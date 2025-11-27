Khung hình đẹp "vô thực" của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh: Tiểu thuyết còn chưa viết đến đoạn này!

Khung hình chung mới nhất của cặp đôi Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến được đăng tải tối 25/11 mới đây tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán, khiến không ít fan hâm mộ phấn khích. Trong ảnh, hai mỹ nhân đang trong quá trình fitting trang phục với lựa chọn đồng điệu là váy lụa quyến rũ. Chỉ một khung hình chụp trước gương đơn giản nhưng đủ tạo nên hiệu ứng bất ngờ, nhất là trong thời điểm cả hai đang vướng tin đồn hẹn hò rầm rộ. Thời gian qua, sự tương tác nhẹ nhàng, tự nhiên giữa hai người đẹp lại càng khiến cộng đồng mạng thêm phần "đẩy thuyền", dành nhiều sự yêu thương và ủng hộ.

Trong khung hình, cả 2 đứng bên nhau trước tấm gương lớn, Đồng Ánh Quỳnh chọn váy hai dây đen cut-out đầy cá tính, trong khi Kim Tuyến diện váy lụa trắng mềm mại. Với chiều cao tương đương 1m70 và 1m72, cặp đôi tạo nên một tổng thể hút mắt: một người khoe đường cong gợi cảm trong chiếc váy trắng xuyên thấu, người còn lại tôn trọn tấm lưng trần trong thiết kế lụa đen mềm rủ. Sự hoàn hảo của cặp chị em đang được ship nhiệt tình nhất Vbiz hiện tại như nhiều cư dân mạng nhận xét là: "Tiểu thuyết còn chưa viết đến đoạn này".

Đồng Ánh Quỳnh được biết rộng rãi từ khi về đích ở vị trí Á quân The Face 2017, người đẹp gốc Hà Nội được đánh giá cao về khả năng catwalk, thần thái sắc sảo và quan trọng nhất là cá tính khác biệt, khả năng thể hiện đa dạng phong cách. Những năm sau đó, nữ người mẫu dần lấn sân, thể hiện niềm đam mê và khả năng diễn xuất. Với vai chính trong Thanh Sói, Đồng Ánh Quỳnh được kỳ vọng trở thành thế hệ đả nữ tiếp theo, nối gót Ngô Thanh Vân.

Dù đã chuyển sang phim ảnh và gần nhất là lĩnh vực âm nhạc với sự góp mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Đồng Ánh Quỳnh vẫn luôn duy trì sự gắn kết với thời trang - xuất phát điểm của mình. Chân dài sinh năm 1995 là khách mời quen mặt của các thương hiệu/sự kiện thời trang, những năm gần đây, với việc đẩy mạnh hình ảnh tomboy cá tính, Đồng Ánh Quỳnh thường chọn những trang phục menswear tạo nên phong cách riêng biệt và thu hút đông đảo fan nữ.

Với chiều cao 1m72, gương mặt sắc sảo và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, Kim Tuyến hoàn toàn có thể trở thành một siêu mẫu chuyên nghiệp, nhưng diễn xuất mới là con đường mà nữ nghệ sĩ ưu tú đang được gọi là "mỹ nhân đẹp nhất làng phim" lựa chọn. Thỉnh thoảng với một số lời mời catwalk, Kim Tuyến cũng xuất hiện sải bước trên một số sàn diễn với phong thái chuyên nghiệp, không thua kém những chân dài sừng sỏ. Thậm chí công chúng còn nhận xét nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mang trong mình "aura" khó định nghĩa của một Miss Universe.



