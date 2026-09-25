Khung hình chung mới toanh của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn khiến thuyền Luke và Flora vỡ tan tành

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn là một trong những cặp đôi bền đẹp nhất Cbiz hiện tại. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều khiến người hâm mộ thích thú bởi ngoại hình tương xứng, khí chất thời thượng và cảm giác đẹp đôi rất tự nhiên. Đặc biệt, sau khi Tỉnh Bách Nhiên tạo nên cơn sốt với bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, sức hút của nam diễn viên cũng kéo theo sự chú ý dành cho chuyện tình cảm của anh và Lưu Văn.

Mới đây, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi chính thức có thêm một khung hình chung tại sự kiện khai mạc triển lãm Chanel La Galerie du 19M Thượng Hải. Khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện trong không gian sang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý, một lần nữa cho thấy visual và phong thái của cặp đôi khi đứng cạnh nhau thực sự "đẹp đôi tràn màn hình".

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn ngồi cạnh nhau tại sự kiện khai mạc triên lãm của Chanel được tổ chức tại Thượng Hải. (Nguồn: TikTok)

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn tiếp tục cho thấy sự đồng điệu đáng chú ý trong phong cách thời trang. Cả hai cùng sử dụng gam màu đen làm chủ đạo trang phục, tạo nên sự liên kết tự nhiên, ai nhìn cũng hiểu là một cặp. Nam diễn viên lựa chọn set đồ đen tối giản với áo sơ mi cổ đứng, phom dáng gọn gàng, mang đến vẻ ngoài nam tính, điềm đạm nhưng vẫn rất thời thượng. Kiểu tóc vuốt gọn cùng đường nét gương mặt sắc nét càng làm nổi bật khí chất lạnh và sang của "tổng tài hot nhất năm 2026".

Trong khi đó, Lưu Văn diện một thiết kế váy đen không tay với phần cổ chữ V, kết hợp cùng phần chân váy dài họa tiết trắng trên nền đen và giày cao gót mũi vuông đầy cá tính. Nữ siêu mẫu khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài, vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng thần thái sang trọng. Tông son đậm, makeup nhẹ nhàng nhấn ở đôi mất cùng kiểu tóc xõa đơn giản tạo nên khí chất riêng biêt của siêu mẫu hàng đầu xứ tỷ dân. Một người nam tính, một người thanh lịch nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa đến bất ngờ.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đều lưa chọn sắc đen cho trang phục, tạo nên sự găn kết và đồng điệu.

Vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất sang trọng của Lưu Văn nổi bật bên giao diện bảnh bao, cuốn hút của Tỉnh Bách Nhiên.

Netizen mê đắm trước độ đẹp đôi của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên là cặp đôi đại sứ quen mặt của Chanel, thường xuyên gây chú ý mỗi khi cùng xuất hiện trong các sự kiện của nhà mốt Pháp. Trước đó, cả hai từng nhiều lần sánh đôi tại các show diễn Chanel trong khuôn khổ Fashion Week và nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình tương xứng cùng phong cách thời trang ăn ý. Nếu Lưu Văn mang đến khí chất sang trọng, thời thượng đặc trưng của một siêu mẫu quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên lại gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, điềm đạm. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa hiện đại, phù hợp với tinh thần thời trang đặc trưng của Chanel. Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đã có nhiều năm gắn bó với nhà mốt Chanel. Không phải tự nhiên mà Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn được Vogue Trung Quốc gọi tên trong danh sách "Best Dressed Couple" – những cặp đôi có phong cách thời trang nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Điểm khiến cặp đôi được giới mộ điệu đánh giá cao nằm ở cách họ tạo ra sự đồng điệu mà không cần diện đồ đôi theo kiểu thể hiện sự gắn kết quá rõ ràng.

Khi xuất hiện bên nhau, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn thường chỉ cần có sự liên kết nhất định về bảng màu, chất liệu, phom dáng hoặc tinh thần tổng thể của trang phục. Sự ăn ý trong cách lựa chọn trang phục, từ màu sắc đến tinh thần tổng thể, khiến Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn mỗi khi xuất hiện cạnh nhau đều dễ dàng tạo nên những khoảnh khắc không chỉ bùng nổ visual mà còn ấn tượng ở cả mảng thời trang, dù là ở sân bay hay trên thảm đỏ các sự kiện lớn.

Cặp đôi có phong cách thời trang vô cùng ấn tượng, hòa hợp.

Ảnh: Weibo, Instagram.