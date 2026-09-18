Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 chính thức trở lại với hành trình “Growing With Love - Kiến tạo Thế hệ Hạnh Phúc”

Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 chính thức trở lại, mang theo chuỗi hoạt động dành cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và cả gia đình tại Hà Nội và TP.HCM. Với chủ đề “Growing With Love - Kiến tạo Thế hệ Hạnh Phúc”, sự kiện năm nay hướng đến một ngày hội nơi mỗi gia đình không chỉ đến vui chơi, nhận quà mà còn cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình nuôi con.

Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza là sự kiện cộng đồng thường niên trong lĩnh vực mẹ và bé. Năm 2026, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô tại hai miền, đặt mục tiêu tiếp cận hàng chục nghìn gia đình và được tổ chức hoàn toàn miễn phí.

“Growing With Love” - Khi một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của cả cộng đồng

Hành trình nuôi con chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng người mẹ. Đằng sau mỗi em bé là sự đồng hành của bố, ông bà, người thân, đội ngũ chuyên gia và cả những cộng đồng cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, niềm vui lẫn những bối rối trong những năm đầu làm cha mẹ.

Đó cũng là tinh thần được gửi gắm trong chủ đề “Growing With Love - Kiến tạo Thế hệ Hạnh Phúc”.

Mỗi cái ôm, lời động viên hay khoảnh khắc cha mẹ cùng con vượt qua một thử thách nhỏ đều góp phần xây dựng tuổi thơ của trẻ. Khi nhiều gia đình cùng kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực, tình yêu không còn giới hạn trong một mái nhà mà trở thành nền tảng để vun đắp một thế hệ hạnh phúc hơn.

Thông qua Festival, KidsPlaza mong muốn mỗi gia đình khi trở về không chỉ mang theo những món quà mà còn có thêm kiến thức, niềm tin, sự kết nối và những ký ức đẹp trong hành trình làm cha mẹ.

5 hoạt động dành cho từng chặng đường lớn lên của mẹ và bé

1. Yoga Bầu - Mom Light: Hành trình kết nối từ những nhịp thở đầu tiên

Yoga Bầu – Mom Light dành cho 1.050 mẹ bầu từ tháng thứ tư đến tháng thứ chín tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Không chỉ là một buổi tập yoga, Mom Light được xây dựng như một hành trình kết nối giữa mẹ, em bé và gia đình thông qua ánh sáng, nhịp thở, chuyển động nhẹ nhàng cùng những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Hoạt động hướng tới việc giúp mẹ thư giãn cơ thể, cân bằng tinh thần và cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của em bé. Đây cũng là dịp để các mẹ bầu gặp gỡ, chia sẻ và kết nối với những người đang trải qua cùng một hành trình.

Chương trình được tổ chức miễn phí. Mỗi mẹ bầu tham gia có cơ hội nhận thùng quà trị giá tới 2 triệu đồng và nhiều phần quà từ các minigame tại sự kiện.

Kidslympic Bé Bò: Đường đua đầu đời của 1.800 em bé

Kidslympic Bé Bò dành cho 1.800 em bé từ 7–12 tháng tuổi, đang ở giai đoạn khám phá thế giới bằng những bước bò đầu tiên.

Tại đường đua, mỗi em bé sẽ tiến về phía trước theo nhịp độ riêng trong tiếng cổ vũ của bố mẹ và người thân. Con có thể bò thật nhanh, dừng lại giữa đường, quay sang quan sát xung quanh hoặc bất ngờ đi nhầm hướng. Dù hành trình diễn ra như thế nào, đây vẫn là một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm vận động mà còn giúp gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con. Toàn bộ các bé tham gia sẽ nhận gói quà trị giá từ 1,2–1,5 triệu đồng.

Kidslympic Iron Racer: Những tay đua nhí chinh phục thử thách đầu tiên

Kidslympic Iron Racer dự kiến chào đón 1.400 em bé từ 12–18 tháng tuổi tham gia đường đua xe chòi chân.

Với thử thách vận động nhẹ nhàng và phù hợp với lứa tuổi, hoạt động tạo cơ hội để trẻ rèn khả năng phối hợp, sự khéo léo và tự tin khám phá một không gian mới. Mỗi em bé đều có thể trở thành “tay đua siêu hạng nhí” trong mắt bố mẹ, không phụ thuộc vào việc con về đích nhanh hay chậm.

Các bé tham gia Iron Racer cũng sẽ nhận gói quà trị giá từ 1,2–1,5 triệu đồng.

Family Day: Một ngày để cả nhà thực sự ở bên nhau

Family Day – Ngày hội Gia đình dành cho khoảng 600 em bé từ 1–4 tuổi cùng bố mẹ và người thân.

Thông qua các hoạt động sân khấu, minigame và vận động nhẹ, chương trình tạo nên không gian để các thành viên cùng vui chơi, tương tác và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ đứng ngoài quan sát con, bố mẹ có thể trực tiếp tham gia và trở thành người bạn đồng hành trong từng thử thách. Sau những ngày bận rộn với công việc và lịch sinh hoạt, Family Day là dịp để cả nhà dành trọn thời gian cho nhau.

Mỗi gia đình tham gia hoạt động sẽ nhận phần quà trị giá từ 500.000 đồng.

WeFamily Awards: Vinh danh những câu chuyện truyền cảm hứng

Mỗi gia đình đều có một câu chuyện riêng. Đó có thể là hành trình người mẹ vượt qua những ngày tháng khó khăn, khoảnh khắc bố học cách chăm con hay câu chuyện cả gia đình cùng nắm tay nhau bước qua một thử thách.

WeFamily Awards xuất hiện tại Festival như một không gian vinh danh những câu chuyện truyền cảm hứng trong cộng đồng mẹ và bé.

Thông qua những câu chuyện chân thực, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương, đồng hành và khẳng định rằng phía sau mỗi gia đình hạnh phúc là rất nhiều nỗ lực bình dị nhưng đáng trân trọng.

Mega Sale lớn nhất năm với gần 300 gian hàng

Bên cạnh chuỗi hoạt động trải nghiệm, Festival còn mang đến Mega Sale – không gian mua sắm sản phẩm mẹ và bé chính hãng dành cho toàn bộ khách tham dự.

Gần 300 gian hàng của KidsPlaza và các thương hiệu đồng hành sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm dành cho mẹ bầu, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ba mẹ có thể trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm, nhận tư vấn và lựa chọn những món đồ phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Sự kiện dự kiến trao tặng 10.000 phần quà miễn phí cùng hàng nghìn ưu đãi dành cho khách tham dự.

Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 diễn ra khi nào?

Festival được tổ chức tại hai thành phố:

Hà Nội: Ngày 3–4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

TP.HCM: Ngày 7–8/11/2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Hội Đông, số 5A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.

Sự kiện dành cho mẹ bầu, ba mẹ bỉm sữa, trẻ từ 0–4 tuổi và các gia đình trẻ yêu thích những trải nghiệm tích cực. Toàn bộ chương trình được tổ chức miễn phí.

Hướng dẫn đăng ký tham gia

Ba mẹ có thể đăng ký theo các bước sau:

Truy cập website chính thức: https://www.kidsplaza.vn/festival2026. Tìm hiểu lịch tổ chức tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Lựa chọn hoạt động phù hợp với độ tuổi của mẹ và bé. Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu đăng ký. Theo dõi thông báo xác nhận và hướng dẫn tham gia từ ban tổ chức.

Do mỗi hoạt động có giới hạn về độ tuổi và số lượng người tham gia, gia đình nên kiểm tra kỹ điều kiện đăng ký và hoàn tất thông tin sớm.

Từ những nhịp thở kết nối của mẹ bầu, đường bò đầu đời của em bé đến một ngày cả nhà cùng vui chơi, Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 mở ra hành trình nơi từng khoảnh khắc yêu thương đều góp phần “Kiến tạo Thế hệ Hạnh Phúc”.

Đây không chỉ là một ngày hội dành cho mẹ và bé. Đó còn là cuộc hẹn để cả gia đình cùng hiện diện, cùng trải nghiệm và cùng lớn lên trong tình yêu.