Không thể cảm nổi gu thời trang của "tổng tài" phim Việt!

"Gió ngang khoảng trời xanh" vẫn đang thu hút người xem bởi những tình tiết mới xanh quanh câu chuyện gia đình và tình yêu của 3 nữ chính: Mỹ Anh (Phương Oanh), Ngân (Việt Hoa) và Lam (Quỳnh Kool). Đặc biệt là câu chuyện tình yêu lãng mạn của "tổng tài" Trường (Denis Đặng) và Ngân.

Từ ngày yêu Trường, gu thời trang của Ngân cũng thay đổi rõ rệt. Ngân từng là cô nàng độc thân đam mê công việc, chuyên mặc áo sơ mi quần jeans năng động, trở thành một cô gái điệu đà nữ tính hơn hẳn, và đăng chìm đắm trong thế giới tình yêu của hai người.

Trường cũng là một người hết lòng yêu chiều người yêu, tuy nhiên gu thời trang của anh khiến người xem không khỏi thắc mắc. Trong một khoảnh khắc, Trường mua váy tặng Ngân và đưa cô đi thử váy, nhưng mẫu váy khiến dân tình không thể ngồi yên.

Giữa rất nhiều mẫu váy tươi trẻ, hợp với một cô nàng tuổi 30 xinh đẹp như Ngân, thì tổng tài lại chọn cho người yêu một mẫu váy nhìn như cộng thêm đến cả chục tuổi cho Ngân vậy.

Mẫu váy lập tức khiến dân tình bàn ra tán vào, thậm chí còn có người nhận xét: "U40 khéo cũng chẳng mặc váy này", "mua cho mẹ mặc thì may ra", bộ này của U50 à"...

Dân tình rần rần bình luận về "gu chọn váy cho người yêu" của tổng tài Trường.

Ngân là một cô nàng 30 tuổi, độc thân và xinh đẹp, bình thường đi làm đã mặc đồng phục công sở tối màu và nghiêm túc, vậy nên những bộ váy áo thường ngày nên thiên về những kiểu dáng nhẹ nhàng thanh thoát và tôn được vóc dáng của Ngân.

Đằng này khán giả mong chờ một sự thay đổi của Ngân từ một cô nàng chỉ biết đến công việc, suốt ngày mặc áo sơ mi quần jeans đơn giản, thành một cô gái sang chảnh, duyên dáng có người yêu là tổng tài. Nào ngờ Trường lại chọn một mẫu váy khiến dân tình chán nản, đã thế còn nhận xét: "Bộ váy này mới hợp với sợi dây chuyền của em". Đúng là khó mà cảm được gu thời trang của tổng tài.

Kể ra cùng là màu đen, dáng váy đơn giản nhưng vẫn có rất nhiều những thiết kế local brand hợp với các nàng tuổi 30, chứ không hề già như mẫu váy mà tổng tài đà chọn cho người yêu.

