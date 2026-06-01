Kiểu áo mix cùng quần jeans vừa hack dáng vừa sang chảnh, được HH Tiểu Vy và Anh Phạm lăng xê nhiệt tình

Hè năm nay, một công thức mới đang được các tín đồ thời trang đặc biệt yêu thích: Quần jeans kết hợp cùng áo hai dây hoặc áo yếm mỏng mát. Vừa trẻ trung, nữ tính lại có khả năng tôn dáng, hack chiều cao cực khéo, đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay các chuyến du lịch mùa hè đầy cảm hứng.

Chỉ cần nhìn vào phong cách của Anh Phạm - bà xã diễn viên Anh Đức, Hoa hậu Tiểu Vy hay nữ chính phim Không giới hạn Nguyễn Minh Trang, dễ dàng nhận ra sức hút của combo này. Những chiếc áo hai dây chất liệu mềm mại, thoáng mát hay áo yếm với thiết kế điệu đà khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao đều mang đến tổng thể vừa thời thượng vừa cuốn hút.

Hoa hậu Tiểu Vy

Diễn viên Anh Phạm

Diễn viên Minh Trang - nữ chính phim "Không giới hạn".

Điểm cộng lớn nhất của công thức này nằm ở khả năng "hack" chiều cao đáng kể. Quần jeans cạp cao giúp kéo dài đôi chân, trong khi áo hai dây hoặc áo yếm có phom dáng gọn gàng tạo cảm giác cơ thể thanh thoát hơn, tỷ lệ cơ thể sẽ được cân đối một cách khéo léo, giúp vóc dáng trông cao ráo và thon gọn hơn hẳn.

Không chỉ tôn dáng, sự kết hợp giữa nét cá tính của quần jeans và vẻ mềm mại, nữ tính từ những mẫu áo mùa hè còn tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa sang chảnh. Dù là jeans ống suông, jeans ống rộng hay jeans xanh cổ điển, chỉ cần phối cùng một chiếc áo hai dây đơn giản là đã đủ tạo nên set đồ nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Với những chuyến du lịch biển hay các kỳ nghỉ hè sắp tới, đây cũng là công thức mặc đẹp đáng tham khảo. Một chiếc áo yếm chất liệu linen, quần jeans sáng màu cùng sandal hoặc dép quai mảnh sẽ mang đến vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút trong mọi khung hình.

Nếu đang tìm kiếm một outfit vừa mát mẻ, nữ tính, trẻ trung mà vẫn giữ được nét sang trọng, thì hè này đừng chỉ quanh quẩn với quần jeans và áo phông. Quần jeans kết hợp áo hai dây hoặc áo yếm mới chính là "chân ái" giúp chị em mặc đẹp từ phố thị đến những chuyến du lịch đầy cảm hứng.

