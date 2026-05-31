Không ngờ một chiếc chân váy chấm bi lại có thể khiến có được set đồ sang và cuốn hút đến vậy

Chỉ với hai món đồ cơ bản mang tông màu đen - trắng, outfit này vừa gợi cảm, vừa cổ điển, lại cực kỳ ăn ảnh trong mọi khung hình.

Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng chính sự kết hợp giữa áo quây tối màu và họa tiết chấm bi mang hơi hướng vintage đã tạo nên sức hút rất riêng. Đây cũng là kiểu trang phục đang xuất hiện dày đặc trên Instagram, Pinterest và Xiaohongshu nhờ khả năng giúp người mặc trông cao ráo, thanh thoát hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Vì sao set đồ này lại được yêu thích đến vậy?

Điểm nổi bật nhất nằm ở chiếc áo quây dáng ôm. Thiết kế này giúp khoe trọn bờ vai, xương quai xanh và phần cổ thanh mảnh, tạo cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Nếu lựa chọn chất liệu co giãn tốt như trong hình, chiếc áo còn có khả năng ôm gọn cơ thể mà không gây khó chịu khi mặc trong thời tiết nóng bức.

Một chiếc túi baguette màu đen hoặc kính râm bản nhỏ là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài mà không làm mất đi tinh thần tối giản của set đồ.

Kết hợp cùng áo quây là chân váy mini họa tiết chấm bi trên nền vải màu kem. Họa tiết chấm bi vốn là biểu tượng thời trang vượt thời gian, luôn mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa trẻ trung. Thay vì những chiếc váy xòe quen thuộc, phiên bản chân váy chữ A ngắn giúp tổng thể hiện đại hơn, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Sự đối lập giữa màu đen của áo và nền kem sáng màu của chân váy cũng giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không cần thêm quá nhiều chi tiết. Chỉ cần thay đổi giày là có ngay nhiều phong cách khác nhau. Điều thú vị của công thức này là khả năng biến hóa linh hoạt.

Nếu phối cùng giày búp bê mũi nhọn hoặc giày slingback, tổng thể sẽ mang hơi hướng Parisian Chic thanh lịch, phù hợp để đi cà phê, dạo phố hay hẹn hò cuối tuần. Trong khi đó, chỉ cần thay bằng một đôi dép xỏ ngón tối giản, bộ trang phục lập tức trở nên phóng khoáng và mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Đây cũng là cách nhiều fashion blogger lựa chọn khi đi du lịch biển hoặc khám phá các thành phố châu Âu vào mùa hè.

Công thức "ít mà chất" dành cho những cô nàng thích mặc đẹp nhưng không muốn suy nghĩ quá nhiều

Một trong những lý do khiến outfit này được yêu thích là sự dễ ứng dụng. Chỉ cần sở hữu một chiếc áo quây màu đen và một chân váy chấm bi cơ bản, bạn đã có thể tạo ra nhiều cách phối khác nhau.

Áo quây có thể mặc cùng quần jeans ống suông, quần linen trắng hoặc chân váy satin. Ngược lại, chân váy chấm bi cũng dễ dàng kết hợp với áo sơ mi trắng, áo cardigan mỏng hoặc áo thun trơn.

Đây là kiểu trang phục chứng minh rằng thời trang đẹp không nhất thiết phải phức tạp. Đôi khi chỉ cần những món đồ cơ bản, màu sắc hài hòa và phom dáng phù hợp là đã đủ để tạo nên một diện mạo vừa nổi bật vừa thời thượng.

Mùa hè này, nếu đang tìm kiếm một công thức mặc đẹp để đi du lịch, dạo phố hay đơn giản là có những bức ảnh thật xinh trên mạng xã hội, set áo quây và chân váy chấm bi chắc chắn là lựa chọn đáng để thử. Nó có đủ sự gợi cảm, nữ tính và tinh thần "Instagram girl" mà không hề tạo cảm giác quá phô trương.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Zara