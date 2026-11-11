KidsPlaza và hành trình kiến tạo thế hệ hạnh phúc

Khi yêu thương trở thành điểm hẹn của hàng nghìn gia đình

Với thông điệp "Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc", Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức đã đi qua hai điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mang đến một hành trình kết nối đầy cảm xúc cho các gia đình Việt.

Từ ngày 03- 04/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) đến ngày 07- 08/11/2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường An Hội Đông (TP. Hồ Chí Minh), sự kiện thu hút gần 100.000 lượt khách hàng tham dự. Không đơn thuần là một ngày hội mua sắm, Festival trở thành không gian nơi ba mẹ được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, tiếp cận những sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, đồng thời cùng con lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.

Quy mô sự kiện được thể hiện qua gần 300 gian hàng Mẹ & Bé quy tụ nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Đây là dịp để các gia đình trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, cập nhật kiến thức chăm sóc mẹ và bé, đồng thời tiếp cận nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Sự góp mặt của đông đảo thương hiệu cũng tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các gia đình hiện đại.

Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 thu hút gần 100.000 lượt khách hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Festival chính là chuỗi hoạt động cộng đồng được thiết kế dành riêng cho từng giai đoạn phát triển của trẻ và hành trình làm mẹ.

Tại chương trình Đồng diễn Yoga mẹ bầu, tổng cộng 1.050 mẹ bầu tại hai thành phố đã cùng tham gia những động tác vận động nhẹ nhàng trong bầu không khí tràn đầy năng lượng tích cực. Những chuyển động đồng điệu không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong thai kỳ mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa mẹ và em bé ngay từ những ngày đầu tiên.

1.050 mẹ bầu cùng tham gia hoạt động đồng diễn Yoga, lan tỏa tinh thần sống khỏe và yêu thương trong thai kỳ.

Với các em bé, chuỗi hoạt động Kidslympic mang đến sân chơi vận động phù hợp với từng độ tuổi. Có 1.800 em bé tham gia Kidslympic Bé Bò và 1.400 em bé thử sức tại Kidslympic Iron Racer. Mỗi bước bò, cú bứt tốc hay khoảnh khắc cán đích đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ ba mẹ và những người có mặt. Ở đó, thành tích không phải điều quan trọng nhất; niềm vui khám phá, sự tự tin và những bước tiến đầu đời của con mới là điều khiến gia đình tự hào.

Bên cạnh đó, Family Day với sự tham gia của 600 em nhỏ cùng gia đình đã mở ra không gian để các thành viên cùng vui chơi, tương tác và tận hưởng thời gian bên nhau. Những hoạt động tưởng chừng giản dị lại góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của Festival: giúp mỗi gia đình có thêm cơ hội gắn kết và cùng lưu giữ những ký ức đẹp.

Các em nhỏ và gia đình hào hứng tham gia Kidslympic, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình.

Tôn vinh những gia đình bình dị với câu chuyện phi thường

Không chỉ hướng đến trải nghiệm dành cho mẹ và bé, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 còn dành không gian đặc biệt để tôn vinh tình yêu thương và những giá trị gia đình thông qua WeFamily Awards 2026 với chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!".

Với 550 đề cử và 20 giải thưởng thuộc 4 hạng mục, chương trình ghi nhận những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình làm mẹ, sự đồng hành của các thành viên và những khoảnh khắc gắn kết trong mỗi gia đình. Mỗi câu chuyện được kể là một lát cắt chân thực về tình yêu thương: có thể không ồn ào hay lớn lao, nhưng luôn hiện diện trong từng hành động chăm sóc, sẻ chia và hy sinh mỗi ngày.

WeFamily Awards 2026 tôn vinh những câu chuyện đẹp và giá trị ý nghĩa trong hành trình làm cha mẹ

Growing with Love - Dấu ấn từ một sự kiện cộng đồng quy mô lớn

Nhìn lại hành trình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 đã mang đến một bức tranh đa dạng về các hoạt động dành cho cộng đồng Mẹ & Bé. Từ những chương trình vận động quy mô lớn, sân chơi dành cho trẻ nhỏ đến hoạt động tôn vinh gia đình và không gian trải nghiệm thương hiệu, mỗi nội dung đều góp phần tạo nên diện mạo riêng cho sự kiện.

Với thông điệp "Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc", Festival không chỉ tạo cơ hội để các gia đình tiếp cận những trải nghiệm mới mà còn mở rộng sự kết nối giữa phụ huynh, thương hiệu và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Mẹ & Bé. Đây là nền tảng để những thông tin hữu ích, sản phẩm phù hợp và kinh nghiệm chăm sóc trẻ được chia sẻ rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Thông qua sự kiện, KidsPlaza tiếp tục thể hiện định hướng phát triển các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn mang lại giá trị trải nghiệm và kết nối thiết thực cho khách hàng. Những dấu ấn từ Festival 2026 cũng là tiền đề để thương hiệu tiếp tục đổi mới, mở rộng các chương trình dành cho cộng đồng Mẹ & Bé trong thời gian tới.