Kiểu áo len họa tiết đang gây sốt mùa lạnh: Dễ mặc, không sến, hợp chị em công sở

Đến tầm ngoài 30, nhiều phụ nữ bắt đầu chán cảnh mặc đồ lòe loẹt, chỉ mong tủ quần áo gọn hơn, ít hơn nhưng món nào cũng có "chất". Mùa Đông, thay vì ôm cả đống áo khoác cồng kềnh, không ít chị em chọn cho mình một chiếc áo len đủ ấm, đủ đẹp, đủ "đúng người đúng tuổi".

Trong loạt item len của năm nay, áo len " Fair Island" (Fair Isle) đang quay lại mạnh mẽ. Kiểu áo len họa tiết vòng quanh vai, mang chút hơi thở Bắc Âu, lại được blogger thời trang lăng xê liên tục: Phối với quần jean cũng đẹp, đi với chân váy cũng xinh, chỉ cần thay giày, thay túi là có set đồ mới. Nếu chị em đang muốn tìm một chiếc áo len có thể mặc đi làm, đi chơi, đưa con đi học, thậm chí đi du lịch mùa lạnh, đây là kiểu áo rất đáng thử.

Fair Island sweater là gì mà năm nào Đông đến cũng lại hot?

" Fair Island" thực ra là cách đọc lái vui tai của "Fair Isle", tên một hòn đảo nhỏ thuộc nước Anh. Đảo này chỉ rộng hơn 7km², nằm tít ngoài xa, từng được gọi là "nơi xa nhất trên biển có thể đến được". Ngày xưa, phụ nữ trên đảo lấy len cừu dệt những chiếc áo len có hoa văn vòng quanh thân và vai, để chồng con mặc chống rét. Họ chỉ đơn giản nghĩ làm sao để áo vừa ấm vừa đẹp, thế là họa tiết cứ thế xuất hiện, nối nhau thành vòng, thành hàng, rất có nhịp điệu.

Mãi đến năm 1922, Công tước xứ Windsor mặc một chiếc áo len Fair Isle khi chơi golf, ảnh chụp được đăng trên báo và lan đi khắp nơi. Từ đó, áo len Fair Isle bước từ căn nhà nhỏ ven biển vào tủ đồ của giới quý tộc, rồi lan sang châu Âu, Mỹ, trở thành một "kiểu áo kinh điển" cho mùa Đông.

Điểm dễ thương là, dù đi qua gần trăm năm, thiết kế áo len Fair Isle vẫn giữ dáng cơ bản cổ tròn hoặc cổ cao nhỏ, dáng hơi suông, vai rơi nhẹ, họa tiết vòng quanh vai hoặc ngực. Nhìn vào là thấy ngay cảm giác ấm áp, hoài cổ, rất hợp với những ngày trời lạnh, tay ôm ly cà phê và muốn ăn mặc nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn.

Vì sao áo len Fair Isle được yêu lại trong mùa Đông này?

Điểm đầu tiên khiến kiểu áo này dễ được lòng phụ nữ ngoài 25–30 là sự "không bao giờ lỗi mốt". Họa tiết có thể thay đổi chút ít, màu sắc có thể điều chỉnh trầm hơn hoặc tươi hơn, nhưng tổng thể vẫn là chiếc áo len tròn cổ, dáng thoải mái, rất dễ mặc. Mua một chiếc bây giờ, vài năm nữa lôi ra mặc lại vẫn thấy ổn, không sợ "quê".

Thứ hai là màu sắc. Áo len Fair Isle thường dùng những tông màu rất hợp với mùa lạnh: Đỏ gạch, xanh navy, nâu, kem, trắng, thêm một chút vàng mù tạt hoặc cam đất. Nhìn thì nhiều màu nhưng không bị chói, không giống các kiểu áo len neon dễ "lạc quẻ" giữa mùa Đông. Nó giống như một tách trà nóng đủ ấm, đủ thơm, nhưng không "sốc nhiệt".

Hoa văn trên áo cũng được lấy cảm hứng từ tự nhiên: Hình cánh hoa cách điệu, đường răng cưa gợi sóng biển, hình tam giác như núi, các họa tiết nhỏ nối nhau thành vòng. Tất cả được đan bằng len, nên nhìn gần sẽ thấy có độ nổi, độ mềm, khác hẳn những kiểu in hay dệt máy quá phẳng. Mặc vào, bản thân chị em cũng cảm giác "có câu chuyện", không phải chỉ là một chiếc áo len vô danh.

Cách chọn áo len Fair Isle để vừa ấm vừa "gọn người"

Không phải cứ thấy hoa văn là bê nguyên lên người là đẹp. Áo len Fair Isle khá nổi bật, nên chị em chọn sao để ấm mà vẫn thon, không bị "ôm hết cả người trong len".

Đầu tiên là chất liệu. Nếu có điều kiện, nên ưu tiên áo có thành phần len, len pha, cotton hoặc chút cashmere. Những chất này chạm vào da sẽ mềm, đỡ ngứa, giữ ấm tốt mà lại ít bí, ít tích điện. Những chiếc áo len toàn polyester thường nhẹ nhưng dễ bí, dễ xù lông, mặc vài lần là xuống dáng.

Thứ hai là cổ áo. Nếu cổ ngắn, vai hơi to, chị em có thể thử dáng cổ chữ V nhẹ hoặc cổ tròn hơi rộng một chút, vừa khoe xương quai xanh, vừa kéo dài phần cổ, nhìn người thon hơn. Nếu ở nơi rất lạnh, có thể chọn cổ cao nhỏ, ôm vừa phải, đừng chọn cổ cao gập nhiều lớp vì sẽ dễ cảm giác "nghẹt thở", mất đi sự thanh thoát của áo.

Thứ ba là màu sắc. Với làn da châu Á thường hơi ngả vàng, những tông trầm, "lụi" nhẹ như be, nâu nhạt, kem, xám tro, xanh rêu sẽ dễ nịnh da hơn. Áo len Fair Isle có thể nhiều màu, nhưng nếu nền áo là màu trầm, hoa văn chỉ nhấn nhá một chút, tổng thể vẫn dễ mặc và ít "đụng hàng" hơn hẳn những chiếc áo quá rực rỡ.

Cuối cùng là độ rộng. Đừng chọn áo quá bó, dễ lộ bụng và làm mất đi sự mềm mại của len, nhưng cũng đừng quá oversize đến mức nuốt hết người. Một chiếc áo rộng hơn người thật một chút, phủ qua cạp quần là hợp lý, vừa che được nhược điểm, vừa dễ sơ vin nửa vạt hoặc thả suông tùy hôm.

Học blogger thời trang cách phối áo len Fair Isle: Nhìn là muốn mặc ngay

Khi diện áo len Fair Isle, chỉ dùng vài công thức rất dễ áp dụng, ai bận rộn cũng làm theo được.

Một là để ý "khoảng trống" ở phần dưới. Vì phần trên đã có hoa văn nổi bật, nên chọn quần hoặc chân váy trơn, màu tối hoặc trung tính, ống quần hơi lộ mắt cá chân, đi cùng boot hoặc giày loafer. Chính khoảng da lộ ra ở cổ tay, cổ chân đó giúp dáng người nhẹ hẳn, không còn cảm giác "bọc kín từ đầu tới chân".

Hai là layering (phối nhiều lớp) đơn giản. Blogger thời trang hay mặc áo sơ mi trắng mỏng bên trong, để lộ cổ áo và tà áo ở gấu. Chỉ một chi tiết đó thôi là bộ đồ đã có thêm "chiều sâu", nhìn giống một set đồ được nghĩ kỹ chứ không phải vơ vội chiếc áo len rồi đi ra đường. Những hôm trời rét hơn, khoác thêm trench coat hoặc áo khoác dạ dáng dài bên ngoài, vẫn giữ nguyên áo len họa tiết ở lớp giữa làm điểm sáng.

Ba là dùng phụ kiện có chọn lọc. Thay vì đeo quá nhiều thứ, chỉ chọn 1–2 món: Một chiếc mũ nồi len, một chiếc khăn choàng đơn sắc, thêm chiếc túi da nâu hoặc đen, đôi khuyên tai nhỏ. Nhìn tổng thể vẫn đủ "tây", đủ phong cách, nhưng không lố, không làm người đối diện thấy rối mắt.

Phụ nữ bây giờ bận trăm thứ con cái, việc nhà, công việc, đối ngoại… Thời gian đứng trước gương đôi khi chỉ có vài phút. Một chiếc áo len Fair Isle treo sẵn trong tủ, sáng dậy chỉ cần kéo ra, phối với chiếc quần quen thuộc, thêm đôi giày mình yêu thích là đủ có một set đồ ấm, gọn và có gu.

Không cần chạy theo mọi xu hướng, chỉ cần chọn một món đồ đúng với mình, mặc đi mặc lại nhiều mùa vẫn thấy thích, đó mới là "sang" theo nghĩa đời thường nhất. Mùa Đông này, nếu đang tìm một chiếc áo len vừa giữ ấm, vừa kể một câu chuyện, áo len Fair Isle rất đáng để chị em thử một lần.

