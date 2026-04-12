Khung hình đọ sắc khiến Thanh Thuỷ bất ngờ bị xếp cuối

Thanh Thủy, Tiểu Vy và Tường San mới đây đã cùng xuất hiện trong một khung hình khiến cộng đồng mạng không khỏi “dậy sóng”. Những màn đọ sắc của dàn mỹ nhân vốn luôn là chủ đề thu hút sự chú ý, và lần này cũng không ngoại lệ khi cả ba đều là những Hoa - Á hậu sở hữu vẻ đẹp ấn tượng trong giới beauty queen. Thanh Thủy gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú, trong khi Tiểu Vy ghi điểm với gương mặt hài hòa, sắc sảo chuẩn “mỹ nhân nghìn năm có một”, còn Tường San lại nổi bật bởi nét đẹp trang nhã, dịu dàng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dù sở hữu nhan sắc vươn tầm quốc tế, Thanh Thủy lại bị xếp cuối trong màn đọ sắc này khi đứng cạnh hai người chị em sở hữu visual cũng mạnh không kém.

Khung hình gấp 3 visual của Thanh Thủy - Tiểu Vy - Tường San tại sự kiện. (Nguồn: TikTok)

Cả 3 tạo nên khung hình ngập tràn visual, mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách nhưng đều toát lên sức hút riêng. Thanh Thủy diện váy trắng cổ cao ôm sát, phom dáng tối giản giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng khí chất nhẹ nhàng. Nàng hậu búi tóc cao gọn gàng, layout makeup ngọt ngào, đôi môi căng mọng tạo cảm giác tinh khôi, thanh tú.

Trong khi đó, Tiểu Vy nổi bật với mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh, xõa lệch sang một bên đầy nữ tính. Nàng hậu cũng chọn trang phục tông kem với chi tiết draping mềm mại, vừa tôn vòng eo vừa tạo nét quyến rũ tinh tế. Layout makeup nhấn vào đôi mắt sắc và làn da căng bóng càng khiến visual Tiểu Vy thêm phần cuốn hút, hoàn hảo.

Là Á hậu có độ phủ sóng ít hơn Tiểu Vy và Thanh Thủy nhưng Tường San lại khiến không ít người ấn tượng khi mang đến vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch trong mẫu váy màu trắng tinh khôi. Thiết kế cổ yếm khéo léo làm nổi bật bờ mai mảnh mai cùng xương quai xanh quyến rũ, kết hợp cùng kiểu tóc búi thấp, lọn tóc buông lơi nhẹ tăng thêm vẻ mềm mại. Đường nét nền nã, sang trọng cùng nụ cười rạng rỡ của Tường San dễ dàng "đốn tim" cộng đồng mạng.

3 nàng hậu nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ qua ống kính cam thường.

Đa phần, netizen đều chọn Tiểu Vy và Tường San là người đẹp nhất trong khung hình này.

Nhan sắc của Hoa hậu Tiểu Vy thì không cần phải bàn khi cô thường được gọi với những mỹ từ như "ngàn năm có một", "gương mặt tỷ lệ kim cương". (Ảnh: Instagram)