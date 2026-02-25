Khung hình đẹp như tranh vẽ gây bão của 3 cực phẩm nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Lisa, Anna xinh yêu như thiên thần

Không hổ danh là những "hot kid" đình đám của làng thể thao Việt, bộ ba Kubi, Anna và Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển vừa khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" bởi khung hình hội tụ toàn những gương mặt cực phẩm.

Trong bộ ảnh mới nhất, ba anh em nhà kiện tướng dancesport diện trang phục truyền thống cách điệu với tông màu trắng sữa thanh khiết.

Khung hình gấp 3 visual của 3 bé nhà Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc "không phải dạng vừa" của dàn sao nhí

Cậu cả Kubi (Minh Cường) ngày càng ra dáng soái ca nhí với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười điềm tĩnh. Càng lớn, Kubi càng bộc lộ khí chất của một "nam thần" tương lai, không chỉ thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ mà còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.

Bên cạnh anh trai, cô bé Anna (Vương Diễm) lại gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo nhưng không kém phần nữ tính. Với mái tóc tết điệu đà và đôi mắt to tròn biết nói, Anna được người hâm mộ ví như một "nàng thơ nhí". Khả năng tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính của cô bé cho thấy tố chất của một ngôi sao trong tương lai.

"Mảnh ghép" cuối cùng tạo nên sự hoàn hảo cho khung hình chính là em út Lisa (Thùy Linh). Dù còn nhỏ tuổi nhưng Lisa đã sở hữu vẻ lém lỉnh, đáng yêu hết nấc. Biểu cảm tròn xòe, ngây thơ của cô út nhà họ Phan chính là "vũ khí" đốn tim bất cứ ai khi ngắm nhìn.

Anna và Lisa cực xinh yêu (Ảnh: FBNV)

Có thể nói, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự nghiệp rực rỡ mà còn bởi cách nuôi dạy con khéo léo. Cả ba nhóc tỳ đều được bố mẹ chăm chút kỹ lưỡng về cả ngoại hình lẫn học vấn và năng khiếu.