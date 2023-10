Kiến trúc sư đưa ra ý tưởng thiết kế ban công vừa an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ, vừa dễ ứng phó khi sự cố xảy ra

Điện - Nước - Lửa là những nguy cơ hiện hữu trong ngôi nhà cần lưu tâm đối với trẻ nhỏ. Một trò chơi "nghịch dại" như đổ nước vào cái quạt đang chạy có thể dẫn đến chập cháy và gây ra hỏa hoạn. Hay việc thắp hương, hóa vàng mã là những việc trẻ em cũng rất dễ bắt chước làm theo người lớn...

Tuy nhiên, ngày nay từ cấp mầm non, các cô giáo cũng đã rất lưu tâm đưa những khóa học hướng dẫn an toàn cho trẻ nhỏ vào trong chương trình, bản thân tôi đã từng được tham gia một khóa học như vậy cùng con mình và tôi thấy vô cùng bổ ích.

Bởi lẽ, chúng ta không thể cấm con mình tiếp cận với những vật dụng cần thiết hàng ngày liên quan đến Điện-Nước-Lửa, trẻ em cũng cần được học cách để sử dụng những dụng cụ ấy trong ngôi nhà. Nhưng nếu bố mẹ kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước từ việc sử dụng đồ dùng thế nào cho an toàn, cho đến việc răn đe "nếu gây mất an toàn thì hậu quả thế nào" , từ đó tôi tin rằng nếu được sự giáo dục đầy đủ từ phía gia đình và lớp học, trẻ con sẽ hiểu được điều gì là hữu ích và điều gì là không an toàn.

Với những khu vực cầu thang, giếng trời, ban công hoặc sân thượng, khi thiết kế Kiến trúc sư luôn lưu tâm đến chiều cao an toàn cho ban công (thường thì sẽ cao từ 1,2-1,4m) và thêm cáp an toàn cho một số khu vực nhạy cảm. Ngoài ra, tôi cũng thường "khuyến nghị" các gia đình đừng kê đồ đạc lỉnh kỉnh ở những khu vực trên tránh việc trẻ con hiếu động trèo lên và có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.