp nhận trong giao dịch

Xét về khía cạnh được chấp nhận, các viên kim cương tự nhiên thường được chấp nhận giao dịch rộng rãi hơn bởi giá trị cũng như kiểm định có giá trị toàn cầu. Một trong những kiểm định phổ biến và tin cậy nhất hiện nay là kiểm định kim cương GIA từ Viện Ngọc học Hoa Kỳ. Giấy kiểm định kim cương sẽ cung cấp rõ ràng, chính xác về chất lượng của kim cương với thông số 4Cs về trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết và giác cắt của kim cương. Đây cũng chính là cơ sở định giá và đảm bảo giá trị toàn cầu cho viên kim cương tự nhiên.

Trong khi đó, kim cương nhân tạo khả năng trao đổi và phạm vi lưu hành hẹp hơn, thường chỉ mua bán trao đổi tại địa chỉ cung cấp, còn kim cương tự nhiên bạn có thể thực hiện trao đổi ở bất cứ đâu. Đây cũng là lý do vì sao giá của kim cương tự nhiên cao hơn kim cương nhân tạo gấp nhiều lần.

Tại sao kim cương thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu?

Dù sở hữu vẻ đẹp tương đồng, kim cương thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu bởi các yếu tố dưới đây:

Sự tự nhiên và giá trị phong thủy

Nằm sâu trong lòng đất, hấp thụ những tinh hoa của đất trời, kim cương mang những năng lượng được nhiều người tin rằng sẽ đem lại sự thuận lợi, hanh thông cho người sở hữu, khi đeo kim cương tự nhiên sẽ thu hút tài lộc và may mắn cho công việc và cuộc sống. Đặc biệt, khi bạn chọn viên chủ cho chiếc nhẫn cầu hôn để gửi trao thành ý cùng lời hẹn ước đến nàng, hay cho món trang sức phụ kiện của mình, chắc hẳn ai cũng muốn sử dụng viên kim cương rực rỡ và ngập tràn may mắn. Do đó, nếu bạn là người đề cao tính sự tự nhiên cùng các giá trị phong thủy, may mắn thì kim cương tự nhiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Địa vị và phong cách cá nhân

Kim cương tự nhiên là biểu tượng của sự quyền quý, sức mạnh, sang trọng và sự sung túc. Do đó, nếu quan tâm đến địa vị và có phong cách cá nhân kim cương tự nhiên sẽ là luôn ưu tiên lựa chọn. Cho dù mọi tính chất đều giống nhau nhưng xét tới nguồn gốc và độ quý hiếm, kim cương thiên nhiên vẫn được ưu ái hơn.

Cuối cùng, việc quyết định nên chọn kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo tùy thuộc vào sở thích, phong cách và ngân sách cá nhân. Tuy nhiên, dù chọn mua kim cương thiên nhiên hay nhân tạo, bạn vẫn cần giấy kiểm định để đảm bảo chất lượng viên kim cương đang sở hữu.

