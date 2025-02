Go Ara là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc với nhan sắc xinh đẹp, tự nhiên khiến bao người xao xuyến. Tên tuổi của cô trở nên phủ sóng sau tác phẩm truyền hình Reply 1994. Thậm chí, thời điểm mới ra mắt dưới trướng SM Entertainment - ông lớn nổi tiếng sở hữu cả 1 "vườn bông", nữ diễn viên vẫn được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất SM".

Không những thế, Go Ara còn được ví như thiên thần với đôi mắt to tròn long lanh cùng màu mắt hổ phách rực rỡ, cực hiếm có với người Hàn. Thậm chí dưới ánh sáng, cặp mắt của mỹ nhân sinh năm 1990 đôi lúc còn chuyển sang màu xám xanh huyền ảo khiến ai nấy cũng tưởng đeo kính áp tròng. Tuy nhiên, dù sở hữu nhan sắc chuẩn nữ thần cùng đôi mắt "trời phú" nhưng Go Ara cũng từng can thiệp thẩm mỹ để thay đổi nhan sắc.

Cụ thể, thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Go Ara sở hữu đôi tai khá to, vành tai rộng và bành. Sau đó, nữ diễn viên đã thực hiện phẫu thuật gập tai lại ra sau để tổng thể gương mặt trông cân đối và phù hợp với nhiều vai diễn hơn.

Sự thay đổi của Go Ara trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) khi thực hiện phẫu thuật gập tai thể hiện khá rõ. Dù vẻ đẹp của cô vẫn không hề thay đổi nhưng nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì điều này làm mất đi 1 đặc điểm độc đáo. Hơn nữa, ngày nay, dân tình còn cho rằng sở hữu 1 đôi tai to vừa giúp khuôn mặt trở nên nhỏ hơn vừa mang lại cảm giác nhìn trông như nàng tiên.

Go Ara được ví như mỹ nữ sở hữu vẻ đẹp thiên thần, từ đường nét thanh tú, sắc nét đến đôi mắt to tròn màu hổ phách vạn người mê. Với visual tự nhiên, ngọt ngào và trong trẻo, hầu như cựu nữ thần nhà SM chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ khiến dân tình phải xao xuyến.

Ở tuổi U35, Go Ara vẫn ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Cô cũng được xem là một trong những "mỹ nhân không tuổi" với làn da căng mịn, tươi tắn cùng những đường nét trong trẻo như mới ngoài đôi mươi. Dù đôi mắt nâu trong vắt của cô đã có ít nhiều thay đổi nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn vô cùng ấn tượng, hút hồn.